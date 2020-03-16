 У нас немає реальної статистики щодо коронавірусу: хворих і померлих набагато більше, - Тимошенко. ВIДЕО

Про це завила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу на Погоджувальній раді лідерів парламентських фракцій і груп у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Закликаю всіх - відкладіть у бік всі політичні амбіції, спірні питання і протистояння. Зараз усім треба об'єднатися в єдиний антикризовий штаб з однією метою - врятувати громадян і Україну. Як прем'єр-міністр, який пройшов і фінансову кризу, і епідемію тоді іншого вірусу, готова особисто працювати в потрібному місці без вихідних і відпочинку для того, щоб країну в цій ситуації захистити. Не можна втрачати ані дня, ані години, ані хвилини ", - заявила Тимошенко.

Лідерка "Батьківщини" наголосила на конкретних кроках, які можуть захистити людей.

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"Нам необхідно зробити карантин абсолютним", - заявила Тимошенко.

"У нас немає реальної статистики, що у нас відбувається із захворюванням. Зараз не час розбиратися, хто в цьому винен. Нам необхідно негайно цю статистику відновити, тому що я стверджую, як людина, яка розуміє, що каже, - у нас набагато більше захворювань, і набагато більше померлих, але ми цього не знаємо", - акцентувала Тимошенко.

"Потрібно, щоб усі ЗМІ надали інформацію, за яким телефоном звертатися, якщо є підозра навіть на мінімальну температуру або нежить. Йдеться про те, що звичайна людина сьогодні не знає, куди звернутися, щоб провести тест будинку, не ходячи до лікарень, лабораторій. Я прошу владу - зробіть зараз загальну інформаційну лінію повідомлень, до кого звертатися і де безкоштовно отримати достовірний аналіз на наявність коронавірусу - щоб люди зайвий раз не виходили з дому", - додала Тимошенко.

Крім того, політик звернула увагу на необхідність забезпечення всіх, хто перебуває в самоізоляції і сидить вдома з дітьми, лікарняними листами, як це практикувалося в 2009 році, щоб люди мали можливість дотримуватися умов карантину.

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"Звичайно, потрібна масштабна і централізована закупівля антивірусних препаратів для того, щоб вся країна почувалася захищеною", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, 3 березня 2020 року в Україні виявили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків інфікування коронавірусом, один з них летальний.