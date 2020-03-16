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Все про:Держприкордонслужба (2473) Єгипет (137) українці (1763) Нефьодов (157) COVID-19 (922)

 Українські туристи мають планувати самостійно своє повернення, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Перший заступник голови Держприкордонслужби Володимир Нікіфоренко каже, що громадяни з відпочинку мають планувати своє повернення самостійно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Громадяни з відпочинку, в тому числі з Єгипту, мають планувати самостійно своє повернення. Ми їх запрошуємо, ми оголошували про порядок руху, ми повідомляли перевізникам про те, що повітряне сполучення буде припинено. Тому вони мають для себе це рішення ухвалити самостійно", - сказав він.

Глава Держмитслужби Максим Нефьодов підкреслив, що кордони повністю не закриваються, в будь-якому випадку будуть працювати пункти пропуску легкового транспорту.

"Люди, які доберуться до українського кордону, звичайно, зможуть його перетнути. Тут жодних проблем ми не очікуємо", - заявив Нефьодов. Його слова підтвердив Нікіфоренко: "Ми готові в будь-який час доби пропустити їх через чинні пункти пропуску".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На КПВВ на Донбасі громадяни шість разів намагалися підкупити прикордонників з метою безперешкодного проїзду

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181742
 
   
 Топ коментарі
 
Якщо вистачило розуму в такий час пхатись за кордон, то нехай вистачає і як повернутись.
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Украинские туристы должны планировать самостоятельно свое возвращение, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3847 ага... - с Египта попутками....

Госпогранслужба красавы....
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Зачем попутками? Пешком! Пока доберутся - весь вирус выхаркают.
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ага... - с Египта попутками....

Госпогранслужба красавы....
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А хто на островах- то на плотику. Із діжечок і деревець хай ліплять, а лайняшками хай щілинки замазують)))
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Зачем попутками? Пешком! Пока доберутся - весь вирус выхаркают.
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Там як-раз по дорозі святі землі: можна мольнутися по дорозі. А в Україну вже заходити хресним ходом. Були туристи, а стали - прочани.
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Надо в лес переселяться - скоро 70% населения заболеет короновирусом.
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и на верблюдах тоже....
потом контрабандисты подвезут на лодках через море, после ловить попутки дальнебоев.....- кому как повезет вообщем...
Вернутся все настоящими закаленными мужчинами (даже женщины)..
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после драматичного приезда ,будет и драматичный отъезд кто успеет Украинские туристы должны планировать самостоятельно свое возвращение, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4080
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це їхня проблема, всі країни зараз закривають кордони. менше дебілів залишиться у нас
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Тобто всіх, хто зараз за кордоном, ввічливо послали на путіна?
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Якщо вистачило розуму в такий час пхатись за кордон, то нехай вистачає і як повернутись.
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точно, не куй шастать по заграницам, по "вирусным" скидкам..
А то там один уже говорил по телеку, что сидят в ****** на карантине, на сухпае, -
за что купил турпутевку, то и получил..
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olexander scherba@olex_scherba





Шановні туристи! Якщо протягом останніх тижнів ви відпочивали на популярному австрійському курорті Ischgl у Тіролі, дуже прошу пройти тест і обмежити спілкування. Багато відпочиваючих саме з цього місця повертаються у свої країни з вірусом.
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Ну да, я согласен с Никифоренко, экотуризм - это креативно. На велосипедах из Египта в Киев даже романтично.
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а на мумии ,крокодиле , упряжке скорпионов ?
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На водних лісапетах з Середземки і по Дніпру в Київ. А чо?
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Нє, ну якщо починаючи від вчорашнього дня ще кудись летіти (коли всі країни перекривають кордони) - то хватить і грошей, щоб повернутись. Ілі нєт?
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Нє, ну якщо хватає розуму починаючи від вчорашнього дня ще кудись летіти (в час коли всі країни перекривають кордони) - то хватить і грошей, щоб повернутись. Ілі нєт?
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Вірно сказано. Пропонуєте посилати за ними, "безцінними співвітчизниками" літаки? Вони насрали на Україну, тільки й думають, як отримати нове громадянство і поміняти "родіну" (як труси). Хай сидять там і дотримуються норм законодавства і карантинних своїх нових "батьківщин".
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да успокойся, никто на твою "родіну" не собирается возвращаться, насрать всем на тебя и тебе подобных
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Турыст у Египет - бабе с Бердычева может и лишня маска перепадет...
А вообще я бы еще разрешил переходить улицу на красный свет, если уж очень хочется!
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Хоч одна адекватна відповідь, чого бідна Україна повинна повертати тих, хто відпочиває і не переживає за тих, хто в Україні і, можливо припре вірус.
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1 марта сообщали туристам выезжающим в Египет о мерах, которые будут приняты с 17-го? Українські туристи мають планувати самостійно своє повернення, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6200
Или была возможность за 2 суток вернуться всем 1,5 млн туристов?
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Короче, господа туристы, не надо паниковать и приятного вам отдыха по чудесно низкой цене. Потом главное успеть добежать до украинской границы.
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Их вообще пускать нельзя, мразей прокаженных ... Нету у них родины и дома.... Одну тварь старую впустили...
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