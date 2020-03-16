 НАБУ відкрило кримінальне провадження через політичні переслідування Порошенка, - адвокат Новіков. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", про це заявив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков.
"Заява була подана ще влітку минулого року щодо дій пана Труби та інших співробітників ДБР. Ми предметно ставимо питання про те, що НАБУ має в своїй компетенції оцінити їхні дії. Ми знаємо слова, які говорилися в кабінеті Труби, ми знаємо, що за цими словами стоять реальні дії, що слідчі фактично виконували ті інструкції, ті завдання щодо політичного переслідування Петра Порошенка, які їм ставилися", - підкреслив адвокат.
"Сьогодні ми починаємо діалог з НАБУ, і я сподіваюся, що цей діалог буде продуктивним і результативним. І розраховуємо, що всі люди, які так чи інакше зловживали своїм впливом, понесуть законну відповідальність", - додав Новіков.
Адвокат Ігор Головань додав, що державні органи дуже неохоче реагують на розслідування інформації, яку розкрили "записи Труби".
"Наші дії спрямовані на те, щоб не дати уникнути розслідування тих фактів, про які ми знаємо з так званих записів з кабінету Труби. Ми знаємо, що не було ентузіазму у державних органів розслідувати ці питання. Не було у них бажання допитувати можливих учасників цих розмов у кабінеті Труби, що свідчило про системну організації з високих кабінетів влади - в тому числі і з кабінетів в Офісі президента - політичних переслідувань Петра Порошенка і його політичної сили. Але ми зараз рухаємося вперед у напрямку того, щоб всі факти були розслідувані, а винні притягнуті до встановленої законом відповідальності", - зазначив Головань.
Вони взнають про це через 5 хвилин, після придбання Порошенком квитка.
В Италии был
В Испании был
с Китая привез баул для проб
.....
Страну. сру и ей подобные денно и ношно стерегут пороха...
-Ненуашо тут расследовать! И так всё понятно!
Вот если бы их туда Порох продал
- мы бы сразу взялись расследовать.
А так...
Как говорится в Европейской конвенции о гражданстве, "никто не может быть произвольно лишен своего гражданства", а государствам "следует избегать безгражданства".
КОНВЕНЦИЯ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПЕРЕЧИСЛЯЕТ НЕСКОЛЬКО СИТУАЦИЙ, ПРИ КОТОРЫХ СТРАНА МОЖЕТ ЛИШИТЬ ЧЕЛОВЕКА ПАСПОРТА.
СРЕДИ НИХ "ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСТВА, ПРЕДОСТАПЛЕНИЯ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИИЛИ СОКРЫТИЯ ЛЮБОГООТНОСЯЩЕГОСЯ К ДЕЛУ ФАКТА, КАСАЮЩЕГОСЯ ЗАЯВИТЕЛЯ.
Роттман, гражданин Австрии, БУДУЧИ ОБВИНЯЕМЫМ, НЕ СТАЛ ДОЖИДАТЬСЯ ОКОНЧАНИЯ СЛУШАНИЙ ПО СОБСТВЕННОМУ ДЕЛУ И УЕХАЛ В ГЕРМАНИЮ. Он ПОЛУЧИЛ НЕМЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО, потеряв при этом австрийское.
ОДНАКО КОГДА В ГЕРМАНИИ ВЛАСТИ УЗНАЛИ, ЧТО ОН СКРЫЛСЯ ОТ ПРАВОСУДИЯ, решение о выдаче ему паспорта сразу же аннулировали. В итоге Роттман стал апатридом.РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА ЕМУ СРАЗУ ЖЕ АННУЛИРОВАЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД В ЛЮКСЕМБУРГЕ в итоге ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ, ЧТО ГЕРМАНИЯ НЕ НАРУШИЛА НИКАКИХ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.
"Кто может быть хуже, чем Гройсман, который не закончил даже средней школы? Неужели нельзя найти премьер-министра с высшим образованием?", - отметил он.
Саакашвили также пообещал, что, если Порошенко уйдет с поста президента, пенсии удвоятся уже в первые два месяца.
"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил он. (на 2020 пенсия в Грузии 85-100$)
"Кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 Кримінального кодексу України, за фактом можливого декларування недостовірної інформації колишньою головою Національного банку України закрито на підставі ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у відповіді.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро у 2017 році почало розслідувати можливі недостовірні відомості у декларації голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.
https://www.УНН/uk/news/1857453-nabu-zakrilo-spravu-gontarevoyi-pro-mozhlive-deklaruvannya-nedostovirnoyi-informatsiyi
26.01.2020 21:17 Последний комментарий: Полиграф Полиграхович-007
Больше на основном форуме не буду комментарии вставлять, пока не востановится справедливость.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
--------------------------------------------------------------------------какая боль, какая боль....., основной форум остался без одного ЗЕбила!
27.01.2020 05:57
что справедливость восстановилась?
Ага, Вячеслав Єлажєв?
И 20% не наберетьтся.
Яку (брехню), до речі, спростовують інфи https://censor.net.ua/news/3160710 та https://censor.net.ua/video_news/3163056
зелесратизелебобити. нечистьзелень сажати.
не правильно подбирает своих прокуроров ))) тупой..)))
Печерський райсуд Києва відмовив у задоволенні позову Януковича до Юрія Луценка про захист честі, гідності і ділової репутації.