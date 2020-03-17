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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:медицина (892) Ляшко Віктор (63) COVID-19 (1021)

 Апаратів вентиляції легенів може не вистачити на піку захворювань коронавірусом в Україні, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

У відділеннях інтенсивної терапії по Україні - всього близько 3500 апаратів штучної вентиляції легенів, причому обладнання - частково застаріле.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це з трибуни в Раді заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

За його словами, заходи, що вживаються в першу чергу спрямовані на те, щоб запобігти піковому навантаженню на систему охорони здоров'я, коли багато хворих звернуться по допомогу, а її бракуватиме.

Ляшко нагадав, що зараз в Україні обладнано близько 12 000 ліжок для інфекційних хворих, а загальна кількість інфекційних боксів - всього 2500.

"При цьому ми розуміємо, що в разі масового напливу хворих з коронавірусною хворобою цих ліжок буде недостатньо", - підкреслив він, додавши, що потрібно терміново перепрофілювати лікарні та медичні центри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін зобов'язаний конфіскувати і передати медустановам всі медичні маски, які продовжують вивозити з України, - Бутусов

Головний санлікар країни зазначив, що близько 80% хворих у світі переносять недугу більш-менш легко, але приблизно 10% потрібно госпіталізація: "А статистика Італії показує, що близько 10% інших потрібна буде госпіталізація з інтенсивною терапією".

Зараз у лікарів у реанімаціях є близько 3500 апаратів штучної вентиляції легенів. "Але цієї кількості може не вистачити та обладнання може бути застарілим", - застеріг він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181979
 
 
 Топ коментарі
 
TШП@___tshp____2 ч

Колишній друг каже:

- прости мене, я більше не буду за нього голосувати
- так більше й не треба вже, бєстолочь
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А нахера тогда Вы там вместе с министром здравоохранения кресла протираете своими жопами Аппаратов вентиляции легких может не хватить на пике заболеваний коронавирусом в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4478
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Я немного не понимаю. Он говорит об аппаратах вентияции легких , которые при короновирусе малоэффективны. А как насчет аппаратов сатурации (насыщения крови кислородом) ? Именно они единственное средство для спасения больных короновирусом. Принудительное дыхание не насыщает кровь кислородом и помогает как мертвому припарка.
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TШП@___tshp____2 ч

Колишній друг каже:

- прости мене, я більше не буду за нього голосувати
- так більше й не треба вже, бєстолочь
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Млять, вы можете внятно сказать, что с метро, а не плямкать куямкать? Вчера говорили, что его завтра закроют. Сейчас Криклий пишет уже, что сегодня.
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Kyiv Metro@kyivmetroalerts 1 ч

Інформація про зміни в роботі метро буде оперативно розміщена на наших сторінках. Просимо слідкувати на оновленнями.
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Спасибо. Но я так и не понял есть ли смысл выезжать с Троещины?
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Президент Украины Владимир Зеленский не исключает введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавирусаОб этом президент Владимир Зеленский заявил в эфире ICTV, сообщает Еспресо.TV, информирует enovosty.com/news.
«Пока мы не дошли до этой ситуации, но если это будет нужно, мы введем чрезвычайное положение», - заявил Зеленский.

Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/1703-zelenskij-ne-isklyuchaet-vvedeniya-v-ukraine-chrezvychajnogo-polozheniya
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А нахера тогда Вы там вместе с министром здравоохранения кресла протираете своими жопами Аппаратов вентиляции легких может не хватить на пике заболеваний коронавирусом в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 4478
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Я немного не понимаю. Он говорит об аппаратах вентияции легких , которые при короновирусе малоэффективны. А как насчет аппаратов сатурации (насыщения крови кислородом) ? Именно они единственное средство для спасения больных короновирусом. Принудительное дыхание не насыщает кровь кислородом и помогает как мертвому припарка.
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Их вроде 5 штук на всю Украину, 3 в Киеве, из них 2 у Тодурова и 2 что ли на Донбасе
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Обрадовали...Наверно будут аукционные торги на их использование
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Вони 100% цього не знали.
Дякуємо, що Ви їм це розповіли..
Але як допомогти хворим, яких з кожним днем стає все більше?
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Не переживай, в Феофании всё окей, там даже газонокосилка за 30 000 долларов есть. Апаратів вентиляції легенів може не вистачити на піку захворювань коронавірусом в Україні, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3671
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а чому я повинен перейматися за Феофанію?
У нас в районій лікарні все обладнання застаріле, якщо епідемія розгорнеться, то 200-х буде забагато
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Тогда пик больных это до 100 человеком
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Ого. Да у нас тут эксперт по короновирусу. Хрень пишет, но как убедительно.
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Тут экспертов пол страны
Одни эксперты вирусологи, другие эксперты по мировым заговорам и массонам...
Для многих необходимы не профилактические меры против пандемии, а госпитализация в дурочку
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Що це за апарати такі ? Є для вимірювання рівня сатурації (часто-вбудовані в апарати ШВЛ).
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Неуч, при чём тут коронавирус? Аппарат нужен при поражении лёгких пневмонией.
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Так быстрее давайте землю продадим миллиардерам а они купят по 2 штучки ивл и будем показывать по всем каналам. Может стоит наладить производство на госпредприятии, ой блин забыл нету ж госпредприятий.
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Шиза крепчает. 12000 койкомест. А если все это окажется фейком международных спекулянтов, которые сейчас по дешёвке скупают акции основных компаний мира, то мы сможем уложить на эти койки ослов из КМ и ОП, предварительно сломав им ноги?
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А ты еще не в катакомбах, маску надел, на себя и на жену?
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Еще нет. Маски нужны заболевшим. Работодатель меня уже перевел на свободное посещение. Так что, при желании могу и из катакомб работать.
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Твой диагноз называется параноидальный синдром.
Тебе койкоместо полагается, но в другой больнице.
Там ты встретишься и с масонами и с мармонами и с мировыми заговорщиками.
Там вам обеспечат надежное лечение, лишь бы вы все соблюдали информационный карантин и не загаживали своим бредом людям мозги, которые потом не верят в вирус и разносят его.
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Расскажешь мне это через две недели, когда вскроется этот глобальный пшик для дурачья. Кстати параноя у вас, любите вы все с ног на голову ставить, В Киеве два новых пациента!!!
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может хватіть, а может нє хватіть, а может пандемії і нє будєт, а может і будєт. карочє-всєм боятся.
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это не те аппараты что насыщают кровь Аппаратов вентиляции легких может не хватить на пике заболеваний коронавирусом в Украине, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9034
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Те что кровь насыщают - на Украине вообще ни одного нет и не будет - ибо сам процесс золотой по деньгам.
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есть ,но мало и не все анестезиологи умеют с ними работать ,на уровне района точно не знают ,надо учить
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Да, учить, вакцину делать и т. д. - т. е. здравствуй друже долгожданный 2022 год! ))
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вот поэтому китай в италию направил аппараты и своих врачей , в продвинутой европе то же не хватает тех кто умеет с ними работать увы ....
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И нихя не помогло судя по горам трупов каждый день
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И еще типа "забыли" дописать, что купить ИВС сейчас негде и на Украине эта приблуда не производится...
Вот оно какой оказывается - Пейсдецц....
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Зебобіки, ви помітили, що ваш вибір ставить під загрозу вже не суверинітет чи економічний стан країни, під загрозою житті українців, включаючи вас самих. Така іронія долі. ЗІ Ще хочу нагадати - що цю муйню зробили ви разом!
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Ну и какой из этого вывод?
Заболей первым и успей получить вентиляцию лёгких!
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Скоро все забуяє і повилазять подорожники - буде чим лікуватись.))
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Пусть для начала хоть старые оживят!
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Які в сраці койкомісце(гроші йдуть за пацієнтом) відсталий.Починай з 1квітня другий етап медреформи-закривай лікарні.
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уже начинает прослеживаться прогрессивный рост в 40% , причём во всех направлениях, да зебилы ..
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Дайте мелок этому идиоту, пусть стены расписывает: 2+2=4
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Їх не вистачить не тільки "на пікє", а й на початку. На Білу Церкву їх є 3. На Тернопіль 2.
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