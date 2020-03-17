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Все про:антимайдан (36) Совсун (13) Венедіктова (57) Голос партія (145)

 Венедіктова, яка свого часу провалила іспит на посаду судді, тепер переслідуватиме майданівців, - нардепка від "Голосу" Совсун. ВIДЕО

Ірина Венедіктова, яку Зеленський призначив на посаду Генерального прокурора, свого часу провалила іспит під час конкурсу на посаду судді Верховного Суду України.

Про це з трибуни парламенту заявила народна депутатка з фракції "Голос" Інна Совсун, передає Цензор.НЕТ.

"118,5 - стільки балів набрала пані Венедіктова, коли намагалася стати суддею Верховного Суду. Цей бал був нижче за прохідний. Це ми говоримо про призначення професійного генерального прокурора. Це генпрокурор, яка не змогла скласти іспит, щоб стати суддею Верховного Суду. Як університетський викладач скажу, що після "незаліку" студентів виганяють з університету, а не переводять на наступний курс", - сказала Совсун.

Вона також нагадала, що Венедіктова публічно підтримує скасування закону про амністію учасників Майдану, що призведе до переслідувань тих, хто брав участь у Революції Гідності.

"Ми щойно почули позицію пані Венедіктової у справах Майдану. Вам зараз нормально проголосувати за людину, яка прямим текстом сказала, що треба скасувати амністію майданівців - ви про це будете говорити сім'ям загиблих на Майдані", - звернулася Совсун до депутатів з фракції "Слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся, Венедіктова розбереться з радикалами, Порошенком, грантоїдами і винуватцями "страти" в Одесі, - соратник Януковича Портнов

Вона також нагадала, що Венедіктова призначила своїм першим заступником в ДБР адвоката Януковича Олександра Бабікова. І тепер саме він буде виконувати обов'язки глави ДБР і контролювати справи Майдану.

Нагадаємо, 17 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Ірини Венедіктової на посаду глави Офісу Генпрокурора України.

Нардеп від "ЄС" Володимир В'ятрович назвав це призначення "реваншем Антимайдану".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182044
 
   
 Топ коментарі
 
Це вибір Одічалої отари 73%.Також вони обрали пєдофіла в Раду, тварину, чия мама полюбляє швидкість, Сівоху-сцикуна, клоуна - препиздента. Це вони, Одічала отара 73%,довели країну до звиздеця. І коли їм кричали великими літерами "ДумайТє", Їх мозок чоиусь трансформувався це в "МажьТє"
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кто муж у Венедиктовой...??? "менток поганный" а жОна "мента" самое худшее что может быть в нашей стране..как все жОны.. они тупые наглые и без тормозов...
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Мстива баба при владі страшніше за любий коронавірус!
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кто муж у Венедиктовой...??? "менток поганный" а жОна "мента" самое худшее что может быть в нашей стране..как все жОны.. они тупые наглые и без тормозов...
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Зеленый рептилоид Зеля никого нормального и не поставит на эту должность. У него выбор из самых поганых - самого поганого.
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Мстива баба при владі страшніше за любий коронавірус!
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Victor Alex@AlexVictoralex 1 ч

