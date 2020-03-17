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 В Україні немає політичних переслідувань, - Венедіктова. ВIДЕО

В Україні немає політичних переслідувань.

Про це повідомила народна депутатка Верховної Ради і кандидатка на посаду глави Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, депутат Микола Княжицький поставив кандидатці на посаду генпрокурора питання, чи гарантуватиме вона відсутність політичних переслідувань.

 Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу підтримати призначення Венедіктової Генеральним прокурором, - Зеленський у ВР

"Я хочу звернути увагу, що кожен правник у державі має стояти на принципах верховенства права. Цей принцип позбавляє нас всіх інших механізмів та коридорів. Мені здається, не треба згущати фарби. Завжди генеральний прокурор може прийти в комітети Верховної Ради, ви завжди можете його запросити на засідання Верховної Ради. Ви завжди можете прийти до нього та поставити запитання. В Україні немає політичних переслідувань. На цьому треба наголошувати. А злодій має сидіти у в'язниці", - заявила Венедіктова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181969
 
   
 Топ коментарі
 
а теперь кацап про воровство Пети в студию от тов портнова который если шо может уехать в панаму и играть на банджо в турме тамшней как чика гринго В Украине нет политических преследований, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6037
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Від усього, що вона нагородила на короткому перебуванні у ГБР (дякувати випадку чи Портнову) - вже ніколи не відмитись їй , вона стала символом реваншу ПРокремлівського кодла . Й мабуть це накраще , менше приводів казати ПРонеобізнаність Вови , ПРо зраду лише Єрмака.. Коли діагноз відомий , хіба це не краще...
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Охо хо она не договариват вслух мол меня изберите Хренпрокурором стану Вышинским в юбке кто как не Венедиктовна кричала мол НАДО ОТМЕНИТЬ Амнистию ДЛЯ МАЙДАНОВЦЕВ МОЛ БЕДНЫЕ МЫЛЫЦЫОНЕРЫ ПОСТРАДАЛИ НА ЧТО РЯБОШАПКА ОТВЕЧАЛ ТОГДА ЧТО это полный бред.. похоже этой жжжвке кортить войти в историю... фашисткой.. геть жжжов с Украины.......
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Брешет?
Неужели Пятра Ляксеича уже посадили? Когда?
Я что-то пропустил?
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Нет, пока только волонтеров. Ляксеича пока ссыкотно.
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Особо рьяным петикам нужно уяснить, что политическое преследование - это не преследование любого из политиков, а преследование исключительно по политическим причинам. И воровство в эти политические причины не входит.
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а теперь кацап про воровство Пети в студию от тов портнова который если шо может уехать в панаму и играть на банджо в турме тамшней как чика гринго В Украине нет политических преследований, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6037
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Заметь, про воровство именно Пети написал ты, а я не я. Шапка горит?
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ага рябая такая уже сгорела на работе теперь тп сгорит и всё
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Ну ты ж в свой пост вставил именно Петя не беня не Вова не Ренат а именно Петя . Почему та зелебоба объясни?
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Ну я ж какому то долбодятлу про клептократия распинался, это ж наука у не уй собачий, згидно науки петя возглавлял воровской режим, ты же в курсе, вопрос лишь в формализации фемиды, и наворованное бабло может не помочь.
Вспомни научный постулат коррупция в высших эшелонах власти и много взяткодателей = клептократия а кто стоял во главе режима, зинка чи петя?
По твоему мабуть зинка, да? В Україні немає політичних переслідувань, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 8242
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дед твоя маска продана зелёными но виноват Петя В Україні немає політичних переслідувань, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9114 сливайся
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Шиз, я тебе уже обьяснял, но ты видать малахольный. Пете шьют захват власти, минские договоренности и проход кораблей в Мариуполь по которому есть решение трибунала. Найди тут воровство.
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А за это Петю нужно садить само-собой. Особенно за минские - и ооочень надолго.
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а это твой братик како боб сепар с позывным подох когда на марьинку езха фотко была где от в лепёшку В Україні немає політичних переслідувань, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 972
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особо рьяным зеликам нужно уяснить что удобнее всего политического оппонента засудить за экономические преступления . а есле их нет то можно и придумать . тенденция не только наша а так сказать общемировая В Україні немає політичних переслідувань, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3404
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США признали Коломойского самым большим мошенником за всю историю существования банковской системы. Украл в Украине сотни млрд. дол.
И этот мошенник захватил власть в целой стране. И этот мошенник подмял под себя суды, прокуратуру и МВД.
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Все ЭТО уже рвотный рефлекс вызывает. И злобу на Пороха. Как он ЭТО вообще допустил, тряпка либеральная?
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- Увас на стройке несчастные случаи были ?
- Ннет..
- Будут !
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в Украине нет проституток по закону но их......
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напомни нам об это еще раз, когда в иммиграции будешь....
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А те 7 делопроизводств против Порошенко Бубочка хототел в турборежиме провести, чтоб спокойно и тщательно заняться преследованием и посадками волонтеров, продолжить отвод войск, продавить решение о подаче воды в Крым и наладить уже на АвтоЗазе сборку российских Лад.
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Спроби приписати Пороху ще й біду в економіці вряд чи вдадуться, багато часу пройшло, плюс, вже за що беруться зелені, виходить через одне місце.
Скоріш за все, вони досягнуть абсолютно протилежного ефекту.
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Кондитеру капець..
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Овощ на пару с Пшонкой примерно так же думали.
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Говорит то,что хотят слышать,а будет делать,что скажут
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З черговою сцаніною в очі вас зелебобіки!
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Отличное назначение я считаю....
Усе майдановцы, добр.баты, Парубии и Вятровичи всякие должны пройти Зону строгого режима...
Что бы они в следующий раз не с лихтариками пели гимн Украины 1000 раз подряд, а просто стреляли....
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Мне кажется воры немного напряглись.
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Не знаю как воры, а порохоботы в напряжении с весны.) Несчастные люди (без иронии). Как говорят в народе- из-за дурной головы и ногам горе.
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В Україні кажуть не так, жеброто ти кацапська.
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Украина большая. В ней по-разному говорят. И только обиженный на весь мир агрессивный порохобот всегда говорит одно и то же.)
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В Украине нет политических преследований?! Будут!
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Легалізація Єрмаком ОРДЛО без письмової санкції президента є приводом для імпічменту Зеленському
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Кримінальних теж нема. Там, де вони мають бути... Більше замовних.
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27% от такой кандидатуры зашевелились
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Дурак предпологает, а вирус располагает! Ни одному зеленому идиоту не удастся уйти от вируса.
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Хм.. пані прихильниця совітських фільмів, цитата жиглова.
Ілюзій жодних бути не може. Деолігархізацію шмаркля вже "провів"- олігархам тепер винен як земля колгоспу, а Порошенка просто ув'язнить, бо наївно думає що це не українці, а він фінансує спротив здачі України кацапстнану.
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В мене одне питання до публіки - чим відрізняється призначення "венідіктових" від призначення "луценків"??? От то то і воно!!!
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В мародера шоколадного також.
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а де ті лярди шо їх крав порох, а Зє!лупа нє?
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Ага, а у фантастів, які про те мародерство вигадки пишуть, в основному російські прізвища. В Україні немає політичних переслідувань, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3212
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Доктор юридических наук Венедиктова: Исходя из ситуации в стране у нас нет времени разбираться долго в каких-либо делах. Потому будем делать все быстро без особых разбирательств!!! *** Таки демократия кончилась, господа. Возвращаются времена беспредела...
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Пожизненый карантин без права переписки.
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Тоесть, брифинг- "качественное подозрение" - СИЗО.
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и шо украли Федына с Марусей? зеленскую смелость?
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... каждый юрист в государстве должен стоять на принципах верховенства права....
Ну а на самом деле на чем стоит, можно не оговаривать и так всем все ясно - на величине банковского счета клиента и чем больше счет, тем невиннее клиент перед законом.
Источник: https://censor.net.ua/n3181969
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РЕВАНШ МАЛОРОСІВ ІДЕ. ПОВЗУЧА ЗДАЧА УКРАЇНИ ЗЕЛЕННЮ. ПОРТНТОВ РУЛИТЬ РАЗОМ З БЕНЕЮ.УКРАЇНЦІ ПОРА ВСТАВАТИ І ОЧИЩАТИ ВІД ЗЕЛЕНІ УКРАЇНУ А ТО ЗАГЛУШИТЬ КОРИСНІ ВСХОДИ.
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Вор должен сидеть в тюрме потому что вор а не потому что совершил преступление. Мне конечно нравится совковый фильм "Место встречи изменить нельзя" Но там Жиглов типичный мусор которому на всё похрен кроме палки. Вспомните как он кирпичу на карман кошелёк положил по беспределу и как инженера Груздева по косвенным уликам хотел за убийство посадить практически как наша прокуратура в деле Шеремета! Нам нужен такой ген прокурор? Нет!
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На основании косвенных улик Груздев был задержан и дело не передавалось в суд. Вскрылись новые обстоятельства в результате оперативной работы и Груздев с извинениями был отпущен.
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Нема часу розбиратися, каже нам новий генеральний прокурор((
Тройки на пороге?

