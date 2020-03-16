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 Політика України, Суспільство
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 У Дніпрі проводять дезінфекцію громадського транспорту для профілактики коронавірусу. ВIДЕО

Для запобігання епідемії коронавірусу в міському громадському транспорті у Дніпрі проводять дезінфекцію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис процесу дезінфекції в одному з парків громадського транспорту опубліковано на сторінці "Файне місто Дніпро" в соцмережі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181697
 
   
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Какой карантин?
Неделю назад порохоботы орали: зачем ограничения? У нас ОДИН заболевший! Митинги хотите прикрыть!
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Какие "порохоботы" так кричали? "Сам сочинил, сам на память выучил"?
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Закроем торговые центры на карантин и проведем ярмарки для пенсионеров

У Дніпрі проводять дезінфекцію громадського транспорту для профілактики коронавірусу - Цензор.НЕТ 118
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Днепровские идиоты 50+ толпами ломятся в секонды, там сегодня самый дешёвый день.. Скоро кроме белых тапок ничего не понадобится..
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