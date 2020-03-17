 Прошу підтримати призначення Венедіктової Генеральним прокурором, - Зеленський у ВР. ВIДЕО

Про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вношу пропозицію про надання згоди Верховної Ради України на призначення Ірини Валентинівни Венедіктової на посаду Генерального прокурора України", - сказав Зеленський, додавши, що Венедіктова не потребує особливого представлення.
это ТАМ в Раде решают..., сцкло гнусявое.
Але при цьому вимагає, щоб 450 депутатів працювали, незважаючи на короновірус.
І ви б так само волали, тільки дещо інше: зебіл наражає на небезпеку людей заради рейтингів і задля потішити власне его.
Сметанат борщу
@SmetanatBorschu 10 ч
- А Верховна Рада вийде на карантин?
- Ніт!
- А скиньте зеленського...
И вообще выглядит,как старая,поношеная кошелка,в 41 то год.
Хана вам,зелупени...
фактично підтримує скасування Закона про непереслідування учасників Майдану, ага...
Пздц!!!
Я бы тоже этого хотел, но, скорее будет обратное...
хочется взять и ..... головой по столу. Какие базы? Какие документы? Если заявитель открытым текстом сообщил, что продажа шла ЗА НАЛИЧНЫЕ, то-есть никаких официальных документов просто не может быть!
Ми (ЗЕ) перевірили всі бази, Україна не продавала Німеччині 2 млн масок, - Кулеба
спростувавслова прем'єра Словаччини
Они не дождутся конца срока.
вибір може бути лише між смерекою чи каштаном. ну, або берізкою, якщо цьому ватному буратіно так приємніше!
А об этом знают - Порох, активисты, волонтеры, ветераны??!!
Ну, а ахметівські та беніні, внші підолігархічні - також уроди...
TШП@___tshp____2 ч
Колишній друг каже:
- прости мене, я більше не буду за нього голосувати
- так більше й не треба вже, бєстолочь