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Все про:НАБУ (2327) Новіков (104) Порошенко (11606) Головань Ігор (41)

 НАБУ відкрило кримінальне провадження через політичні переслідування Порошенка, - адвокат Новіков. ВIДЕО

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом політичного переслідування п'ятого Президента Петра Порошенка. НАБУ буде розслідувати, зокрема, так звані "записи Труби".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", про це заявив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков.

"Заява була подана ще влітку минулого року щодо дій пана Труби та інших співробітників ДБР. Ми предметно ставимо питання про те, що НАБУ має в своїй компетенції оцінити їхні дії. Ми знаємо слова, які говорилися в кабінеті Труби, ми знаємо, що за цими словами стоять реальні дії, що слідчі фактично виконували ті інструкції, ті завдання щодо політичного переслідування Петра Порошенка, які їм ставилися", - підкреслив адвокат.

"Сьогодні ми починаємо діалог з НАБУ, і я сподіваюся, що цей діалог буде продуктивним і результативним. І розраховуємо, що всі люди, які так чи інакше зловживали своїм впливом, понесуть законну відповідальність", - додав Новіков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навіть юристи, які не підтримують Порошенка, побачивши проєкт підозри, сказали, що це один з найабсурдніших документів, - адвокат Новіков

Адвокат Ігор Головань додав, що державні органи дуже неохоче реагують на розслідування інформації, яку розкрили "записи Труби".

"Наші дії спрямовані на те, щоб не дати уникнути розслідування тих фактів, про які ми знаємо з так званих записів з кабінету Труби. Ми знаємо, що не було ентузіазму у державних органів розслідувати ці питання. Не було у них бажання допитувати можливих учасників цих розмов у кабінеті Труби, що свідчило про системну організації з високих кабінетів влади - в тому числі і з кабінетів в Офісі президента - політичних переслідувань Петра Порошенка і його політичної сили. Але ми зараз рухаємося вперед у напрямку того, щоб всі факти були розслідувані, а винні притягнуті до встановленої законом відповідальності", - зазначив Головань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181690
 
   
 Топ коментарі
 
А Порошенко сьогодні вже тікав з України? НАБУ открыло уголовное производство из-за политических преследований Порошенко, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 6535
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ти ба як мацковскій адвокатік викрутив )))
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вірю у те, шо шановний Петро Олексійович, скоро знову займе своє законне Президентське крісло
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Під дулами російських автоматів відбулося показове знущання над українським суверенітетом: Порошенко нагадав про "референдум" у Криму
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вам же сказали пиндосы - не трогать пороха )))))))


НАБУ открыло уголовное производство из-за политических преследований Порошенко, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 4486
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Звісно! Не всі валізи за один раз вивіз. НАБУ открыло уголовное производство из-за политических преследований Порошенко, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 7178
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Питайте у тих, хто виписує йому сповіщення на допити.
Вони взнають про це через 5 хвилин, після придбання Порошенком квитка.