Баканов Аваков Венидиктова
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мародера мальдіського із свинми посадіть на пожиттєве із конфіскацією
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Тебе же сказали - в Украине нет политических преследований В Україні немає політичних переслідувань, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1473 . Источник: https://censor.net.ua/v3181969
Шо , не доходит ?
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До него ничего не доходит.
Он такой же тупой, как табурет, который этот дегенерат выбрал президентом.
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През-клоун, прокурор-плечевая, дальше что?
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Alexandr Normal@Alex009P 33 мин

*****.... Це мислення Генпрокурора
Тобто, коли розбиратися досконально і за часом стільки, скільки потрібно для встановлення істини - то тільки час втрачати. Треба швидко-швидко виконувати замовлення
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Вы помните, чтобы хотя бы один чиновник согласился с тем, что он - уголовник? Я - нет. Все - исключительно политические.
Хотя, может и правы? Воровали-то они, когда были политиками!
🤗
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В Украине уже пропали корупция, кумовство, контрабанда и олигархи. А сегодня и политичиские преследования куда то исчезли. Не страна, а чёрная дыра какая то.
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Почему не на родном языке? Чего стесняться?
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В Україні майже немає політичних переслідувань,та тепер будуть дуже багато - Венедіктова
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Где ее портнов нашел вообще? "Известную юристку"!
Пздц законности...
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Я только один ей не верю или есть еще такие неверующие?
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Да один ПОРТНОВ сгенерировал тучу политических дел
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Ету б---дь Венедиктову ждёт конец Пшонки а хочется чаушеско
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