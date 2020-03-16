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 Політика України, Здоров'я
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 У нас немає реальної статистики щодо коронавірусу: хворих і померлих набагато більше, - Тимошенко. ВIДЕО

У зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні та світі настав час стати єдиною національною командою, щоб разом протистояти загрозам, які сьогодні стоять перед країною.

Про це завила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу на Погоджувальній раді лідерів парламентських фракцій і груп у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Закликаю всіх - відкладіть у бік всі політичні амбіції, спірні питання і протистояння. Зараз усім треба об'єднатися в єдиний антикризовий штаб з однією метою - врятувати громадян і Україну. Як прем'єр-міністр, який пройшов і фінансову кризу, і епідемію тоді іншого вірусу, готова особисто працювати в потрібному місці без вихідних і відпочинку для того, щоб країну в цій ситуації захистити. Не можна втрачати ані дня, ані години, ані хвилини ", - заявила Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" наголосила на конкретних кроках, які можуть захистити людей.

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"Нам необхідно зробити карантин абсолютним", - заявила Тимошенко.

"У нас немає реальної статистики, що у нас відбувається із захворюванням. Зараз не час розбиратися, хто в цьому винен. Нам необхідно негайно цю статистику відновити, тому що я стверджую, як людина, яка розуміє, що каже, - у нас набагато більше захворювань, і набагато більше померлих, але ми цього не знаємо", - акцентувала Тимошенко.

"Потрібно, щоб усі ЗМІ надали інформацію, за яким телефоном звертатися, якщо є підозра навіть на мінімальну температуру або нежить. Йдеться про те, що звичайна людина сьогодні не знає, куди звернутися, щоб провести тест будинку, не ходячи до лікарень, лабораторій. Я прошу владу - зробіть зараз загальну інформаційну лінію повідомлень, до кого звертатися і де безкоштовно отримати достовірний аналіз на наявність коронавірусу - щоб люди зайвий раз не виходили з дому", - додала Тимошенко.

Крім того, політик звернула увагу на необхідність забезпечення всіх, хто перебуває в самоізоляції і сидить вдома з дітьми, лікарняними листами, як це практикувалося в 2009 році, щоб люди мали можливість дотримуватися умов карантину.

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"Звичайно, потрібна масштабна і централізована закупівля антивірусних препаратів для того, щоб вся країна почувалася захищеною", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, 3 березня 2020 року в Україні виявили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків інфікування коронавірусом, один з них летальний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181746
 
   
 Топ коментарі
 
Есть хорошие новости с мордора. Из московского карантинного центра в Коммунарке сбежала женщина с подтвержденным коронавирусом.
Будем надеяться что она будет долго бегать .
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Нагадаю Юлефобам що, домовлявся за Таміфлю безпосередньо Порошенко, а Юлька його тільки зустрічала.
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Признайся ти таким дибілом народився, чи десь ще й на курсах підвищення проходив?
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у бабки климакс в трипере уже..еще бы поросюк или гришин квакнул или сракошщвили..маразматичка
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Вот тут на Юльку сыплется один негатив . это антирейтинг ! Так вот У Порошенка антирейтинг еще выше . Вывод . они не должны баллотироваться на след или досрочных ( может прогонят ЗЕ ) выборах . Иначе придут Рабиновичи ,Бойки .
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Оля@Ola_Suprun 2 ч

ми відводимо дітей щоб мати час на роботу, біжимо в понеділок на роботу, щоб відпочити один від одного... але коли треба закритися в стінах на три тижні (насправді пару місяців) ми не вміємо самі з собою жити - пора
https://www.youtube.com/watch?list=PL6vyfP7TxZ0qiZhqGmPqEngbrMV91tInW&time_continue=173&v=C4FKwDlbzXM&feature=emb_logoслухати курси з психотерапії)
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Що в Юлі правильно, що вона на словах зажди демонструє держаницький підхід.
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Я не знаю, будет завтра дождь или нет, но промокнут все (Ю. Тимошенко)
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Не панікуйте, від дощу ще ніхто не помер. Хтось на сходинках гепнувся, а хтось в калабаню шугонув, декого струмом шандарахнуло, а когось автівка на мокрій дорозі потрощила. Але жодної смерті від дощу...
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Если бы премьером или президентом была Тимошенко, я бы был спокоен.
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Юла в своём репертуаре: «Как премьер-министр ... готова лично работать в нужном месте без выходных и отдыха...» От готовых согбенным бурлаком влачить громадьё премьерских полномочий отбоя нету. Зато ожидается острая нехватка среднего медперсонала. А Юла, как все студентки ДГУ, прошла подготовку военных медсестёр запаса. И если Юлу клюнул в жопу патриотический петух, то почему бы ей лично и безвозмездно не усилить среднее звено ЦРБ, например, Крыжопольского района?
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Опять песни ''абы не Юлька яка все покрала" Ничто вас не учит. Беда Украине с ее "мудрым" народом.Ну расскажите всем какие заводы она покрала,какие телеканалы присвоила? "Мудрый" народ не помнит добра. "Мудрый" народ хочет быча.
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а я предлагаю допускать к выборам после экзамена для электората на знание госязыка и проверки на IQ...
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А что неправильное сказала Юлия Владимировна?По моему, все верно сказала.И тамифлю в свое время правильно сделала,что купила.Ну, а то что не потребовалось,и вирус не перешел в пандемию,так это повезло.Как говорил классик:"Лучше перебдеть,чем не добдеть".
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Да, это бабы юлина тема, как это она ещё "скорых" не предложила закупить..хотя кто ее сейчас в долю возьмет
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Юля такая интересная: когда коронавирус вырвался наружу, еще в ноябре прошлого года, а она тока ща проснулась, та спала бы уже и дальше,мож вирус обойдет Вас стороной,Юлечка.
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Яка гарна доповідь. Тобись не можна займатися політіканством і дозволити Україну здати Єрмаку буз короновірусі, признанням ОРДЛО стороною конфлікту, а росію вивести? Як гарно. А потрібна нам тоді буде та Україна в складі новоросії?
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