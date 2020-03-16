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 "Трактор вилікує всіх!", - Лукашенко закликав білорусів не піддаватися паніці через коронавірус. ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав білорусів не піддаватися паніці через пандемію коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав на нараді з чиновниками.

"Не було б щастя, та нещастя допомогло: ну хоч навчили нас доглядати за собою, той, хто не вмів, вчасно руки мити, полоскати та інше. Це теж корисно. Але не треба ніякої паніки. Треба просто працювати. Особливо зараз, на селі. Приємно дивитися по телевізору: люди на тракторі працюють, ніхто не говорить про вірус. Там трактор вилікує всіх! Поле всіх лікує!", - сказав білоруський президент.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, в Білорусі зареєстровано 36 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Також читайте: Світ збожеволів від коронавірусу. Навіть "рідна Росія закрила кордон із Білоруссю", - Лукашенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181741
 
 
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междупрочим, такое же терапевтическое действие как трактор, имеет и бульдозер. из всего того, шо раша им душила от гусей, до сыра и помидоров, ни один продукт не подцепил коронавирус. медицинский факт.
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русня и бульбосы так не смогут....они РАБЫ
Руский мирок из волков воспитал дворняг)
Готовых лизать самоги за миску похлебки
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В глухих деревнях коронвируса нет. Там люди могут друг друга за километр обходить, чтобы не заразиться. Основное - крупные города.
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В глухих деревнях есть иммунитет против дебилов а не короновируса)))))
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гораздо хуже дела обстоят в слепых деревнях. там люди пытаясь обойти один другого, друг на дружку постоянно натыкаются, тем и заражаются.
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А он прав. Всего несколько манипуляций ковшом, и индивидуальный прохладный обсерваторий готов. А лето обещает быть жарким...
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Лукашенко несменяемый,а Нетаньяху похоже фсё.
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Загребите бацьку трактором, шоб не киздел.
Вылечите его навсегда.
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Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством - дымом гармалы.
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Курбаші знає чим лікувати своїх "підданих" - гармалу у народі називають -Могильник!
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Бо вони п'ють первак та заїдають бутербродами з солідолом.
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Как говорится, президент Белоруссии может уехать из деревни, но вот деревня из президента Белоруссии не уедет никогда
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Правильно. Умирать один раз, а жрать нужно постоянно. Болеть можно вечно - подъем и все на посевную. Кто под трактором умрет - тот на перегной пойдет.
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Ні "растабацька", а ПРОСТА БАЦЬКА. Бацька на ўсе часы, зразумелі...Жыве Беларусь !
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"Не было бы счастья, да несчастье помогло: ну хоть научили нас ухаживать за собой, тот кто не умел, вовремя руки мыть, полоскать и прочее. Это тоже полезно."

Важко придумати більшого нахабства і знущання. Десь на заході за подібний спіч - звільнення з державної служби з вовчим квитком через комісію психіатрів.
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«Трактор» треба колоти чи пити 3 рази на добу?
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"ото якби вибіг ти перед отим трактором, то кишки так би й шваркнули" (с) Митець
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Сейчас отправит всех белорусов на поля "на благо страны" работать
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Трактор? Це як, покласти рядочком і проїхатись по ним?
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"Трактор вылечит всех!" - Бацька жжёт! Это надо записать в цитатник наравне с "Сядем усе!"
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А цей ідіот,ну от просто цікаво, взагалі може на білоруській мові спілкуватись? Чи мозок вже повністю атрофувався від рускава міра?
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Самое смешное, что он во многом прав. Паника и истерика в духе "Мы все умрем" даст на порядки худшие последствия, чем COVID-19 сам по себе.
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Лука мав на увазі трактор "Бєларусь" ковшем та лопатою для застосування в ритуальних послугах.
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Это точно. У меня уже рассада всходит, и перчики и помидоры, картошка на яровизации стоит.Скоро наступят трудовые будни.
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Походу у Луки культ Трактора.Треба Трактор в рамку,та в угол хати с лампадкой

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