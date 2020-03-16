 "Робота-магазин-аптека": КМДА рекомендує максимально обмежити соціальне спілкування. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

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"Ми настійно рекомендуємо виходити з дому у виняткових випадках: робота, магазин, аптека, лікарня, більше під жодними приводами з дому не виходити", - заявив Поворозник.

Також у КМДА закликають киян максимально обмежити соціальне спілкування, контакти, включаючи родичів, для того, щоб не дати можливості поширитися інфекції.

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