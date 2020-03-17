 Апаратів вентиляції легенів може не вистачити на піку захворювань коронавірусом в Україні, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це з трибуни в Раді заявив головний санлікар Віктор Ляшко.
За його словами, заходи, що вживаються в першу чергу спрямовані на те, щоб запобігти піковому навантаженню на систему охорони здоров'я, коли багато хворих звернуться по допомогу, а її бракуватиме.
Ляшко нагадав, що зараз в Україні обладнано близько 12 000 ліжок для інфекційних хворих, а загальна кількість інфекційних боксів - всього 2500.
"При цьому ми розуміємо, що в разі масового напливу хворих з коронавірусною хворобою цих ліжок буде недостатньо", - підкреслив він, додавши, що потрібно терміново перепрофілювати лікарні та медичні центри.
Головний санлікар країни зазначив, що близько 80% хворих у світі переносять недугу більш-менш легко, але приблизно 10% потрібно госпіталізація: "А статистика Італії показує, що близько 10% інших потрібна буде госпіталізація з інтенсивною терапією".
Зараз у лікарів у реанімаціях є близько 3500 апаратів штучної вентиляції легенів. "Але цієї кількості може не вистачити та обладнання може бути застарілим", - застеріг він.
Колишній друг каже:
- прости мене, я більше не буду за нього голосувати
- так більше й не треба вже, бєстолочь
Kyiv Metro@kyivmetroalerts 1 ч
Інформація про зміни в роботі метро буде оперативно розміщена на наших сторінках. Просимо слідкувати на оновленнями.
«Пока мы не дошли до этой ситуации, но если это будет нужно, мы введем чрезвычайное положение», - заявил Зеленский.
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Дякуємо, що Ви їм це розповіли..
Але як допомогти хворим, яких з кожним днем стає все більше?
У нас в районій лікарні все обладнання застаріле, якщо епідемія розгорнеться, то 200-х буде забагато
Одни эксперты вирусологи, другие эксперты по мировым заговорам и массонам...
Для многих необходимы не профилактические меры против пандемии, а госпитализация в дурочку
Тебе койкоместо полагается, но в другой больнице.
Там ты встретишься и с масонами и с мармонами и с мировыми заговорщиками.
Там вам обеспечат надежное лечение, лишь бы вы все соблюдали информационный карантин и не загаживали своим бредом людям мозги, которые потом не верят в вирус и разносят его.
Вот оно какой оказывается - Пейсдецц....
http://www.utasco.com/dykhatelnaya-apparatura
Заболей первым и успей получить вентиляцию лёгких!