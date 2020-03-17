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 Політика України
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 "Слуг народу" попросили залишатися в Києві, щоб будь-якої миті зібратися на позачергове засідання Ради, - Корнієнко. ВIДЕО

Нардепів від "Слуги народу" на момент дії карантину попросили залишатися в Києві, щоб Рада могла в будь-який момент зібратися на позачергове засідання.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

"Швидше за все, буде режим "повного чергування в місті". Ми просимо депутатів фракції залишатися в Києві, нікуди не їздити по Україні через обмеження, які ввів Кабмін, і для того, щоб бути готовими в будь-який момент зібратися на позачергове засідання для прийняття додаткових законопроєктів щодо протидії епідемії", - розповів він.

За його словами, такі законопроєкти вже готує комітет Ради з охорони здоров'я, а також економічні комітети. Найближчим часом вони будуть запропоновані на розгляд Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запроваджувати загальнонаціональний надзвичайний стан через коронавірус поки не потрібно, - "слуга народу" Корнієнко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3182037
 
 
 Топ коментарі
 
В морге собирайтесь!Заждались уже...
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меня одну тошнит при словах "слуга народа"?
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Вся покрыта зеленью, словно "остров весь"
Фракция зе-.бени в Украине есть..
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Бо кворума дураков не будет хватать, как только какая нибудь коварная идея у командующего стрельнет с будуна. Поскольку это бывает очень редко, почти никогда - надо быть начек, а то снова напьется и забудет.
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От нині, схоже, зеленокоманьуючого з його "зотєдюлками" частково прокатали. З багатьох, в тому числі і по землі виконали лише одну - по Венедиктовій. Та й то Гончаренко своїм виступом перед голосуванням змусив найвеличнілого міняти колір обличчя, як хамелєон колір шкіри у різнокольоровій бразильські сельві. Феєричне видовище було!
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Вся покрыта зеленью, словно "остров весь"
Фракция зе-.бени в Украине есть..
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Скорее всего попросили те олигархи,с которыми зеля вчера базарил.
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Интересно если у какого депутата подтвердится корона вирус, то чито они тогда будут делать? закон про землю ж принять сиравно нада!!!
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к такому дерьму даже коронавирус брезгует приставать
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Шлюхи дешеві. Свята фраз "Украл-выпил-в тюрьму-романтика". Вже восени партія імені Собаки Шаріка пролетить в сторону Ісраеля, а цю шлюхи куди підуть? На Гільйотину?
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У соєвих недобитків Підра Ліксєіча гірше короновірусу хвороба під назвою "Каковапрєзідєнтапр@ср@лі".
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Нехай залишаються,колись ці суки з'являться там де їх вибирали і хтось пригадає як голосували і за кого.
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канешна! самые важные-главные...пока не прокукарекают и солнце не взойдет !! )))))
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Українці не дадуть депутатам порушувати правопорядок і карантинний режим.
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Поздно пить боржоми когда почки отвалились..
китайские придупреждения и какая красная линия - это даже курам смешно
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Так чи інакше, забезпечення правопорядку є обов'язком громадян.
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Корниенко

_ Всем быть на готове, ночью сдадим Киев путину хлу
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Сейчас идут консультации с Офисом Президента чтобы ввести завтра ЧП, но решения ещё нет.
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