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Так куда тикать
В Италии был
В Испании был
с Китая привез баул для проб
.....
Страну. сру и ей подобные денно и ношно стерегут пороха...
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Словаки: -Украина спекулирует масками на миллионы евро НАБУ, СБУ, ГПУ, САП и прочие аббревиатуры:
-Ненуашо тут расследовать! И так всё понятно!
Вот если бы их туда Порох продал
- мы бы сразу взялись расследовать.
А так...
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Словаки перднули в лужу, и сами обрызгались.
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почему рыго-зелескот не возбуждается так в новостях о падающей гривне или об украденных зельцманом-коломойским 50 лярдов из бюджета Украины, как возбуждается от фамилии порошенко?!
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а что им остается делать! остальное их не возбуждает
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Так это не Порошенко незаконно лишил украинского гражданства М.Саакашвили и нагло, незаконно выдворил его из страны! Почему не завели и не расследовали это дело?
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потому что там нет состава преступления.
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Завели там саакашвали еще и срок светит..и притихли
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Европейская Конвенция о гражданстве, на которую сослались сторонники Саакашвили, была принята в 1997 году. Украина ратифицировала и подписала этот документ..
Как говорится в Европейской конвенции о гражданстве, "никто не может быть произвольно лишен своего гражданства", а государствам "следует избегать безгражданства".
КОНВЕНЦИЯ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПЕРЕЧИСЛЯЕТ НЕСКОЛЬКО СИТУАЦИЙ, ПРИ КОТОРЫХ СТРАНА МОЖЕТ ЛИШИТЬ ЧЕЛОВЕКА ПАСПОРТА.
СРЕДИ НИХ "ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСТВА, ПРЕДОСТАПЛЕНИЯ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИИЛИ СОКРЫТИЯ ЛЮБОГООТНОСЯЩЕГОСЯ К ДЕЛУ ФАКТА, КАСАЮЩЕГОСЯ ЗАЯВИТЕЛЯ.
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В ЕВРОПЕЙСКИХ СУДАХ СЛУШАЮТСЯ ДЕЛА, касающиеся лишения гражданства и ПОХОЖИЕ НА СЛУЧАЙ СААКАШВИЛИ. Самое известное из них связано с доктором Янко Роттманом.
Роттман, гражданин Австрии, БУДУЧИ ОБВИНЯЕМЫМ, НЕ СТАЛ ДОЖИДАТЬСЯ ОКОНЧАНИЯ СЛУШАНИЙ ПО СОБСТВЕННОМУ ДЕЛУ И УЕХАЛ В ГЕРМАНИЮ. Он ПОЛУЧИЛ НЕМЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО, потеряв при этом австрийское.
ОДНАКО КОГДА В ГЕРМАНИИ ВЛАСТИ УЗНАЛИ, ЧТО ОН СКРЫЛСЯ ОТ ПРАВОСУДИЯ, решение о выдаче ему паспорта сразу же аннулировали. В итоге Роттман стал апатридом.РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТА ЕМУ СРАЗУ ЖЕ АННУЛИРОВАЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД В ЛЮКСЕМБУРГЕ в итоге ПРИШЕЛ К ВЫВОДУ, ЧТО ГЕРМАНИЯ НЕ НАРУШИЛА НИКАКИХ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.
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ты сракашвили посадить хочешь за прорыв границы ?вот дал ему Бог фанатиков НАБУ открыло уголовное производство из-за политических преследований Порошенко, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 3343
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Тут ще питання, а чому цей пассіонарій, проривався через кордон у барижно-соєву Україну, а не полетів у шикарному бізнескласі авіалайнером, у свою рідну відреформовану Грузію?
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Шо ты несешь шизоид? Ты способно оценить уровень дебилизма этого наркомана?

"Кто может быть хуже, чем Гройсман, который не закончил даже средней школы? Неужели нельзя найти премьер-министра с высшим образованием?", - отметил он.

Саакашвили также пообещал, что, если Порошенко уйдет с поста президента, пенсии удвоятся уже в первые два месяца.
"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил он. (на 2020 пенсия в Грузии 85-100$)
НАБУ открыло уголовное производство из-за политических преследований Порошенко, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 7815
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На місці твій Міхо. Нерухомість по всій Україні скуповує.
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КИЇВ. 12 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України закрило справу щодо можливого декларування недостовірної інформації колишньою головою Національного банку України Валерією Гонтаревою. Про це у відповідь на запит кореспонденту УНН повідомили в Управлінні зовнішніх комунікацій НАБУ.

"Кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 Кримінального кодексу України, за фактом можливого декларування недостовірної інформації колишньою головою Національного банку України закрито на підставі ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро у 2017 році почало розслідувати можливі недостовірні відомості у декларації голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.
https://www.УНН/uk/news/1857453-nabu-zakrilo-spravu-gontarevoyi-pro-mozhlive-deklaruvannya-nedostovirnoyi-informatsiyi
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Почему масковському адвокату разрешают адвокатскую работу в Украине проводить, куда смотрит СБУ.
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читать можешь? память есть?

26.01.2020 21:17 Последний комментарий: Полиграф Полиграхович-007
Больше на основном форуме не буду комментарии вставлять, пока не востановится справедливость.
НАБУ відкрило кримінальне провадження через політичні переслідування Порошенка, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 5319 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------какая боль, какая боль....., основной форум остался без одного ЗЕбила!

