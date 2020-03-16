 У Дніпрі проводять дезінфекцію громадського транспорту для профілактики коронавірусу. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис процесу дезінфекції в одному з парків громадського транспорту опубліковано на сторінці "Файне місто Дніпро" в соцмережі.

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