Богиня Фемида во всей красе!
В коктейльном платье из каталога Saint Laurent за 2019 год с глубоким декольте и жемчужном ожерелье из новой коллекции Tiffany-Ziegfeld ...
с какой вечеринки и каким ветром под утро ее, подуставшую, занесло в ВР...
диамантовые прокуроры, трепещите!
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Вирус придет, порядок наведет!
Придется надеяться только на Бога.
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Ще ні. але 73% задоволені. От коли в них тупо будуть наприклад землю відбирати. от тоді так.
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Особенно Вакарчука, ну забыл заплатить, с кем не бывает, за то в вышиванке.
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цікаво чи косоворотники тільки барижничають чи платять вчасно не забиваючи ні на що.
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портнов вже озвучив нашо ця баба потрібна.
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Особа с крокодильей улыбка открыла пасть на Майдан, и его руководителей,на добровольцев, защитивших Украину в самую лихую годину на будущее Украины, как национальной державы украинского народа.
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Насчет майдановцев, пусть эта "генша" попробует себя укусить за локоть..
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Если шут может быть президентом , то почему неуч не может быть его генеральным прокурором Венедиктова, ранее провалившая экзамен на должность судьи, теперь будет преследовать майдановцев, - нардеп от "Голоса" Совсун - Цензор.НЕТ 138
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Шут специально окружает себя идиотами, - чтобы не сильно выделятся на их фоне...
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Тебе уже полон рот натыкали, а ты балдей, балдей...
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рюскєй ванья, на бутілька шнель, шнель! Венедіктова, яка свого часу провалила іспит на посаду судді, тепер переслідуватиме майданівців, - нардепка від "Голосу" Совсун - Цензор.НЕТ 6312
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Тобі тато важливіший за Україну?
Та ще й за комунальні не сплачуєш ні копійки.
Справжні патріоти за Україну життя не шкодують.
! Те, що ти верзеш, може сказати тільки справжній покидьок без честі і гідності, кончений морально деградований вилюдок, яким ти насправді є кацапохахле. Не може нормальна людина так змістити акценти і поставити питання в такий спотворений спосіб. Значить я мав віддати останнє і не лікувати тата в той час, як твій мародер зі своїми виводком крисенят відпочивав на Мальдівах, грабував Україну і заробляв на війні? Я віддавав країні скільки міг, я сплачую і сплачував комунальні, потворо, і ще лікував тата і тому маю зараз борги за комунальні через юду парашенка. Але тата не врятував, на жаль. Такі ряджені патріоти-недоноски, як ти, не мають жодного права вказувати нормальним людям лікувати чи не лікувати своїх рідних. Такі, як ти, повинні відчути біль втрати і горе на власній шкурі (хоча дуже сумнівно, що в тебе є щось святе), тому бажаю тобі, нелюду, пройти через пекло онкодіспансерів, постати перед вибором лікувати чи не лікувати своїх родичів і себе самого
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Крав, грабував. Доведи. А то легко всяку х..ню повторювати.
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Це вибір Одічалої отари 73%.Також вони обрали пєдофіла в Раду, тварину, чия мама ******** швидкість, Сівоху-сцикуна, клоуна - ***********. Це вони, Одічала отара 73%,довели країну до звиздеця. І коли їм кричали великими літерами "ДумайТє", Їх мозок чоиусь трансформувався це в "МажьТє"
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Самовнушение приводит лишь к искаженному восприятию реальности, а отнюдь не к её трансформации. Не мог Порошенко с антирейтингом 70% остаться на второй срок. А если бы какими-то правдами и не правдами зацепился за власть это неминуемо привело бы к мгновенной дестабилизации страны. Думать(тэ) нужно было о том, кто возглавит страну после него. Но 15% одних инфантилов были заняты пережовыванием какой-то эфемерной армовиры, положенной им в рот. А другие 33% романтиков поверили в тезис, что "президентом должен быть просто хороший человек"(с). Так что ответственность за происходящее сегодня в стране лежит именно на этих суммарных 48%.
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Особа с крокодильей улыбкой открыла пасть на Майдан, и его руководителей,на добровольцев, защитивших Украину в самую лихую годину на будущее Украины, как национальной державы украинского народа. Но ее поражение, как и всей кремлядской сволочи,работающей на московского узурпатора, неизбежно.
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Венедіктова спеціалізується на конституціоналізмі, розбудові громадянського суспільства, на приватному та міжнародному праві.
У 2016-2017 роках балотувалась на посаду судді Верховного суду, однак вибула з конкурсу, отримавши менший, ніж мінімально допустимий бал за результатами іспиту.
Чоловік Венедіктової - Денис Колесник - співробітник Кіберполіції. Її батько - Валентин Венедіктов, перший проректор Харківського університету внутрішніх справ, генерал-майор міліції.
Вона ніколи не працювала із кримінальним та кримінально-процесуальним правом, що ви від неї очікували почути?
Я писав ще з часу призначення Луценка. Генеральний прокурор це НЕ МІНІСТР!!!
Це процесуальна особа наділена виключними повноваженнями по КПК. Міністр может бути "цивільним, не фахівцем" і т.п., а Генпрокурор повинен особисто приймати процесуальні рішення та підписувати проц.документи. Це як різниця між Міністром охорони здоров'я і Головним оперуючим кардіологом... Подобається це українському народу чи ні, але ми не отримаємо фахового прокурора, допоки на цій посаді не буде хтось з прокурорських. Простим юристом, не можливо замістити таку посаду!
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Юрій Віталійович був найтупішим міністром внутрішніх справ,його дурили як могли.Риги об нього витерлися
Але перед им,як його обрали генпрокурором,Луценко мав досвід роботи в МВС,проаналізував свої помилки,бо він-то дуже розумний,та ще й сидів за липовим звинуваченням,отже,систему вивчив.Тому вважаю,що був там на місці
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Стаття 31. Добровільна відмова співучасників
2. Не підлягають кримінальній відповідальності при добровільній відмові організатор, підбурювач чи пособник, якщо вони відвернули вчинення злочину або своєчасно повідомили відповідні органи державної влади про злочин, що готується або вчиняється. Добровільною відмовою пособника є також ненадання ним засобів чи знарядь вчинення злочину або неусунення перешкод вчиненню злочину.
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Зеля, де ти їх знаходиш?
Тупі довб.би, неадеквати, злодії... У тебе в оточенні що реально не має жодного фахового і адекватного патріота???
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Как они там могут быть, когда он их люто ненавидит всей своей мелкой малоросской душонкой.
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Це риторичне запитання, чи ти неадекват?
Каков поп, таков и приход.
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так важко побачити що це риторичне запитання і стьоб?
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Всё это - антиукраинский, пророссийский реванш.
Портнов аплодирует.
Страна в жопе.
73%, проголосовавших за Зеленского, видимо, счастливы.
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Наконец то!

Все форумные борцуны с барыгой имеют шанс получить за свою работу именно то, что заработали. ********.

Слава Зе, Слава Бе, Слава Ве!
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Голос - партия здорового украинца, для тех кто хотел перемен в борьбе с коррупцией Пороха - насиров, свинарчуки, бриллиантовые, но у кого хватило мозгов понять что кандадата Зе нету, есть кандидат Бе, не заработавший ни копейки без гнилых муток.
Тяжело жить в стране голосующих за то что им суют с зомбоящика - старое ворье и малоросских бениных котов в мешке, чувствую себя в интеллектуальной тюрьме.
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Цікаво, якби в цей момент гімн РФ зазвучав у залі ВРУ, скільки би Слуг народу підскочило і руку на серце поклало?
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Р: А хто мене замінить?
З: Венедиктова
Р: Так вона ж тупа?
З: Портнов сказав, то вона для судді ВС тупа, а для Генпрокурору те що треба!
Венедіктова, яка свого часу провалила іспит на посаду судді, тепер переслідуватиме майданівців, - нардепка від "Голосу" Совсун - Цензор.НЕТ 2843
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мені не подобається її очертаніє глаз.... але то на мій смак, мені такі не до вподоби....мож через це і залік не здала... не знаю.. я спец по іншому
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Типовий розріз характерний для кацапок.
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не тільки... ти дивився фільм про чінгіз-Хана?
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А це хто виступає, ну ця в окулярах? Я би її Генеральним назначив. Виглядає розумніше ніж Венедиктова, Зеленський і уся їх фракція разом узята...
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то викладачка... сама так казала.. але не сказазала , що викладала і де
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Ага,генеральною яснозрячою віщункою.
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Так розумні і не потрібні. Потрібні такі,яким можна накази віддавати.
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Рябошапка вам поганий,Венедіктова теж...То ви,мабуть,з сусідньої країни?
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Что общего у шута и новой генпрокурорки?
Их роднит то, что у обоих папы преподают в тех же вузах где они получали образование. Венедиктова такой же юрЫст как и Вова ... ее папаня, мент генерал из Харьковского университета внутренних дел наверняка привил дочери законопослушание
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"Саджати треба "своїх" - за Оман, за мільярдні збитки в бюджеті, за протоколи, підписані у Мінську Єрмаком" - Гончаренко Венедіктовій
это уже считается официальное обвинение требует реакции гп
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В парламенті ще раз зафіксувалася нова більшість - «Слуга», ОПЗЖ, "Довіра", "За майбутнє". Без їх спільних голосів Венедіктову генпрокурором не призначили б, бо у монобільшості голосів не вистачає. Ідеологія у цієї нової більшості - рускій мір і влада олігархів.
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Ситуация усугубляется тем, что и МВФ не особо настроен давать кредиты в карман Коломойского
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Недолугий лохторат хотів "нових ліц". Але крім шарікових та швондерів у зеленої плісняви нічого немає
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Хто ж вам винен за всі п'ять років рехворм і люстрацію.
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Двоечница вЕНЕДИКТОВА и ДАЖЕ в Африке, и на должности генпрокурора всегда будет двоечницей!!
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У нее папа, есть который ей отметки ставит и кандидатские пишет..
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Ну, не покарали банду Євнуховича, не очистили владу від прихильників ***** та корупціонерів то ж, тепер наступає відповідальність за бездіяльність. Так народи лікуються від інфантильності і тупості.
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