27.01.2020 05:57

что справедливость восстановилась? НАБУ відкрило кримінальне провадження через політичні переслідування Порошенка, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 649
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Головне що на Цензорі справно деактивують агітаторів за відродження ссср і дружбу з кацапами.
Ага, Вячеслав Єлажєв?
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Законом не заборонено проводити адвокатську діяльність, навпаки ще й передбачено. До чого це питання? У звязку з неосвідченістю?
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Против 73% населения Украины? Смелое , но тупое НАБУ.
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О 73% можеш только мечтать,вместе с вислюком.
И 20% не наберетьтся.
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Команда Зеленского тактически, вместе с командой @Путина, вывела Москву из-под ответственности и легитимизировала бродячий цирк «полномочных представителей "ОРДЛО», которых раньше в Минске гоняли мокрыми тряпками.
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НАБУ обязано открывать уголовные производства и расследовать их по искам топ-чиновников и экс-топ-чиновников и их юристов.Принятие этого дела к производству не говорит о том,что это производство обязательно приведёт к признанию невиновности или ущемлению прав "типа пострадальца".Что касается обнародованных записей,то там нет прямых привязок явных злоупотреблений Трубы к Порошенко.
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чи не головна ознака упоротого зебіла (як і у випадку з Gennadiy Golitsin) - нагла і цинічна брехня.
Яку (брехню), до речі, спростовують інфи https://censor.net.ua/news/3160710 та https://censor.net.ua/video_news/3163056
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Интересно, сколько этим малохромосомным порохоботам Петя платит денег, чтобы они свои высеры коментировали.
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Тебе лучше знать,сколько на ферме платят.
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Лучше скажи сколько ***** пообещал твоему клоуну за государственную измену, чмошник зеленый.
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Не поняв, а чого в мене менший саквояжик - там тільки дві стопки вміщаються? "Барига", і тут украв? Більше не буду порохоботити, Клоуне, тьфу, Зебіле, тьфу, Зелінська - я тепер буду за тебе зелесрати зелебобити.
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Ото, шо не помістилося, можеш забрати.
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"При попытке утопить Порошенко,у зечмо Трубу прорвало".
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Шмарклі вже на старті щоб замінити Пороха?
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Весна прийшла, пора всяку нечисть зелень сажати.
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моника явно недорабатывает. гнать пора ...)))
не правильно подбирает своих прокуроров ))) тупой..)))
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Питання стоїть так: коли знімуть Ситника і Холодницього? Чи встигнуть вони хоч в справу підшити документи з доказами?
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Саша мені жаль вас , що ви далекі від реалій життя! Я не захищаю Порошенка але є реалії життя , що Порошенко щось зробив для людей без віз для українців в другі держави , томас,Європа і ряд інших держав об'єднались щоб допомогти Україні вибратись з тої нищити щоми опинились і багато іншого! А що Зеленский і слуга народу зробив? Гвалтівники, секс переписки ,песиками за комуналку розраховуватися а війна на Донбасі в рази більше гинуть наші воїни, одну брехню і склоки чуємо а за економіку аж страшно згадувати І т. д.ви хочете такого життя і ваша сім'я , я не бажаю нікому жити в повсякденні брехні і ненависті і бути постійно залежним від Росіі!
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хіба Петро Олексійович може бути в чомусь винуватий?
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Саша мені жаль вас , що ви далекі від реалій життя! Я не захищаю Порошенка але є реалії життя , що Порошенко щось зробив для людей без віз для українців в другі держави , томас,Європа і ряд інших держав об'єднались щоб допомогти Україні вибратись з тої нищити щоми опинились і багато іншого! А що Зеленский і слуга народу зробив? Гвалтівники, секс переписки ,песиками за комуналку розраховуватися а війна на Донбасі в рази більше гинуть наші воїни, одну брехню і склоки чуємо а за економіку аж страшно згадувати І т. д.ви хочете такого життя і ваша сім'я , я не бажаю нікому жити в повсякденні брехні і ненависті і бути постійно залежним від Росіі!
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Вікторфьодорич і честь:
Печерський райсуд Києва відмовив у задоволенні позову Януковича до Юрія Луценка про захист честі, гідності і ділової репутації.
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