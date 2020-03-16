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 Політика України
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Все про:суд (6003) Чорновол Тетяна (116) ДБР (955)

 "Як колишня журналістка з інтересом протестую "портновщину": Чорновол повідомила про повістку в суд. ВIДЕО

Печерський райсуд відправив повістку Тетяні Чорновол. За її словами, таким чином влада намагається обмежити діяльність, організовуючи переслідування за безглузду справу.

Про це вона заявила у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мені принесли повістку до Печерського суду про обрання мені запобіжного заходу. Моїх сім прокурорів і одинадцять слідчих хочуть від мене особисту підписку про невиїзд і мій закордонний паспорт. Але я відмовляюся це робити", - сказала вона.

За словами Чорновол, вона продовжить займатися розслідуваннями.

"Я переконана - вибір є. Особисте зобов'язання - це особисте зобов'язання, і я не збираюся його давати, тому що не зробила ніякого злочину. Справа моя мізерна, а мені треба пересуватися по країні, щоб працювати. Я розслідувач, я публікую різні корупційні схеми, я завжди цим займалася, коли була журналістом, коли була депутатом і зараз як політик в опозиції, і у мене дуже багато планів. Я розумію, що мене хочуть зв'язати і зменшити мою активність, їм мало, що спецназ ДБР покалічив мені ногу і я не можу пересуватися без милиць. Їм ще треба таким чином зменшити мою активність", - зазначила Чорновол.

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"Це якийсь комплімент, який означає, що я хороший розслідувач і опозиціонер, але мені треба працювати. Я не буду давати особисте зобов'язання про невиїзд, тому що я не збираюся його виконувати", - додала вона.

Також Чорновол підкреслила, що цей суд над нею є важливим тестом на незалежність судової системи України.

"Справа моя нікчемна і злочина я ніякого не скоювала. Це ганебно - йти на суд через те, що я вихопила телефон шарієвського провокатора. Але як колишній журналіст я з інтересом протестую "портновщину". І пропоную всім подивитися, як працює портновська каральна система, ДБР, Кримінальний процесуальний кодекс. Цими інструментами будуть заганяти мене. Портнов аж трясеться, щоб помститися мені за все: Майдан, конфіскації активів Януковича. Але я знову отримаю перемогу. Замість того, щоб йти на портновський суд і видаватися жертвою, я краще буду боротися і оприлюдню одну слабку точку зеленої влади", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше фракція "ЄС" висловила рішучий протест системним порушенням Закону про статус народного депутата працівниками Державного бюро розслідувань.

Також дивіться: Перелізла через паркан, спробувала кинути телефон в Бабікова, чинила спротив, - ДБР розслідує "факт можливого порушення громадського порядку" Чорновол. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181778
 
   
 Топ коментарі
 
Татьяна! Удачи тебе, крепкого здоровья и энергии!
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Танюха, ты умничка! Так держать!
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Татьяна! Удачи тебе, крепкого здоровья и энергии!
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У меня один гопник пытался вырвать телефон. Потом извинялся долго и купил новый афон10.
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Ну да. Иначе тюрьма, а так условкой отделался(и парой синяков)
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Но́вый Афо́н (абх. Афон Ҿыц, груз. ახალი ათონი, греч. Νέος Άθως) (с 1875 года; ранние названия - Трахея, Никопсия, Псырцха, Анакопия) - город в Абхазии, в Гудаутском районе частично признанной Республики Абхазии, согласно административному делению Грузии - в Гудаутском муниципалитете Абхазской Автономной Республики[1], расположенный в 80 километрах от российской границы. Находится на побережье Чёрного моря. "Як колишня журналістка з інтересом протестую "портновщину": Чорновол повідомила про повістку в суд - Цензор.НЕТ 6818
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Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM Во, паспорт нашел.
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Так, а как же ты его не распечатывая подарил, когда паЧпорт читаешь? "Як колишня журналістка з інтересом протестую "портновщину": Чорновол повідомила про повістку в суд - Цензор.НЕТ 6886 И не правильный у тебя паЧпорт. Вот настАяШШий - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD
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У племянницы спросил, сейчас это не проблема. Да собственно говоря, что вы докопались к отсутствию буковки? Просто я советую Татьяне тоже урегулировать казус в до судебном порядке, суд всегда учитывает раскаяние.
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"Не, я даже не распаковывал, подарил племяннице(на др). Меня и старый устраивал, привык уже к нему."
Копперфиллд, как же ты паспорт вынул? и как подарил без паспорта?
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Ну, ты непонятливый, вместе с гостями и именинницей распаковывали. Я данные и не смотрел ,а вот теперь ты вынудил ей звонить.
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Если бы ты звонил, то данные, что ты привел, по пунктуации немного отличались бы от приведенных в интернете. А так вбиваем "Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ," и вуаля -
тыньц

Набор беларусских сайтов по продаже айфонов, откуда ты это и скопировал.
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Как по ватсапу переслала, так я и скопировал.
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давай, Танюха! Живя в звиздюлях, раздавая и получая их направо и налево, ты куда эффективнее, чем сидя в парламенте. Ты, Танюха, пламенная пассионария еще с тех времен, когда влезла на БТР и пыталась откинуть люк... Если обнажишь грудь, станешь похожей на Свободу на баррикадах!
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Черновол - символ Майдана. Не допустим реванш.
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ПЕСики теряют адекватность на глазах. Всего менее, чем за год у них гонтарева, пашинский, черновол и прочая подобная шушера стали положительными героями. Год назад за одно только такое предположение они бы тут разорвали любого.
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Это написало чмо лайкнувшее, восхвалятеля Портянки...
Диагноз очевиден.
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чмо, вылизывающее мальдивско-офшорную задницу, ты каждый день в зеркале видишь
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Кто не поёт сладкие оды Портянке и поддерживает сопротивляющихся его беспределу - вылизывает мальдивско-офшорную задницу.
Диагноз лишний раз подтверждён.
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Да, у Татьяны безусловно есть определенная акцентуация личности, как и у любого пассионария. Но такой человек для страны важнее тысячи портновых.
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Для предотвращения скатывания страны в Московию,
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Так тримати Тетянко! Хай ці риго-зелені тут вдавляться від желчи !
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Влада формує патріотичний жіночий батальон - Кузьменко, Дугарь, Звіробій, Федина, Чорновол.... Далі буде?
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