 В Україні немає політичних переслідувань, - Венедіктова. ВIДЕО

Про це повідомила народна депутатка Верховної Ради і кандидатка на посаду глави Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, депутат Микола Княжицький поставив кандидатці на посаду генпрокурора питання, чи гарантуватиме вона відсутність політичних переслідувань.

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"Я хочу звернути увагу, що кожен правник у державі має стояти на принципах верховенства права. Цей принцип позбавляє нас всіх інших механізмів та коридорів. Мені здається, не треба згущати фарби. Завжди генеральний прокурор може прийти в комітети Верховної Ради, ви завжди можете його запросити на засідання Верховної Ради. Ви завжди можете прийти до нього та поставити запитання. В Україні немає політичних переслідувань. На цьому треба наголошувати. А злодій має сидіти у в'язниці", - заявила Венедіктова.