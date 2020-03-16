 Ми можемо здолати Росію військовим шляхом - це наша історична місія, - Бутусов. ВIДЕО

Про це головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив у програмі "Рандеву" Яніні Соколовій.
"Україна не може жодним чином визнавати окупацію своїх територій. Опір, можна припиняти стріляти після того, як росіяни підуть звідти (з окупованих територій. - Ред.), але вони цього не зроблять", - зазначив журналіст.
На питання, що робити: перевести ситуацію в заморожений конфлікт чи продовжувати боротьбу, він зазначив, що боротьба з агресором - це "єдиний шлях".
"Ми не тільки можемо - це єдиний шлях. Ми маємо стати першим народом, першою країною, яка дасть відсіч росіянам. Це наша історична місія. Ми можемо це (перемогти Росію військовим шляхом. - ред.) абсолютно. У нас є сили, щоб продовжувати чинити опір на Донбасі. За цей час модернізувати свою економіку і довести всьому світові, що ми, як Ізраїль, здатні побудувати своє могутню державу і навіть розвиватися в умовах війни. Це виклик для нас, який ми мусимо подолати", - підкреслив Бутусов.
По другому никак, нет ни средств, ни кадров, ни системы при типа рыночке.
А Бутусов как раз ЗА.
А он будет пока сайтом заниматься.... и на токшоу ходить. Я про это.