 Рада і Єрмак: як влада прикриває мінську "зраду" карантином. ВIДЕО

Отже, хроніки "зради" і бунту. Як монобільшість починає сипатися під "мирними ініціативами" Володимира Зеленського? Хто ті люди, які захищають підписані в Мінську папірці? І якими будуть наслідки першого публічного демаршу "Слуг народу" проти спроб голови ОПУ Андрія Єрмака всадити за стіл переговорів з Україною російських маріонеток з ОРДЛО?
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Нагадаємо, 11 березня в Мінську підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
У протоколі, який оприлюднили ЗМІ, зазначається, що Рішення ТКГ про заснування Консультативної ради буде підписано 25 березня 2020 року після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак першим з українських посадових осіб підписав угоду з терористами з окупованих частин Донецької і Луганської областей.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/minskaya-izmena-ermaka-uzhe-60-slug-naroda-podpisali-srochnoe-obrashchenie-k-zelenskomu-spisok-665854.html
Моні Кабелуччі@Moni_Kabelucci 21 ч
Ми всі недооцінюємо президента Зеленського.
Він же дійсно унікальний лідер **********- з однаковим запалом одночасно заглядати Путіну в очі,а Трампу до дупи,- не кожен то і зможе))
1. СН -справжні негідники
2. СН - с-чари назбирані
3. СН - слуги нахаби
т. ін.
Секта Нюхачей
Сборище Негодяев
Самые Наглые
Случайные Недоразумения
Собрание Неадекватных
Самовлюбленные Недоросли
Слуги Ненастоящие
Сильно Наболевшее
Статистика имеется в свободном доступе:
1 - За 5 лет правления Порошенко, было посажено коррупционеров больше, чем за период 1991 - 2014 года.
2 - За 5 лет правления Порошенко, было отремонтировано дорог больше, чем за период 1991 - 2014 года.
3 - За 5 лет правления Порошенко, было создано новейшего вооружения больше, чем за период 1991 - 2014 года.
4 - За 5 лет правления Порошенко, Армия Украины стала Армией достигнув по военной мощности 10 места в Европе.
5 - За 5 лет правления Порошенко, Украина получила евро-ассоциацию, безвизовый режим, Томос и это больше, чем за период 1991 - 2014 года.
6 - За 5 лет правления Порошенко, было построено и модернизировано заводов - больше, чем за период 1991 - 2014 года.
7 - За 5 лет правления Порошенко, было выиграно судов против РФ, больше, чем за период 1991 - 2014 года.
8 - За 5 лет правления Порошенко, курс доллара имеет реальный курс, а не искусственный на что 24 года прожигались налоги украинцев.
9 - За 5 лет правления Порошенко, во владение Украины, вернули больше предприятий, чем за период 1991 - 2014 года.
10 - За 5 лет правления Порошенко, экспорт украинских товаров в страны запада, увеличился с 10 до 70% что значительно больше чем за период 1991 - 2014 года.
11 - За 5 лет правления Порошенко, с Украины бежали практически все Олигархи которые в последствии были арестованы за рубежом и это больше чем за период 1991 - 2014 года.
Внешняя политика - не его дело. Вообще не его.
Паля дійсно може стати дієвим інструментом у боротьбі проти зрадників та українофобів
Дивіться відео до кінця: https://www.facebook.com/100016308190159/videos/605709946649273/
Однак, протоколи, які були завізовані посланцями Володимира Зеленського в Мінську, викликають цілком обґрунтоване обурення, змушують засумніватися в усвідомленні президентом усіх небезпек таких таємних домовленостей.
Підтримавши ці документи, президент укотре перетнув "червоні лінії", - вважає глава партії "Батьківщина".
Україні потрібен справжній мир, а не щоденна повзуча капітуляція.
Але саме ця повзуча капітуляція і є політикою Зеленського
https://ua.interfax.com.ua/news/political/646906.html
Президент України Володимир Зеленський має надати інформацію про те, на підставі яких директив глава офісу президента Андрій Єрмак підписав протокол засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року, заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко
Також Порошенко звернувся до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України з вимогою розпочати кримінальне провадження щодо дії з ознаками державної зради, замаху на державний суверенітет і територіальну цілісність України, а також зловживання владою
https://ua.interfax.com.ua/news/political/646973.html
Чека гігантська прикрість
Країну безборонную:
В степах великий вірус,
Увінчаний короною,
Змагається з мізерним
Держави головою,
Який під Коломойським
Махає булавою.
Розсіялись веселі
ЗЕленії химери.
Сказав міністр від Зелі:
- Всі вмруть пенсіонери!
Хай бережуть Вкраїну
Святі небесні сили,
Бо не боїться вірус
ЗЕленої бацили,
Яка загнала маски
В Китай та Емірати.
А медиків з неласки
Жене за товсті ґрати!
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
…
Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану.
Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, - народила Україну як державу
Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну,
повернути тимчасово окуповані і змусити агресора відшкодувати завдані збитки
Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних ПЕРЕМОВИН.
Рух до НАТО та інших подібних об'єднань - запорука нашої безпеки, в яку я вірю
https://program.ze2019.com/