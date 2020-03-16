 НАБУ відкрило кримінальне провадження через політичні переслідування Порошенка, - адвокат Новіков. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", про це заявив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков.

"Заява була подана ще влітку минулого року щодо дій пана Труби та інших співробітників ДБР. Ми предметно ставимо питання про те, що НАБУ має в своїй компетенції оцінити їхні дії. Ми знаємо слова, які говорилися в кабінеті Труби, ми знаємо, що за цими словами стоять реальні дії, що слідчі фактично виконували ті інструкції, ті завдання щодо політичного переслідування Петра Порошенка, які їм ставилися", - підкреслив адвокат.

"Сьогодні ми починаємо діалог з НАБУ, і я сподіваюся, що цей діалог буде продуктивним і результативним. І розраховуємо, що всі люди, які так чи інакше зловживали своїм впливом, понесуть законну відповідальність", - додав Новіков.

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Адвокат Ігор Головань додав, що державні органи дуже неохоче реагують на розслідування інформації, яку розкрили "записи Труби".

"Наші дії спрямовані на те, щоб не дати уникнути розслідування тих фактів, про які ми знаємо з так званих записів з кабінету Труби. Ми знаємо, що не було ентузіазму у державних органів розслідувати ці питання. Не було у них бажання допитувати можливих учасників цих розмов у кабінеті Труби, що свідчило про системну організації з високих кабінетів влади - в тому числі і з кабінетів в Офісі президента - політичних переслідувань Петра Порошенка і його політичної сили. Але ми зараз рухаємося вперед у напрямку того, щоб всі факти були розслідувані, а винні притягнуті до встановленої законом відповідальності", - зазначив Головань.