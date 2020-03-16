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Все про:війна (2099) Росія (26699) Донбас (15564) Бутусов Юрій (1269)

 Ми можемо здолати Росію військовим шляхом - це наша історична місія, - Бутусов. ВIДЕО

Часткова втрата державної незалежності в разі визнання окупованих територій не приведе до миру. Це лише дасть Росії внутрішньополітичні важелі для дестабілізації України.

Про це головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив у програмі "Рандеву" Яніні Соколовій.

"Україна не може жодним чином визнавати окупацію своїх територій. Опір, можна припиняти стріляти після того, як росіяни підуть звідти (з окупованих територій. - Ред.), але вони цього не зроблять", - зазначив журналіст.

На питання, що робити: перевести ситуацію в заморожений конфлікт чи продовжувати боротьбу, він зазначив, що боротьба з агресором - це "єдиний шлях".

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"Ми не тільки можемо - це єдиний шлях. Ми маємо стати першим народом, першою країною, яка дасть відсіч росіянам. Це наша історична місія. Ми можемо це (перемогти Росію військовим шляхом. - ред.) абсолютно. У нас є сили, щоб продовжувати чинити опір на Донбасі. За цей час модернізувати свою економіку і довести всьому світові, що ми, як Ізраїль, здатні побудувати своє могутню державу і навіть розвиватися в умовах війни. Це виклик для нас, який ми мусимо подолати", - підкреслив Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181775
 
   
 Топ коментарі
 
поддерживаю Бутусова в этом вопросе
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Если в Украине восстановится коммунизм, то тогда возможно разбить наголо фашистскую РФ.
По другому никак, нет ни средств, ни кадров, ни системы при типа рыночке.
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Комуністи втратили навіть те що, їм дісталося від царів.
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ОРДЛО не дает прибыли в Украину, а наших пенсионеров надо обеспечивать там. Так что война - вот решение. Мира с паРашей хла в мире еще никто не получил. Сдать всю Украину как пьяный сивоха - это смерть нации. За нас ни кто воевать не будет все сыкуны, даже в НАТО. Турция они у нас учились, теперь мы должны с них пример взять.
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моем руки - чистим сброю - моем рук.....
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А я полностью против проливания крови.
А Бутусов как раз ЗА.
А он будет пока сайтом заниматься.... и на токшоу ходить. Я про это.
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вперед бутусов тут звіздіти всі херої і ти гарно казку кажеш і всі тут фронтовки вперед чи чорнила немає це ви всі клоуни а не зе
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Бутусову потрібно створити партію "ДО ОСТАННЬОГО СОЛДАТА". Цікаво, який рейтинг буде в цієї партіїї?
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Найзручніше бути пацифістом. Все власне сцикунство, переляк, бездарність, ховати за філософськими мантрами про мир.
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