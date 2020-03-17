 "Слуг народу" попросили залишатися в Києві, щоб будь-якої миті зібратися на позачергове засідання Ради, - Корнієнко. ВIДЕО

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

"Швидше за все, буде режим "повного чергування в місті". Ми просимо депутатів фракції залишатися в Києві, нікуди не їздити по Україні через обмеження, які ввів Кабмін, і для того, щоб бути готовими в будь-який момент зібратися на позачергове засідання для прийняття додаткових законопроєктів щодо протидії епідемії", - розповів він.

За його словами, такі законопроєкти вже готує комітет Ради з охорони здоров'я, а також економічні комітети. Найближчим часом вони будуть запропоновані на розгляд Верховної Ради.

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