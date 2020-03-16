 Рада і Єрмак: як влада прикриває мінську "зраду" карантином. ВIДЕО

Отже, хроніки "зради" і бунту. Як монобільшість починає сипатися під "мирними ініціативами" Володимира Зеленського? Хто ті люди, які захищають підписані в Мінську папірці? І якими будуть наслідки першого публічного демаршу "Слуг народу" проти спроб голови ОПУ Андрія Єрмака всадити за стіл переговорів з Україною російських маріонеток з ОРДЛО?

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Нагадаємо, 11 березня в Мінську підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

У протоколі, який оприлюднили ЗМІ, зазначається, що Рішення ТКГ про заснування Консультативної ради буде підписано 25 березня 2020 року після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак першим з українських посадових осіб підписав угоду з терористами з окупованих частин Донецької і Луганської областей.