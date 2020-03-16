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Все про:Путін (16442) Росія (26699) санкції (2534)

 "На санкції плювати, ми заробили стільки ж, скільки втратили", - Путін. ВIДЕО

РФ не страшні санкції західних країн, введені через окупацію Криму та агресію проти України.

Про це президент Росії Володимир Путін заявив в інтерв'ю ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Та плювати на них, на ці санкції!" - сказав Путін, коментуючи зауваження, що через Україну росіяни "нарвалися на санкції".

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"За різними оцінками, ми втратили майже $50 млрд, але ми і заробили стільки ж. Чимало, але це змусило нас мізки включити. Ми витратили доволі багато грошей на так зване імпортозаміщення - і почали виробляти такі продукти і такі технології використовувати, яких раніше у нас не було, або ми їх просто забули і втратили. Ми відтворили це все.

І це йде нам, безумовно, на користь, це диверсифікує нашу економіку, по суті, допомагає нам вирішувати ключове завдання", - пояснив Путін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181693
 
 
 Топ коментарі
 
Мы заработали столько же сколько потеряли. Хуйло

Т.е. в сухом остатке "НОЛЬ". "На санкции плевать, мы заработали столько же, сколько потеряли", - Путин - Цензор.НЕТ 6630
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Даеш больше санкций хороших и новых! наРаисе это на пользу!
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навчілися лапті вирощувати та пітухов з гімна...
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лапоть в рот матрєшку в сраку мы гейропу ставім раком...
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Судя по видео интервью Куйло упрямая тварь , от него не услышишь слово согласен есть
только одно ни Куя . Можно смело утверждать, что эта тварь также давала ответы в Минске
ни Куя !
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трампик, добавь им санкций животворящих на лопате плиз
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Он может лепить, что ему вздумается. Царь, что с него взять. Он же богоподобный, солнцеликий.
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а что кто-нибудь ожидал что это плешивое лживое уйопище скажет что санкции нанесли мокшандии колоссальный вред?!
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Та ******* збрехати як Шаріку під парканом посцяти . Нехай не роздуває своі ботоксні щ,оки , знаємо то касапське імпортозамещченіе , самі кацапи пишуть до істи то лайно нивазможна !
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*****, да еще и с логикой сумасшедшего - что может быть более прекрасным для запоребриковых идиотов. Тем более править будет вечно "На санкції плювати, ми заробили стільки ж, скільки втратили", - Путін - Цензор.НЕТ 4275
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в ходе импортозамещения москаляндия стала выпускать больше балалаек, лаптей, потрянок, матрешек.... а ткаже стали делать котлеты из березовой коры, и ложить в щи больше перекисшей капусты, чего раньше они никогда не делали...
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По сути бес плюет на Трамп и ес, какая реакция будет запада?
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Венгры пропадут без украинцев - заява орбана.
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Специально зашел на кацапсячее маиСру и вот, что я увидел. Быдломасса кацапсячая совершенно другого мнения. ГАварятЬ Шо голодновато стало накцапстане... "На санкції плювати, ми заробили стільки ж, скільки втратили", - Путін - Цензор.НЕТ 8115
"На санкції плювати, ми заробили стільки ж, скільки втратили", - Путін - Цензор.НЕТ 9844
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ни в какой матрице эта мразь не заперта. он сознательно врёт, как всегда, потому чтио ему больше нечего сказать
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https://uainfo.org/blognews/1584270359-chelovek-pohozhiy-na-putina-predotvratil-vspyshku-koronavirusa.html
КАЦАПЫ ПОБЕДИЛИ ВИРУС !
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Священники РПЦ за дорученням Міноборони РФ брали участь в окупації Криму
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Про нефть, курдов, Путина и дорадчі ради
курдов и нефть в Европу

деньги на паРашу...
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значит нужно значительное усиление санкций.
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