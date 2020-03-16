 Потрібно терміново створити механізм роботи Ради в режимі самоізоляції, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Про це він заявив під час Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Закликаю всіх колег, з огляду на те, що в нас, точно вже відомо, що буде не одне позачергове засідання, а ризики того, що якщо, не дай Боже, один депутат захворіє, і тоді ми не зможемо зібратися, то терміново створити робочу групу і розглянути якийсь юридичний механізм, яким чином Рада може працювати, перебуваючи на самоізоляції", - сказав Арахамія.

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