 Українські туристи мають планувати самостійно своє повернення, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Громадяни з відпочинку, в тому числі з Єгипту, мають планувати самостійно своє повернення. Ми їх запрошуємо, ми оголошували про порядок руху, ми повідомляли перевізникам про те, що повітряне сполучення буде припинено. Тому вони мають для себе це рішення ухвалити самостійно", - сказав він.
Глава Держмитслужби Максим Нефьодов підкреслив, що кордони повністю не закриваються, в будь-якому випадку будуть працювати пункти пропуску легкового транспорту.
"Люди, які доберуться до українського кордону, звичайно, зможуть його перетнути. Тут жодних проблем ми не очікуємо", - заявив Нефьодов. Його слова підтвердив Нікіфоренко: "Ми готові в будь-який час доби пропустити їх через чинні пункти пропуску".
Госпогранслужба красавы....
потом контрабандисты подвезут на лодках через море, после ловить попутки дальнебоев.....- кому как повезет вообщем...
Вернутся все настоящими закаленными мужчинами (даже женщины)..
А то там один уже говорил по телеку, что сидят в ****** на карантине, на сухпае, -
за что купил турпутевку, то и получил..
olexander scherba@olex_scherba
Шановні туристи! Якщо протягом останніх тижнів ви відпочивали на популярному австрійському курорті Ischgl у Тіролі, дуже прошу пройти тест і обмежити спілкування. Багато відпочиваючих саме з цього місця повертаються у свої країни з вірусом.
А вообще я бы еще разрешил переходить улицу на красный свет, если уж очень хочется!
Или была возможность за 2 суток вернуться всем 1,5 млн туристов?