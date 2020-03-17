 Венедіктова, яка свого часу провалила іспит на посаду судді, тепер переслідуватиме майданівців, - нардепка від "Голосу" Совсун. ВIДЕО

Про це з трибуни парламенту заявила народна депутатка з фракції "Голос" Інна Совсун, передає Цензор.НЕТ.
"118,5 - стільки балів набрала пані Венедіктова, коли намагалася стати суддею Верховного Суду. Цей бал був нижче за прохідний. Це ми говоримо про призначення професійного генерального прокурора. Це генпрокурор, яка не змогла скласти іспит, щоб стати суддею Верховного Суду. Як університетський викладач скажу, що після "незаліку" студентів виганяють з університету, а не переводять на наступний курс", - сказала Совсун.
Вона також нагадала, що Венедіктова публічно підтримує скасування закону про амністію учасників Майдану, що призведе до переслідувань тих, хто брав участь у Революції Гідності.
"Ми щойно почули позицію пані Венедіктової у справах Майдану. Вам зараз нормально проголосувати за людину, яка прямим текстом сказала, що треба скасувати амністію майданівців - ви про це будете говорити сім'ям загиблих на Майдані", - звернулася Совсун до депутатів з фракції "Слуга народу".
Вона також нагадала, що Венедіктова призначила своїм першим заступником в ДБР адвоката Януковича Олександра Бабікова. І тепер саме він буде виконувати обов'язки глави ДБР і контролювати справи Майдану.
Нагадаємо, 17 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду глави Офісу Генпрокурора України.
Нардеп від "ЄС" Володимир В'ятрович назвав це призначення "реваншем Антимайдану".
Богиня Фемида во всей красе!
В коктейльном платье из каталога Saint Laurent за 2019 год с глубоким декольте и жемчужном ожерелье из новой коллекции Tiffany-Ziegfeld ...
с какой вечеринки и каким ветром под утро ее, подуставшую, занесло в ВР...
диамантовые прокуроры, трепещите!
Придется надеяться только на Бога.
Та ще й за комунальні не сплачуєш ні копійки.
Справжні патріоти за Україну життя не шкодують.
! Те, що ти верзеш, може сказати тільки справжній покидьок без честі і гідності, кончений морально деградований вилюдок, яким ти насправді є кацапохахле. Не може нормальна людина так змістити акценти і поставити питання в такий спотворений спосіб. Значить я мав віддати останнє і не лікувати тата в той час, як твій мародер зі своїми виводком крисенят відпочивав на Мальдівах, грабував Україну і заробляв на війні? Я віддавав країні скільки міг, я сплачую і сплачував комунальні, потворо, і ще лікував тата і тому маю зараз борги за комунальні через юду парашенка. Але тата не врятував, на жаль. Такі ряджені патріоти-недоноски, як ти, не мають жодного права вказувати нормальним людям лікувати чи не лікувати своїх рідних. Такі, як ти, повинні відчути біль втрати і горе на власній шкурі (хоча дуже сумнівно, що в тебе є щось святе), тому бажаю тобі, нелюду, пройти через пекло онкодіспансерів, постати перед вибором лікувати чи не лікувати своїх родичів і себе самого
У 2016-2017 роках балотувалась на посаду судді Верховного суду, однак вибула з конкурсу, отримавши менший, ніж мінімально допустимий бал за результатами іспиту.
Чоловік Венедіктової - Денис Колесник - співробітник Кіберполіції. Її батько - Валентин Венедіктов, перший проректор Харківського університету внутрішніх справ, генерал-майор міліції.
Вона ніколи не працювала із кримінальним та кримінально-процесуальним правом, що ви від неї очікували почути?
Я писав ще з часу призначення Луценка. Генеральний прокурор це НЕ МІНІСТР!!!
Це процесуальна особа наділена виключними повноваженнями по КПК. Міністр может бути "цивільним, не фахівцем" і т.п., а Генпрокурор повинен особисто приймати процесуальні рішення та підписувати проц.документи. Це як різниця між Міністром охорони здоров'я і Головним оперуючим кардіологом... Подобається це українському народу чи ні, але ми не отримаємо фахового прокурора, допоки на цій посаді не буде хтось з прокурорських. Простим юристом, не можливо замістити таку посаду!
Але перед им,як його обрали генпрокурором,Луценко мав досвід роботи в МВС,проаналізував свої помилки,бо він-то дуже розумний,та ще й сидів за липовим звинуваченням,отже,систему вивчив.Тому вважаю,що був там на місці
2. Не підлягають кримінальній відповідальності при добровільній відмові організатор, підбурювач чи пособник, якщо вони відвернули вчинення злочину або своєчасно повідомили відповідні органи державної влади про злочин, що готується або вчиняється. Добровільною відмовою пособника є також ненадання ним засобів чи знарядь вчинення злочину або неусунення перешкод вчиненню злочину.
Тупі довб.би, неадеквати, злодії... У тебе в оточенні що реально не має жодного фахового і адекватного патріота???
Каков поп, таков и приход.
Портнов аплодирует.
Страна в жопе.
73%, проголосовавших за Зеленского, видимо, счастливы.
Все форумные борцуны с барыгой имеют шанс получить за свою работу именно то, что заработали. ********.
Слава Зе, Слава Бе, Слава Ве!
Тяжело жить в стране голосующих за то что им суют с зомбоящика - старое ворье и малоросских бениных котов в мешке, чувствую себя в интеллектуальной тюрьме.
З: Венедиктова
Р: Так вона ж тупа?
З: Портнов сказав, то вона для судді ВС тупа, а для Генпрокурору те що треба!
Их роднит то, что у обоих папы преподают в тех же вузах где они получали образование. Венедиктова такой же юрЫст как и Вова ... ее папаня, мент генерал из Харьковского университета внутренних дел наверняка привил дочери законопослушание
это уже считается официальное обвинение требует реакции гп