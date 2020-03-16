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 Політика України
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 Потрібно терміново створити механізм роботи Ради в режимі самоізоляції, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликає створити робочу групу для визначення юридичного механізму можливості роботи Верховної Ради "на самоізоляції".

Про це він заявив під час Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Закликаю всіх колег, з огляду на те, що в нас, точно вже відомо, що буде не одне позачергове засідання, а ризики того, що якщо, не дай Боже, один депутат захворіє, і тоді ми не зможемо зібратися, то терміново створити робочу групу і розглянути якийсь юридичний механізм, яким чином Рада може працювати, перебуваючи на самоізоляції", - сказав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада може провести позачергове засідання 17 березня, щоб розглянути питання протидії коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181703
 
 
 Топ коментарі
 
СН очень хоцца землю побыстрее продать...
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Лучше изолировать Украину, от Рады.
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Отлично, дистанционно сливать Украину под рашку
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Арахамло все не теряет надежды навредить Украине в период карантина. Чмошник, если твоя зеленая Рада не будет работать, украинцы только обрадуются. Валите на карантин года на 4.
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Дайте угадаю, это чтобы удаленно закон о рынке земли принять?
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СН очень хоцца землю побыстрее продать...
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Спасибо что фото арахмии не выставили !
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Нічого дивного вони обооє родом з Сочі.
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Ничего необычного нет, ведь они оба клоуны. "Равшан" россиян потешал а Арахамия нас в программе Бородянского "Битва экстрасенсов" где он играл роль подсадного "миллионера".
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Проще простого.
В Лукьяновском СИЗО пустует несколько корпусов.
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Мысль правильная и это было бы наилучшим выходом из ситуации. Да не затем они туда пришли, чтобы распускаться перед самым финишем.
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Как же ж блудливые ручонки чешутся распродать Украину
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Пох, что кризис, пох, что экономика идёт по земанде - чурек взял бабло и боится, что не успеет отработать - пропихнуть земельный закончик. Видать, у серьйозных пацанов взял - прям ссыцца.
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Это будет называться - пир во время чумы!
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найкращий спосіб для вас самоізолюватися - це самогубство (вбийтеся об стінку)
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уй ты угадал,хачапурия - кинуть украинцев на земельку не получится Нужно срочно создать механизм работы Рады в режиме самоизоляции, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6814
даже если примите "ришення" - всё потом отменят за нарушения,а голосователи пойдут повышать квалификацию на зону..
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...с ЗАПРЕТОМ рассмотрения очередных "серий" о продаже земли..И.кстати говоря,ФАКТЫ "КНОПКОДАВСТВА" при расссмотрении этого закона ,ЗАФИКСИРОВАННЫЕ в видео.уже ОБЯЗЫВАЮ анулировать все этапы прохождения этого закона по ступеням принятия..ЗАКОН ОТВЕТСТВЕННОСТИ индивидуальной предусмотрен уголовным кодексом,а партийный в уставе партии и традициях украинского парламентаризма.
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ярема и илюха лучшие консультанты как можно работать в самоизоляции.
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ЦІлком підтримую. Самоізюйтесь так, будь ласка щоб вас ніхто і нечув і взагалі забув про ваше існування.
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Так Вы и так уже давно работаете в режиме самоизоляции от народа
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Самоизолировшаяся платформа заговорщиков (зрадников)
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Какое "самороспуститься", коломойша столько бабла влил в оце збиговысько, что будет держать их пока не решит все свои вопросы.
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Хотел бьіло мазафаку хламидии написать, а тут и без меня ему нафакали
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для них бы это было бы спасением. Но увы, эти полуразвитые создания этого не понимают.
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Лучше сами застрелитесь все одновременно,вот это будет правильная самоизоляция,мы возможно будем вам благодарны и даже на памятник скинемся. Но это лишь если вы сами! В противном случае кол осиновый. На него вы заработали.
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Попугай Ара решил в очередной раз поумничать. Ара, твое место изоляции в клетке.
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- Мойша, можете мне объснить разницу между бедой и катастрофой?
- Запросто! Вот смотрите - заболела тётя Сара. Беда?
- Беда...
- Но ведь не катастрофа.
- Не катастрофа.
- А вот, например, разбился самолёт с депутатами. Катастрофа?
- Катастрофа.
-Но ведь не беда?
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Предлагаю закрыть их там и не выпускать
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В Лук"янівське СІЗО самоізалюйтесь,там ваше місце. А то потім бігай,шукай вас,зеуродів.
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