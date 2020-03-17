 В Україні немає політичних переслідувань, - Венедіктова. ВIДЕО

Про це повідомила народна депутатка Верховної Ради і кандидатка на посаду глави Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Так, депутат Микола Княжицький поставив кандидатці на посаду генпрокурора питання, чи гарантуватиме вона відсутність політичних переслідувань.
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"Я хочу звернути увагу, що кожен правник у державі має стояти на принципах верховенства права. Цей принцип позбавляє нас всіх інших механізмів та коридорів. Мені здається, не треба згущати фарби. Завжди генеральний прокурор може прийти в комітети Верховної Ради, ви завжди можете його запросити на засідання Верховної Ради. Ви завжди можете прийти до нього та поставити запитання. В Україні немає політичних переслідувань. На цьому треба наголошувати. А злодій має сидіти у в'язниці", - заявила Венедіктова.
Неужели Пятра Ляксеича уже посадили? Когда?
Я что-то пропустил?
Вспомни научный постулат коррупция в высших эшелонах власти и много взяткодателей = клептократия а кто стоял во главе режима, зинка чи петя?
По твоему мабуть зинка, да?
И этот мошенник захватил власть в целой стране. И этот мошенник подмял под себя суды, прокуратуру и МВД.
- Ннет..
- Будут !
Скоріш за все, вони досягнуть абсолютно протилежного ефекту.
Усе майдановцы, добр.баты, Парубии и Вятровичи всякие должны пройти Зону строгого режима...
Что бы они в следующий раз не с лихтариками пели гимн Украины 1000 раз подряд, а просто стреляли....
Ілюзій жодних бути не може. Деолігархізацію шмаркля вже "провів"- олігархам тепер винен як земля колгоспу, а Порошенка просто ув'язнить, бо наївно думає що це не українці, а він фінансує спротив здачі України кацапстнану.
Ну а на самом деле на чем стоит, можно не оговаривать и так всем все ясно - на величине банковского счета клиента и чем больше счет, тем невиннее клиент перед законом.
Источник: https://censor.net.ua/n3181969
Тройки на пороге?
Баканов Аваков Венидиктова
Шо , не доходит ?
Он такой же тупой, как табурет, который этот дегенерат выбрал президентом.
Alexandr Normal@Alex009P 33 мин
*****.... Це мислення Генпрокурора
Тобто, коли розбиратися досконально і за часом стільки, скільки потрібно для встановлення істини - то тільки час втрачати. Треба швидко-швидко виконувати замовлення
Хотя, может и правы? Воровали-то они, когда были политиками!
🤗
Пздц законности...