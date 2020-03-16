 МЗС: Жоден українець, де б він не застряг через коронавірус, не залишиться без уваги. ВIДЕО

Про це під час брифінгу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, українські посольства будуть проводити переговори з урядами держав, де застрягли українці, щоб мінімізувати фінансові наслідки прострочення дозволів на перебування в цих країнах.
"Жоден українець, де б він не застряг, не залишиться поза нашою увагою ... Кількість проблем зараз значно перевищує кількість людей, які можуть ці проблеми вирішити. Ніхто не буде забутий. Ми всім допоможемо", - заявив міністр.
"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем", - сказал он.
Никифоренко отметил, что правительство предупреждало перевозчиков о приостановление авиасообщения Украины с другими странами, поэтому украинцы теперь сами должны решить, как они будут возвращаться..."
Проблема решается, когда будет работать?
Не працює програма по аптекам ''Доступні ліки'' вже з пятниці 13.03.2020 !!!
Проблема вирішується, коли будет працювати?
Бздыц.., внимание рассеялось ?
С него сдерут 1000$ за билет и 1500грн за маску, а по прибытию домой его ждут неоплаченные платежки за транспортировку газа, которого он не потреблял
Вы вообще люди?
- куме, а чого це всі киданулися у сільпо і розгрібають туалетний папір?
- тю на вас... шо ви нічого не чули про короновірус ???
- а до чого тут папір?
- ви як мала дитина... все вам тре пояснювати... один кашлянув - семеро вср*лись..
дайте вернуться...ага! шаз.!..еще помурыжат, чтоб жизнь малиной не казалась
так Джек Ма китаец же....
а Ахметов татарин, Коломойский еврей..., ну и другие такие же...
Что вы к ним пристали...?
Віталій Барабаненко
@baraban088
·1 ч
-Китайский миллиардер Джек Ма оплатил 500 000 тестов на коронавирус и купил миллион медицинских масок. -Что сделал Ахметов Коломойский и др?
- тетя Соня, от вам скоро 90...а вы усё курите и курите... под нашим окном...
- та ша....если не буду курыть совсем не сдохну!!!
Забирайте усіх, нехай помирають на батьківщині. Така евакуація була би логічною після стихійного лиха: землетрусу, повені, виверження вулкану, але під час епідемії везти своїх громадян з епіцентру хвороби - це ідіотизм, це злочин проти всіх тих, хто ще здоровий. Нація вам цього не пробачить, скільки би нас не залишилось після цієї епідемії. Ця зелена чмошна влада буде проклята навіки.