EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, За кордоном
  1168  37
Матеріали за темою:
Все про:МЗС (2114) Кулеба Дмитро (251) COVID-19 (922)

 МЗС: Жоден українець, де б він не застряг через коронавірус, не залишиться без уваги. ВIДЕО

Міністерство закордонних справ заявило, що не залишить без уваги українців, які перебувають у найвіддаленіших куточках світу і не можуть повернутися в Україну через обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це під час брифінгу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українські посольства будуть проводити переговори з урядами держав, де застрягли українці, щоб мінімізувати фінансові наслідки прострочення дозволів на перебування в цих країнах.

"Жоден українець, де б він не застряг, не залишиться поза нашою увагою ... Кількість проблем зараз значно перевищує кількість людей, які можуть ці проблеми вирішити. Ніхто не буде забутий. Ми всім допоможемо", - заявив міністр.

Також читайте: Понад 1,7 тис. українців попросили про допомогу в поверненні додому з-за кордону, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181802
 
 
 Топ коментарі
 
Ни один украинец, где бы он не застрял из-за коронавируса, не останется без внимания

С него сдерут 1000$ за билет и 1500грн за маску, а по прибытию домой его ждут неоплаченные платежки за транспортировку газа, которого он не потреблял
 показати весь коментар
 
Где нибудь в цивилизованной стране я бы предпочёл остаться без внимания нашего МИДа
 показати весь коментар
 
Уже приговлены СМСки - "Денег нет но вы держитесь! И мойте руки!"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
они чистую правду говорят.. "не останется без внимания" - на них просто забьют.. сразу как МАУ получит деньги на "эвакуацию" из госбюджета Украины... из рассчета 100 тыс долларов за каждого)
 показати весь коментар
 
 
"... Первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко заявляет, что отдыхающие в Египте украинцы должны самостоятельно планировать свое возвращение в Украину. Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Граждане с отдыха, в том числе из Египта, должны планировать самостоятельно свое возвращение. Мы их приглашаем", - сказал он.

Никифоренко отметил, что правительство предупреждало перевозчиков о приостановление авиасообщения Украины с другими странами, поэтому украинцы теперь сами должны решить, как они будут возвращаться..."
 показати весь коментар
 
Не работает программа по аптекам ''Доступні ліки'' уже с пятници 13.03.2020 !!!
Проблема решается, когда будет работать?
Не працює програма по аптекам ''Доступні ліки'' вже з пятниці 13.03.2020 !!!
Проблема вирішується, коли будет працювати?
 показати весь коментар
 
"...где бы он не застрял из-за коронавируса, не останется без внимания коронавируса"
 показати весь коментар
 
 
Где нибудь в цивилизованной стране я бы предпочёл остаться без внимания нашего МИДа
 показати весь коментар
 
 
Как там "дама с собачкой" ?..
Бздыц.., внимание рассеялось ?
 показати весь коментар
 
 
Ни один украинец, где бы он не застрял из-за коронавируса, не останется без внимания

С него сдерут 1000$ за билет и 1500грн за маску, а по прибытию домой его ждут неоплаченные платежки за транспортировку газа, которого он не потреблял
 показати весь коментар
 
 
Уже приговлены СМСки - "Денег нет но вы держитесь! И мойте руки!"
 показати весь коментар
 
 
тут 80 відсотків застрягли в своєму болоті під назвою Україна.. хто б їм допоміг.. але бачу в приоритеті ті, хто колись кинув цю країну.. нічого тут не буде.. дарма вони їдуть
 показати весь коментар
 
 
Неужели сам преЗЕдент позвонит и пообещает?..
 показати весь коментар
 
Когда говорят, что помогут- вы пишете, что не верите. Когда высылают самолеты за украинцами- вы пишете, что 'на хрен они здесь нужны, пусть остаются там'
Вы вообще люди?
 показати весь коментар
 
Татьяна, боты они голимые не обращайте внимание.
 показати весь коментар
 
 
Без уваги залишаться лише ті, що осталися іесайд Україна?
 показати весь коментар
 
"Ни один украинец, не останется без внимания" - их всех внимательно пошлют в жопу. Только была новость пол часа назад, что украинцы на отдыхе должны сами добираться. Идиоты в правительстве.
 показати весь коментар
 
***
- куме, а чого це всі киданулися у сільпо і розгрібають туалетний папір?
- тю на вас... шо ви нічого не чули про короновірус ???
- а до чого тут папір?
- ви як мала дитина... все вам тре пояснювати... один кашлянув - семеро вср*лись..
 показати весь коментар
 
 
а пиар???
дайте вернуться...ага! шаз.!..еще помурыжат, чтоб жизнь малиной не казалась
 показати весь коментар
 


так Джек Ма китаец же.... МЗС: Жоден українець, де б він не застряг через коронавірус, не залишиться без уваги - Цензор.НЕТ 2723

а Ахметов татарин, Коломойский еврей..., ну и другие такие же...
Что вы к ним пристали...?

Віталій Барабаненко

@baraban088

·1 ч

-Китайский миллиардер Джек Ма оплатил 500 000 тестов на коронавирус и купил миллион медицинских масок. -Что сделал Ахметов Коломойский и др?
 показати весь коментар
 
Увага - це добре! Але без фанатизьми...!
 показати весь коментар
 
***
- тетя Соня, от вам скоро 90...а вы усё курите и курите... под нашим окном...
- та ша....если не буду курыть совсем не сдохну!!!
 показати весь коментар
 
 
«Русские своих не бросают!» (с)
Забирайте усіх, нехай помирають на батьківщині. Така евакуація була би логічною після стихійного лиха: землетрусу, повені, виверження вулкану, але під час епідемії везти своїх громадян з епіцентру хвороби - це ідіотизм, це злочин проти всіх тих, хто ще здоровий. Нація вам цього не пробачить, скільки би нас не залишилось після цієї епідемії. Ця зелена чмошна влада буде проклята навіки.
 показати весь коментар
 
Люди, чому ви дивуєтесь, ви забули де ви живете?!
 показати весь коментар
 
А як бути з українцем, який "застряг" в Україні? Тут увага, як я бачу зайва МЗС: Жоден українець, де б він не застряг через коронавірус, не залишиться без уваги - Цензор.НЕТ 3994

 показати весь коментар
 
Ця Куляба - та ще словоблудниця. По увагу говорить і при цьому спихує їх транспортування на туристичні компанії.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору