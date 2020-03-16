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 Політика України
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 Рада і Єрмак: як влада прикриває мінську "зраду" карантином. ВIДЕО

У черговому випуску проєкту "Без цензури" журналіст Богдан Буткевич розмірковує про те, чому Верховній Раді не страшний коронавірус і як влада використовує паніку і карантин для прикриття "договорняка" з Кремлем.

Отже, хроніки "зради" і бунту. Як монобільшість починає сипатися під "мирними ініціативами" Володимира Зеленського? Хто ті люди, які захищають підписані в Мінську папірці? І якими будуть наслідки першого публічного демаршу "Слуг народу" проти спроб голови ОПУ Андрія Єрмака всадити за стіл переговорів з Україною російських маріонеток з ОРДЛО?

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Нагадаємо, 11 березня в Мінську підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

У протоколі, який оприлюднили ЗМІ, зазначається, що Рішення ТКГ про заснування Консультативної ради буде підписано 25 березня 2020 року після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак першим з українських посадових осіб підписав угоду з терористами з окупованих частин Донецької і Луганської областей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181716
 
   
 Топ коментарі
 
Для тех, кто с пеной у рта, орёт - ДЕЛ СДЕЛАЛ ЗА 5 ЛЕТ ПОРОШЕНКО !

Статистика имеется в свободном доступе:
1 - За 5 лет правления Порошенко, было посажено коррупционеров больше, чем за период 1991 - 2014 года.
2 - За 5 лет правления Порошенко, было отремонтировано дорог больше, чем за период 1991 - 2014 года.
3 - За 5 лет правления Порошенко, было создано новейшего вооружения больше, чем за период 1991 - 2014 года.
4 - За 5 лет правления Порошенко, Армия Украины стала Армией достигнув по военной мощности 10 места в Европе.
5 - За 5 лет правления Порошенко, Украина получила евро-ассоциацию, безвизовый режим, Томос и это больше, чем за период 1991 - 2014 года.
6 - За 5 лет правления Порошенко, было построено и модернизировано заводов - больше, чем за период 1991 - 2014 года.
7 - За 5 лет правления Порошенко, было выиграно судов против РФ, больше, чем за период 1991 - 2014 года.
8 - За 5 лет правления Порошенко, курс доллара имеет реальный курс, а не искусственный на что 24 года прожигались налоги украинцев.
9 - За 5 лет правления Порошенко, во владение Украины, вернули больше предприятий, чем за период 1991 - 2014 года.
10 - За 5 лет правления Порошенко, экспорт украинских товаров в страны запада, увеличился с 10 до 70% что значительно больше чем за период 1991 - 2014 года.
11 - За 5 лет правления Порошенко, с Украины бежали практически все Олигархи которые в последствии были арестованы за рубежом и это больше чем за период 1991 - 2014 года.
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И это тело с перепугу забежало куда глаза глядят

Рада и Ермак: как власть прикрывает минскую "зраду" карантином - Цензор.НЕТ 1182
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Минская измена Ермака. Уже 60 «Слуг народа» подписали срочное обращение к Зеленскому (список)
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/minskaya-izmena-ermaka-uzhe-60-slug-naroda-podpisali-srochnoe-obrashchenie-k-zelenskomu-spisok-665854.html
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И это тело с перепугу забежало куда глаза глядят

Рада и Ермак: как власть прикрывает минскую "зраду" карантином - Цензор.НЕТ 1182
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Знаете иногда простой и подлый вирус может и Царей и эмиров положить в гроб на потеху беднякам из народа...
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Может и свезет. Но я все-же хочу чтобы оно выжило и потом ответило по полной за свое геббельсовское вранье, за предательство интересов страны, за развал экономики и за заработок на крови самим и своим окружением.
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Кокс и сушенные мухоморы защищают от вируса?
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если штук 15 мухоморов сьесть, то вирусу делать уже будет нечего. а так - просто прикольний гриб. особенно сушёный, такая себе заварка. тонизирующая, не больше.
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Моні Кабелуччі@Moni_Kabelucci 21 ч

Ми всі недооцінюємо президента Зеленського.
Він же дійсно унікальний лідер **********- з однаковим запалом одночасно заглядати Путіну в очі,а Трампу до дупи,- не кожен то і зможе))
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Я тут на перерыве прошёлся по улице, глянул, и понял, что наступило золотое время самых страшных крокодилиц.
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вот вам и свободные женщины Украины - а вы до дома потерпите - ибо нефиг)))))
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Скорее просто "дома потерпИте"))))хотя можно сказать и потЕрпите, оба варианта хороши)))
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о работе думайте - ты ба - балованный какой))
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просто пора перевести название слуга народа сн- совести НЕТ
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Каков поп -- таков и приход. Все вопросы к шефу.. Он подбирал их для себя родимого, кого в список насовал -- те и есть.
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сще є варіянти:
1. СН -справжні негідники
2. СН - с-чари назбирані
3. СН - слуги нахаби
т. ін.
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Сильно Наболевшее Рада і Єрмак: як влада прикриває мінську "зраду" карантином - Цензор.НЕТ 9635
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і жодної мразі яка голосувала за шута
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треба терміново провести дезінфекцію ВР і ОП разом зі співробітниками, бажано з використанням дусту (ДДТ).
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Для тех, кто с пеной у рта, орёт - ДЕЛ СДЕЛАЛ ЗА 5 ЛЕТ ПОРОШЕНКО !

Статистика имеется в свободном доступе:
1 - За 5 лет правления Порошенко, было посажено коррупционеров больше, чем за период 1991 - 2014 года.
2 - За 5 лет правления Порошенко, было отремонтировано дорог больше, чем за период 1991 - 2014 года.
3 - За 5 лет правления Порошенко, было создано новейшего вооружения больше, чем за период 1991 - 2014 года.
4 - За 5 лет правления Порошенко, Армия Украины стала Армией достигнув по военной мощности 10 места в Европе.
5 - За 5 лет правления Порошенко, Украина получила евро-ассоциацию, безвизовый режим, Томос и это больше, чем за период 1991 - 2014 года.
6 - За 5 лет правления Порошенко, было построено и модернизировано заводов - больше, чем за период 1991 - 2014 года.
7 - За 5 лет правления Порошенко, было выиграно судов против РФ, больше, чем за период 1991 - 2014 года.
8 - За 5 лет правления Порошенко, курс доллара имеет реальный курс, а не искусственный на что 24 года прожигались налоги украинцев.
9 - За 5 лет правления Порошенко, во владение Украины, вернули больше предприятий, чем за период 1991 - 2014 года.
10 - За 5 лет правления Порошенко, экспорт украинских товаров в страны запада, увеличился с 10 до 70% что значительно больше чем за период 1991 - 2014 года.
11 - За 5 лет правления Порошенко, с Украины бежали практически все Олигархи которые в последствии были арестованы за рубежом и это больше чем за период 1991 - 2014 года.
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зачем о Пепе напоминать . он ушел и все , забыли . Его больше не будет в президентах , надеюсь и Зеленского ( хотелось бы досрочно )
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Народ умнеет на глазах,так что не факт. торо-пепе.
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дай Бог . Зеленского уйдут , выберем что то лучше чем было и норм. Главное старых не вернуть , кто сидел по креслам . Нужно потом обьединяться против Рыгов .
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ПОПа на ушла, её послали... в тёплые края, где ей и место
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Кацапе, хіба тебе хтось запитував, що ти зі своїм рашистським свинячим рилом упхався в наш Український Ряд.
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Дятле, можеш хутчіш чимчикувати вслід за своєю ПОПою
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вот сколько публикаций и упоминаний про пчеловода-Ющенко, кого забыли, то уже не вспоминают. Кто сколь отметился в истории - всегда на слуху
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Крава , Ющ, Пепа -идут наХ забыли . Зе и Кучму судить . Рыгов всех судить , мусоров , суды .сбу -менять всех . Люстрация -100 % .Тогда будет дело . Европа в панике и ей вообще не до нас лет 10 .да и разворот пошел ЕС от ***** .
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это текст для "рассмеши комика"?
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К сожалению за эти 5 лет было подписано в Минских соглашениях и создание органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. Увы,но это было сделано Порошенко.
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Валєрчік, може наглядно продемонструєш із цитатами з того "Мінська", а не просто : "напиз...дів і втік", варіант "тєбя что в гуглє забанілі?" не варіант. Текст- цитата, все - просто.
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где надо мы видим косяки , а где нет то слепые .
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Развивайте свою мысль глубже: кто тогда ЗЕ, сознательно назначавший предателя и пособника Кремля Ермака главой ОП?
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Начальник офиса должен следить чтобы в принтерах не заканчивалась бумага, а возле рукомойника было мыло в мыльнице. Помещение проветривать также неплохо периодически.
Внешняя политика - не его дело. Вообще не его.
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Коло віслюка оманського Єрмак веде себе так, наче він є віце-президент.
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ввиду "значимости" преЗедента на первый план выходят вторые-третьи должности
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О-оо! Влад Цепеш!
Паля дійсно може стати дієвим інструментом у боротьбі проти зрадників та українофобів
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Доброволець з Донецька: "Вова, мы можем повторить. Потому что мы не позволим тебе продать страну, мы не позволим тебе превратить нас в очередную колонию русского мира. Мы не позволим!"...
Дивіться відео до кінця: https://www.facebook.com/100016308190159/videos/605709946649273/
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При проведении следственных действий по факту совершения преступления, следаки всегда занимаются поиском - кому это выгодно. Ермак-мудак, кучма- сволочь, зеленский-осёл-козёл-оманский, Минск, какой то там совет с ордло, перспектива массовых протестов перостающих в дорогу на Ростов для Зе. Кому выгоден карантин?
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Тимошенко: Команда президента в переговорах з Росією підписує документи, які суперечать українським національним інтересам
Однак, протоколи, які були завізовані посланцями Володимира Зеленського в Мінську, викликають цілком обґрунтоване обурення, змушують засумніватися в усвідомленні президентом усіх небезпек таких таємних домовленостей.
Підтримавши ці документи, президент укотре перетнув "червоні лінії", - вважає глава партії "Батьківщина".
Україні потрібен справжній мир, а не щоденна повзуча капітуляція.
Але саме ця повзуча капітуляція і є політикою Зеленського
https://ua.interfax.com.ua/news/political/646906.html
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Порошенко хоче знати, хто доручив Єрмаку підписати протокол ТКГ від 11 березня


Президент України Володимир Зеленський має надати інформацію про те, на підставі яких директив глава офісу президента Андрій Єрмак підписав протокол засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року, заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко

Також Порошенко звернувся до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України з вимогою розпочати кримінальне провадження щодо дії з ознаками державної зради, замаху на державний суверенітет і територіальну цілісність України, а також зловживання владою
https://ua.interfax.com.ua/news/political/646973.html
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Зеленский стал на путь Януковича. Думаю, если он немедленно разгонит свое краснопузое окружение, чистосердечно раскается в содеянном и попросит прощения у народа Украины, то его еще можно будет спасти..... Но это нужно делать быстро, ибо чаша терпения не безгранична......
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та да..... мне тоже с трудом в это верится......
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Єдине, що може врятувати віслюка оманського - це добровільно скласти з себе повноваження президента, зібрати валізи і на Ростов, або у крайньому випадку на Тель Авів.
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спасибо Цензору за такой четкий анализ предателей украинского народа Зеленского и Ермака...
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Коронавірус
Чека гігантська прикрість
Країну безборонную:
В степах великий вірус,
Увінчаний короною,
Змагається з мізерним
Держави головою,
Який під Коломойським
Махає булавою.

Розсіялись веселі
ЗЕленії химери.
Сказав міністр від Зелі:
- Всі вмруть пенсіонери!

Хай бережуть Вкраїну
Святі небесні сили,
Бо не боїться вірус
ЗЕленої бацили,

Яка загнала маски
В Китай та Емірати.
А медиків з неласки
Жене за товсті ґрати!
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З передвиборчої програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.


Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану.
Хочу нагадати, що саме воля народу, висловлена на референдумі 1 грудня 1991 року, - народила Україну як державу



Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну,
повернути тимчасово окуповані і змусити агресора відшкодувати завдані збитки


Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних ПЕРЕМОВИН.
Рух до НАТО та інших подібних об'єднань - запорука нашої безпеки, в яку я вірю
https://program.ze2019.com/
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Зеленський це Порошенко лайт. Він робить те саме що намагався робити Порошенко в перші роки своєї каденції. Перший прогиб перед росією це перенос переговорного майданчика з Польщі в Мінськ. Вже всі забули? І закон про особливий статус забули і спробу змінити конституцію забули. У мудрого народу дівоча память.У Порошенка не було більшості в раді що і рятувало країну. Те що Зеленський переміг у другому турі заслуга Порошенка. Дивує що у людей хватило розуму забезпечити йому монобільшість.
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Пм'ятаєте слова коломойського?От тепер ці маленькі коломойчики просто це виконують.Від ста мільярдів,дефолту...
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