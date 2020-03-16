 "Якщо ми самі припиняємо вогонь - ми показуємо всьому світу, що не можемо чинити опір", - Бутусов. ВIДЕО

Про це головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов заявив у програмі "Рандеву" Яніні Соколовій.
Він переконаний, що потрібно скласти документ - план щодо війни з Росією, за який хтось у владі нестиме відповідальність.
"У нас вся проблема у владі, що ніхто не хоче нести відповідальність. Немає охочих викласти свої думки на папері, підписатися і сказати:"Має бути так, тому що я вважаю це аргументованим". Чому так треба зробити? Тому що ціна цих переговорів - це чиєсь життя".
"Чи можемо в таких умовах погодитися на припинення вогню, про що говорять різні партії, президент Зеленський. Чи можемо ми ставити це першим пунктом? Ну звичайно ж ні! Спочатку повинні бути гарантії наших прав, за те, що буде припинено опір. Ми ж стріляємо не тому, що це комусь подобається, а тому що Росія багато разів порушувала умови перемир'я. Якщо ми зараз в односторонньому порядку будемо бажати першим пунктом припинення вогню - ми його отримаємо, так само, як його отримала в 1999 році Молдова і в 2008 Грузія. Якщо ми самі припиняємо вогонь - ми показуємо всьому світу, що ми не можемо чинити опір. Це означає, що ми, політично, як держава, не можемо з цією ситуацією впоратися, у нас немає більше стійкості, ми не бажаємо більше битися за окуповані території, і визнаємо, що Росія може робити, що вона захоче. Після цього будь-які політичні домовленості нічого не варті", - переконаний Бутусов.
Украинский народ для этого их и содержит...
А гражданские налоги платят..., и Бутусов тоже....
Так во всем Мире делают...
кучдел" тепер піЗЕдент.
Если не прекращаем, показываем всему миру, что не хотим мирного урегулирования.
Дилемма?
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!