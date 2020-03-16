 "Робота-магазин-аптека": КМДА рекомендує максимально обмежити соціальне спілкування. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
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"Ми настійно рекомендуємо виходити з дому у виняткових випадках: робота, магазин, аптека, лікарня, більше під жодними приводами з дому не виходити", - заявив Поворозник.
Також у КМДА закликають киян максимально обмежити соціальне спілкування, контакти, включаючи родичів, для того, щоб не дати можливості поширитися інфекції.
впрочем, поклонникам ГУЛАГа меня не понять.
Панику нужно нагонять. Чтоб даже Васи типа тебя поняли, что ситуация серьезная. Не доходит ведь. Родители пожилые у тебя есть? Ну, почитай, какие у них шансы.
стаття від 2018 року - https://www.bbc.com/russian/vert-fut-46385557
Взагалі, це він описав життя людини в Україні. Але, з цією владою, він забув додати - морг.
Во вторых - когда ты покупаешь жрачку в супермаркетах - ты работаешь на барыгу, в ущерб экономике государства. Даже если той экономики нет (ну какую экономику может построить предатели, жиды, ещё и лохонутые тна всю голову упицы?) - ты способствуешь тому, что она на ноги никогда не встанет, и ты так и будешь жить в говнгосударстве. Т.е. способствуешь разрушению государства.
И в третьих, вот закроются рестораны, кафешки - где этот народ будет брать деньги? Пойдут грабить супермаркеты.
В конце концов это просто грипп. Только немного поопасней. Со временем люди привыкнут. Вот если посмотреть на статистику в Китае - там даже уменьшается количество заболевших. Т.е. Китай справляется (либо уже вымер), не закрывая воздушное пространство. Зря Авакова туда попрактиковаться не послали. Перенял бы опыт - Зелепупа бы глупостей не делал.
Pavlo Klimkin@PavloKlimkin 3 ч
В деяких країнах запровадили спеціальні часи відвідання магазинів людьми похилого віку. Нам теж варто про це подумати, пенсіонери найбільш вразливі. Якщо не працює система, то потрібна більше турботи, дисципліни та дій на випередження