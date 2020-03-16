 Українські туристи мають планувати самостійно своє повернення, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Громадяни з відпочинку, в тому числі з Єгипту, мають планувати самостійно своє повернення. Ми їх запрошуємо, ми оголошували про порядок руху, ми повідомляли перевізникам про те, що повітряне сполучення буде припинено. Тому вони мають для себе це рішення ухвалити самостійно", - сказав він.

Глава Держмитслужби Максим Нефьодов підкреслив, що кордони повністю не закриваються, в будь-якому випадку будуть працювати пункти пропуску легкового транспорту.

"Люди, які доберуться до українського кордону, звичайно, зможуть його перетнути. Тут жодних проблем ми не очікуємо", - заявив Нефьодов. Його слова підтвердив Нікіфоренко: "Ми готові в будь-який час доби пропустити їх через чинні пункти пропуску".

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