 105 громадян України застрягли на Шрі-Ланці: "Бориспіль" відмовився приймати літак. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".
Пасажири розповідають, що вони мали вилетіти зі столиці Шрі-Ланки Коломбо рейсом FZ-558/727 Коломбо - Дубай - Київ. Туристичний оператор також підтвердив, що виліт буде. Однак пізніше українцям відмовили в реєстрації.
Представник авіакомпанії FlyDubai пояснив, що Україна відмовилася їх приймати. При цьому авіакомпанія готова доставити пасажирів в Україну. Зазначається, що серед тих, хто застряг на Шрі-Ланці, багато дітей.
Нагадаємо, з опівночі 17 березня Україна скасувала всі міжнародні регулярні пасажирські рейси. Це обмеження діятиме щонайменше до 3 квітня. Такі безпрецедентні заходи вжито для недопущення поширення коронавірусу COVID-19.
Вот какого хека тянуть детей в мамину маму..., а в итоге прикрываться ими...
Это туристы, улетевшие на отдых до движухи, с 5 по 9 марта.
Сейчас, благодаря деятелю в презЕдентском кресле не могут прилететь домой. Такое могло случиться и с вашими родными и близкими.
Санжары продолжаются смотрю...
У вас возможность отдохнуть по-полной! Помыть драгоценные камни в местных реках, половить рыбу в океане - пользуйтесь!
А ведь взрослые люди и такие токсичные, даже школьники себя так не ведут.