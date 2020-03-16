 МЗС: Жоден українець, де б він не застряг через коронавірус, не залишиться без уваги. ВIДЕО

Про це під час брифінгу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українські посольства будуть проводити переговори з урядами держав, де застрягли українці, щоб мінімізувати фінансові наслідки прострочення дозволів на перебування в цих країнах.

"Жоден українець, де б він не застряг, не залишиться поза нашою увагою ... Кількість проблем зараз значно перевищує кількість людей, які можуть ці проблеми вирішити. Ніхто не буде забутий. Ми всім допоможемо", - заявив міністр.

Також читайте: Понад 1,7 тис. українців попросили про допомогу в поверненні додому з-за кордону, - Кулеба