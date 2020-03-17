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Все про:Зеленський (4828) Венедіктова (57) Офіс генерального прокурора (158)

 Прошу підтримати призначення Венедіктової Генеральним прокурором, - Зеленський у ВР. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський пропонує призначити чинну в.о. директорку Держбюро розслідувань Ірину Венедіктову Генеральним прокурором України.

Про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вношу пропозицію про надання згоди Верховної Ради України на призначення Ірини Валентинівни Венедіктової на посаду Генерального прокурора України", - сказав Зеленський, додавши, що Венедіктова не потребує особливого представлення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Геть вірус зРади": активісти пікетують ВР з вимогою, щоб парламент пішов на політичний карантин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181960
 
 
 Топ коментарі
 
Мы слышим - Венедиктова, подразумеваем - Портнов.
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ЗЕлений Віслюк настільки сцить - віруса, людей, запитань, що виступає у ПОРОЖНІЙ студії.
Але при цьому вимагає, щоб 450 депутатів працювали, незважаючи на короновірус.
Прошу поддержать назначение Венедиктовой генеральным прокурором, - Зеленский в ВР - Цензор.НЕТ 1902
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Она профнепригодна,и тупа.Кто в Харькове с ней работал-знают эту шмару.Ни месяца,ни была на службе в органах,сильно метит на кресло Гепы(и тут Гепа кажется даже белым и пушистым в сравнении с этой тупидлой)
И вообще выглядит,как старая,поношеная кошелка,в 41 то год.
Хана вам,зелупени...
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Чайку там Пукля уволил может его лучше возьмём?
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Вот и проблема единогласного большинства, может всякое пролезть если главный скажет.
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Потом Зеля и про эту ..роршу скажет - не моя зона ответственности,
это ТАМ в Раде решают..., сцкло гнусявое.
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ага путина. бабло и отсутствие ума...все ее достоинства.
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Мы слышим - Венедиктова, подразумеваем - Портнов.
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по моему крышу ему сорвали в Омане, и оно, отключив мозги и сцепив зубы тупо выполняет приказы кремля...
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ЗЕлений Віслюк настільки сцить - віруса, людей, запитань, що виступає у ПОРОЖНІЙ студії.
Але при цьому вимагає, щоб 450 депутатів працювали, незважаючи на короновірус.
Прошу поддержать назначение Венедиктовой генеральным прокурором, - Зеленский в ВР - Цензор.НЕТ 1902
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А ви не вважаєте, що після рекомендації не відвідувати людні місця і взагалі обмежити перебування поза місцем проживання без нагальної необхідності було б дивно, якщо б вони запросили глядачів у студію.

І ви б так само волали, тільки дещо інше: зебіл наражає на небезпеку людей заради рейтингів і задля потішити власне его.
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Сметанат борщу

@SmetanatBorschu 10 ч

- А Верховна Рада вийде на карантин?
- Ніт!
- А скиньте зеленського...
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Ішак, дивись глядь, кордони закриті, до Ростова не добіжиш.
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Она профнепригодна,и тупа.Кто в Харькове с ней работал-знают эту шмару.Ни месяца,ни была на службе в органах,сильно метит на кресло Гепы(и тут Гепа кажется даже белым и пушистым в сравнении с этой тупидлой)
И вообще выглядит,как старая,поношеная кошелка,в 41 то год.
Хана вам,зелупени...
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боюсь, шо это вам хана, шарікі Прошу підтримати призначення Венедіктової Генеральним прокурором, - Зеленський у ВР - Цензор.НЕТ 3461
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Народ України не підтримує!!! Усі хто підтримує є вороги Українського народу!!!!
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каже "в Україні немає політичних переслідувань"... ага...
фактично підтримує скасування Закона про непереслідування учасників Майдану, ага...
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фактично: прошу підтримати призначення портнова генеральним прокурвором.
Пздц!!!
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Типичная представительница портновско-кремлевской банды
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Грузины сделали свое дело, теперь нах...
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ти з дуба впав, чи ти не бачиш справжню мету зеленого гімна при владі?!
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я то бачу. а ти точно з дуба! чи луганди з домбабве. "пересказуєш"- не ломай свій язик, мокша!
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цікавишся про одностатеву любов, значить тобі на сайт про педиків
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Просування цієї недоумкуватої але слухняної й злобливої гієни свідчить про те що Зеленський готовий остаточно вийти за межі Закону й утверджуватись шляхом репресій ,переслідуваннь,залякуваннь! Він вийшов на пряме протистояння з тими хто не згоден на капітуляцію,"примирення",і втрату України!
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а юридична освіта у неї є? бо Петін кум вообше не шарив
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Всю эту шваль ждут гонение на ростов.кацапо-рыговское отребье
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та выбросьте уже ваши иллюзорные мечты...
Я бы тоже этого хотел, но, скорее будет обратное...
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Очень классно мочит эту ...... фракция "Голос". Молодежь из "Голоса" - молодцы.
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Оказывается эта мадам не прошла в Верх. суд. Не смогла пройти тесты и набрала очень мало балов.
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ОНа уже повестку в виде анекдота в ГБР для Порошенко выписывала. (это пойдет ЕСПЧ)
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Ну так сказали же - профнепригодная. Просто подстилка зелёно-рыговская - для этого квалификация не нужна.
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ВОТ так врут прямо твари зелении
хочется взять и ..... головой по столу. Какие базы? Какие документы? Если заявитель открытым текстом сообщил, что продажа шла ЗА НАЛИЧНЫЕ, то-есть никаких официальных документов просто не может быть!

Ми (ЗЕ) перевірили всі бази, Україна не продавала Німеччині 2 млн масок, - Кулеба спростував слова прем'єра Словаччини
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Слив Украины продолжается!
Они не дождутся конца срока.
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Зеля таки хочет в Ростов. Неужели не нашлось более достойной кандидатуры, чем эта рыговская подстилка.
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який Ростов, пора робити висновки з помилок - непокаране ЗЛО повертається!!!
вибір може бути лише між смерекою чи каштаном. ну, або берізкою, якщо цьому ватному буратіно так приємніше! Прошу підтримати призначення Венедіктової Генеральним прокурором, - Зеленський у ВР - Цензор.НЕТ 4167
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И ни одного патриота во власти . НИ ОДНОГО Прошу підтримати призначення Венедіктової Генеральним прокурором, - Зеленський у ВР - Цензор.НЕТ 2106 ..!!! Ноль ! Кого не назначит , то сепар , то рыг , то шестёрка рыговская ,, как вот и эта Венедиктова . Портнов не нарадуется просто .
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Мы должны поддержать нового карманного прокурора Шмаркли - это после того, как она сказала УЖЕ, что в Украине НЕТ политических преследований?!
А об этом знают - Порох, активисты, волонтеры, ветераны??!!
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у Вовы совсем крышу снесло? так нагло выполнять указания *****?
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писюн-ужик был, просо-гай-юликторий был, стреляный чпокин был, франкфуртский конституционный синяк был, а эта бенядиктовал кто ?
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НЕ РАДИ СМЕРТИ !!! А ЧТОБЫ ТАКИЕ НЕ РОЖДАЛИСЬ !)
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таки в СН людей, неуродів двадцять пять виявилось, дали 224 голосів, інших бунтовщиків з тих шестидесяти - що, уболтали? примусили?
Ну, а ахметівські та беніні, внші підолігархічні - також уроди...
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TШП@___tshp____2 ч

Колишній друг каже:
- прости мене, я більше не буду за нього голосувати
- так більше й не треба вже, бєстолочь
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