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Все про:карантин (200) КМДА (793) Київ (7434) Поворозник (42)

 "Робота-магазин-аптека": КМДА рекомендує максимально обмежити соціальне спілкування. ВIДЕО

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник настійно рекомендує жителям Києва виходити з дому тільки у виняткових випадках: робота, магазин, аптека, лікарня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

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"Ми настійно рекомендуємо виходити з дому у виняткових випадках: робота, магазин, аптека, лікарня, більше під жодними приводами з дому не виходити", - заявив Поворозник.

Також у КМДА закликають киян максимально обмежити соціальне спілкування, контакти, включаючи родичів, для того, щоб не дати можливості поширитися інфекції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метро Києва працює в звичайному режимі, дезінфекція на станціях проводиться двічі на день

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181763
 
   
 Топ коментарі
 
Читайте заявления Меркель и Макрона - как ни крути, как ни верти, а 70% переболевших коронавирусом нам обеспечено.
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"работа, магазин, аптека, больница..."

Взагалі, це він описав життя людини в Україні. Але, з цією владою, він забув додати - морг.
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Почему "паникер"? Что в его советах неправильного? Даже если это был бы обычный грипп, советы - вполне работающие.
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паникёр потому что разгоняет панику. лишение свободы - основное наказание в уголовном праве т.н. цивилизованных стран. не гулять весной - идея более чем идиотская.
впрочем, поклонникам ГУЛАГа меня не понять.
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В Италии уже догулялись и дофестивалились, а теперь 1500 евро штраф и полгода тюрьмы, если без особой надобности вышел на улицу. Свобода - это не только право, но и ответственность.
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Толстый тролль, ты уж определись, что тебе хочется, или гулять, или сидеть здесь строчить свои бессмысленные и злобные комменты.
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Тебя спросили в чем конкретно он не прав. И ты сразу слился, че-то промямля про весну. Весну, мля. Тебе 13 лет?

Панику нужно нагонять. Чтоб даже Васи типа тебя поняли, что ситуация серьезная. Не доходит ведь. Родители пожилые у тебя есть? Ну, почитай, какие у них шансы.
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...і не кажіть, що вас не попереджали
стаття від 2018 року - https://www.bbc.com/russian/vert-fut-46385557
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Народ кинулся за баксами в банки. 27,2 и нету. Кстати, в отделения пускают по 5 человек "Работа-магазин-аптека": КГГА рекомендует максимально ограничить социальное общение - Цензор.НЕТ 5904
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Читайте заявления Меркель и Макрона - как ни крути, как ни верти, а 70% переболевших коронавирусом нам обеспечено.
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Viktor Turchanikov Макрон.Меркель і інші,це лівацька сволота.А лівака,це брехуни.
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Ваше заявление не просто политическое, оно провокационное и до призыва "бей жидов" от него один шаг.
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Viktor Turchanikov Ну так це правда.А політика з нами усюди.Ліваки ******* московитів і інших виродків.
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И еще дети ( которые не в школе и не в садике), в четырех стенах.
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"работа, магазин, аптека, больница..."

Взагалі, це він описав життя людини в Україні. Але, з цією владою, він забув додати - морг.
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"рада-подрочил-нахазу": кива рекомендует.
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Тю, это мой обычный маршрут, только вместо аптеки супермаркет. Тоже мне, удивили)))
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Работа-магазин-аптека - этого будет достаточно что бы заразиться с 90 процентной вероятностью.
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Так в людей різна робота.Він це хоч розуміє?
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А жрать где? В магазине или на работе? Так нормальная экономика не работает. Жрать на работе можно только работая в Раде народным задрыпанцем.
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Через месяц те, кто привык жить в кредит или от получки до получки, покладут зубы на полку. И это правильно, человечество слишком избаловано и отвыкло от ответственности за свои действия. Если что, правительство всегда поможет. А если не помогает, можно пойти помитинговать, и тогда оно всё равно поможет.
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ты дебил по типу Сталина. У тебя в голове голодомор и прочий идиотизм.
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А ты тока в ресторане можешь жрать? Взять из дома в пластике какой-то жратвы - слишком гениальная идея для тебя?
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гастрит заработаешь, или дизентерию, если будешь жрать из пластика. Т.е. вредно для здоровья.
Во вторых - когда ты покупаешь жрачку в супермаркетах - ты работаешь на барыгу, в ущерб экономике государства. Даже если той экономики нет (ну какую экономику может построить предатели, жиды, ещё и лохонутые тна всю голову упицы?) - ты способствуешь тому, что она на ноги никогда не встанет, и ты так и будешь жить в говнгосударстве. Т.е. способствуешь разрушению государства.
И в третьих, вот закроются рестораны, кафешки - где этот народ будет брать деньги? Пойдут грабить супермаркеты.
В конце концов это просто грипп. Только немного поопасней. Со временем люди привыкнут. Вот если посмотреть на статистику в Китае - там даже уменьшается количество заболевших. Т.е. Китай справляется (либо уже вымер), не закрывая воздушное пространство. Зря Авакова туда попрактиковаться не послали. Перенял бы опыт - Зелепупа бы глупостей не делал.
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Pavlo Klimkin@PavloKlimkin 3 ч

В деяких країнах запровадили спеціальні часи відвідання магазинів людьми похилого віку. Нам теж варто про це подумати, пенсіонери найбільш вразливі. Якщо не працює система, то потрібна більше турботи, дисципліни та дій на випередження
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Я б продовжий рятівний ланцюжок ... Работа-магазин-аптека-морг-кладбище
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Если остановить производство Внутреннего Валового Продукта на 1 месяц, суммарный ВВП упадет на 15%. "Робота-магазин-аптека": КМДА рекомендує максимально обмежити соціальне спілкування - Цензор.НЕТ 9343
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Переиначил выражение, чтобы ты работал на аптеку.
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