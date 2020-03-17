 Прошу підтримати призначення Венедіктової Генеральним прокурором, - Зеленський у ВР. ВIДЕО

Про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вношу пропозицію про надання згоди Верховної Ради України на призначення Ірини Валентинівни Венедіктової на посаду Генерального прокурора України", - сказав Зеленський, додавши, що Венедіктова не потребує особливого представлення.

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