 Росіянин Скрипник показав, як із Донецька ведеться обстріл українських військ: "Наші відпрацьовують по бандерівцях". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковано 14 березня.

Запис прокоментував прибічник терористів, росіянин Євген Скрипник.

"За пластиковими вікнами ледве чутно. Якщо не чути швидких і пожежних – значить, наші відпрацьовували по бандерівцях", - пише він у коментарі до відео.

За даними Цензор.НЕТ, це був обстріл українських позицій у районі Водяного. З огляду на відео, вогонь у відповідь українські підрозділи не ведуть.

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