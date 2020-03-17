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 Політика України, За кордоном
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Все про:карантин (242) українці (1774) Шрі-Ланка (17) COVID-19 (1021)

 105 громадян України застрягли на Шрі-Ланці: "Бориспіль" відмовився приймати літак. ВIДЕО

У Коломбо 105 українських громадян не змогли вилетіти додому, оскільки, за їхніми словами, міжнародний аеропорт "Бориспіль" відмовився приймати літак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

Пасажири розповідають, що вони мали вилетіти зі столиці Шрі-Ланки Коломбо рейсом FZ-558/727 Коломбо - Дубай - Київ. Туристичний оператор також підтвердив, що виліт буде. Однак пізніше українцям відмовили в реєстрації.

Представник авіакомпанії FlyDubai пояснив, що Україна відмовилася їх приймати. При цьому авіакомпанія готова доставити пасажирів в Україну. Зазначається, що серед тих, хто застряг на Шрі-Ланці, багато дітей.

Також читайте: Перший випадок коронавірусу 2019-nCoV зафіксували в Шрі-Ланці

Нагадаємо, з опівночі 17 березня Україна скасувала всі міжнародні регулярні пасажирські рейси. Це обмеження діятиме щонайменше до 3 квітня. Такі безпрецедентні заходи вжито для недопущення поширення коронавірусу COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181943
 
 
 Топ коментарі
 
Если это туристы, то они вылетели 10 дней назад (+-) когда кипиш уже был. Обычное распездяйство.Принимайте гражданство Шри Ланки.
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. Отмечается, что среди тех, кто застрял на Шри-Ланке, много детей.
Вот какого хека тянуть детей в мамину маму..., а в итоге прикрываться ими...
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И все те, кто не имеет ресурсов даже в Турцию съездить, начнут помаогать вернуться из Цейлона.... Ну-ну...
У вас возможность отдохнуть по-полной! Помыть драгоценные камни в местных реках, половить рыбу в океане - пользуйтесь!
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У кого в Гватемале застряли родственники? Там даже консульства нашего нет, в Мексике ближайшее.
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Высокие сильные люди нужны в Гватемале© О'Генри
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А все, теперь если руководства аэропорта примет самолет, то попадает по новому закону на срок до 3 лет, поскольку такие действия (принять самолет с потенциальными больными) может привести к распространению короновируса.....
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Надо было дома сидеть. Вывезли из страны валюту, не завозя её. А теперь спасай их.
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. Отмечается, что среди тех, кто застрял на Шри-Ланке, много детей.
Вот какого хека тянуть детей в мамину маму..., а в итоге прикрываться ими...
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Если это туристы, то они вылетели 10 дней назад (+-) когда кипиш уже был. Обычное *************.Принимайте гражданство Шри Ланки.
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Люди, Вы вообще нормальные ?
Это туристы, улетевшие на отдых до движухи, с 5 по 9 марта.
Сейчас, благодаря деятелю в презЕдентском кресле не могут прилететь домой. Такое могло случиться и с вашими родными и близкими.
Санжары продолжаются смотрю...
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Обычно таких му...аков, как ты косит первыми...
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Если бы это были жители какого-то хутора то ещё полбеды. Оцепили село и все. А так это ж киевляне. Поставляют пятимилионный киев!!!! У хуторян балла на Шри-Ланку нет.
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И все те, кто не имеет ресурсов даже в Турцию съездить, начнут помаогать вернуться из Цейлона.... Ну-ну...
У вас возможность отдохнуть по-полной! Помыть драгоценные камни в местных реках, половить рыбу в океане - пользуйтесь!
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Им не нужна помощь, только разрешение вернуться.
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Борисполь работает на прием только для Бениной МАУ
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Эти туристы скорее всего из 73%, которые думаю задницей. Улетели на Шри Ланку неделю назад, в разгар эпидемии, понимая, что ситуация ухудшается.
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Неделю назад в Шри-Ланке не было ни одного заболевшего. Путевки куплены пол года назад. Зеленая компания никому лететь не запрещала.
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ЛОЛ...а де ж чорт-спасітєль санжаровський..)...орден йому ще не дали..?...в Санжарах-херОЙ...а тутечки сдулося...?...ось таке воно лайно вияснилось..медійне..
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среди них дамы с собачкой нет... только дети, они не в счет, пиариться на детях - грешно, считает зеленый през... пусть наслаждаются райскими условиями прекрасного аэропорта Коломбо...
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Жесть сколько в комментариях желчных нищенок.
А ведь взрослые люди и такие токсичные, даже школьники себя так не ведут.
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Наголосовались - вот теперь терпите - Хуже не будет - голосуйте дальше сраками !!!
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вот вам и "горящие туры" для "бедных"......мозгов нет.
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дурачок не сформировавшийся, люди покупали туры ранним бронированием. планировали поездку заранее... есть и "горящие", какое это имеет значение? к зеленому пиару...
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дебил зеленый..тебе слово никто не давал...
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Зачем, зачем КАРЛ во время пандемии тащиться неведомо куда??? Ладно бы на зароботки, так нет - "атдахнуть". Тепер неведом что могут привезти. Нет слов.
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Там первый случай выявили 6 дней назад. Расскажите чем безопасней дома?
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Не НА, а в Шриланке! Застрять можно только на раssии!
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