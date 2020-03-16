EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  14700  42
Матеріали за темою:
Все про:війна (2096) обстріл (6086) Росія (26699) Донбас (15564)

 Росіянин Скрипник показав, як із Донецька ведеться обстріл українських військ: "Наші відпрацьовують по бандерівцях". ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис обстрілу українських позицій проросійськими терористами на Донбасі. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковано 14 березня.

Росіянин Скрипник показав, як із Донецька ведеться обстріл українських військ: Наші відпрацьовують по бандерівцях 01

Запис прокоментував прибічник терористів, росіянин Євген Скрипник.

"За пластиковими вікнами ледве чутно. Якщо не чути швидких і пожежних – значить, наші відпрацьовували по бандерівцях", - пише він у коментарі до відео.

За даними Цензор.НЕТ, це був обстріл українських позицій у районі Водяного. З огляду на відео, вогонь у відповідь українські підрозділи не ведуть.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командирів терористів Мозгового, Бєднова та Іщенка знищила російська ПВК Вагнера - терорист Пластун. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181672
 
 
 Топ коментарі
 
Сивоха, потвора ти зелена, твій клієнт для примирення.
 показати весь коментар
 
Допоки при владі в Україні путлєроські холуї, на фронті кацапи відчувають себе господарями.
 показати весь коментар
 
Так у Зеленского ж уже заявили что на Донбассе идет гражданская война Россиянин Скрипник показал, как из Донецка ведется обстрел украинских войск: "Наши отрабатывают по бандеровцам" - Цензор.НЕТ 2034
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сивоха, потвора ти зелена, твій клієнт для примирення.
 показати весь коментар
 
 
Допоки при владі в Україні путлєроські холуї, на фронті кацапи відчувають себе господарями.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а напомни при какой владе гиркину дали коридор из Славянска, при какой сбили ил-76 с десантиками, при какой было два котла?
 показати весь коментар
 
 
Лешка, надінь маску і закрий хлєбало, бо від тебе кацапським гівном тяне.
 показати весь коментар
 
 
Альоша, фистуй стоять под горой, альоша, альоша...
 показати весь коментар
 
більшість державних чиновників путінські холуї, яким Захід і нафіг не потрібен бо, там красти не можна.
 показати весь коментар
 
 
Так у Зеленского ж уже заявили что на Донбассе идет гражданская война Россиянин Скрипник показал, как из Донецка ведется обстрел украинских войск: "Наши отрабатывают по бандеровцам" - Цензор.НЕТ 2034
 показати весь коментар
 
 
Ну, для них, то: «борьба настоящіх укрАінцев- новороссов, с нацикамі і бєндєровцамі»...
 показати весь коментар
 
 
Этак они могут и в платформу примирения угодить.
 показати весь коментар
 
 
Жаль, что не попали по платформе и по Сивохе лично.
 показати весь коментар
 
 
Это Зеленский с сепаратистами совместное патрулирование проводят.
 показати весь коментар
 
 
вообще-то он разгласил секрет полишинеля...
мой аргумент "как за пару недель из воздуха смогла появиться весьма сильная армия?" даже на аутентичных кацапов действует. частично, конечно...
 показати весь коментар
 
 
Опять - семьдесят пять ! Доллар на московии сегодня подпрыгнул до 75 фублей за один зелёный. " На санкции наплевать" , мы верим , карлик
 показати весь коментар
 
 
вот таких "аналогичных " 10 про-кАцапских чьморей и включат в ту "платформу"- можете и не сомневаться...., а потому - нах кому нужны те про-кацапские АНКЛАВЫ.... "Стена" по примеру Израеля - и нафуй....
 показати весь коментар
 
 
Судя по видео, наши ответный огонь не ведут)))
Видео всего 8 секунд, а наши могут врезать в ответ и через 2 часа и через 6 часов))) Бывало всякое) Пока все свою жопу прикроют, согласуют на всех уровнях, вот уже и прошло время.
 показати весь коментар
 
 
Пройшло більше 70 років, а каци пам"ятають бандерівців.
 показати весь коментар
 
 
Шашлик по-бандерівськи - москаль на крутиві у власному соці.
 показати весь коментар
 
 
Видно добре залили кацам сала за шкуру, що страх передається вже на генному рівні.
 показати весь коментар
 
Більше 10-ти років заливали, тому і тіпає не по-дитячому, мабуть і навіки.
 показати весь коментар
 
Главное ж таварища Путена не рассерчать! Какие уж тут ответки
 показати весь коментар
 
 
Путин попадает на небо. И Бог ему говорит: «Ну, ты, конечно, попадешь в рай, но сначала ты в чистилище. Тебя ударят столько раз, сколько раз ты был президентом». Попадает Путин в чистилище, такой счастливый весь, потому что ради этого дела можно и потерпеть. И тут среди чертей Терешкова. Он говорит: «А ты чего тут делаешь?» - «А обнулять счет».
 показати весь коментар
 
 
Надо просто перестать выкладывать такие видео!Это не обстрел, вероятно съёмки каких нибудь сериалов-сватов.
 показати весь коментар
 
 
Подскажите, когда эта гнида за колбаской в Украину попрется. Встретим...
 показати весь коментар
 
 
Tut xoroso pokazyvat kogda sluga naroda zapretyli dat otvetku.Pust amerikansev v siriji zatronet ruskije za 3 casa neostalos ne odnogo soldata kotory bi xotel vojevat.Realnost takaja i skoro rosija eto uvydet Росіянин Скрипник показав, як із Донецька ведеться обстріл українських військ: "Наші відпрацьовують по бандерівцях" - Цензор.НЕТ 9296
 показати весь коментар
 
Vy mne sto raz toze pisete ja ne ruski stob pisal etimi bukvami.Mne rosija eto bomzi fasistkyje i ix jazyk takze
 показати весь коментар
 
 
celovek odno i toze piset kak bi neponimajet sto ja neumeju po ruski.Mne trudno eti bukvi daze poniat.Kakoj ta trol s rosiji icet cem pristavat Росіянин Скрипник показав, як із Донецька ведеться обстріл українських військ: "Наші відпрацьовують по бандерівцях" - Цензор.НЕТ 7904
 показати весь коментар
 
Судя по видео, ответный огонь украинские подразделения не ведут.

==========================================================

Главное-перестать стрелять. І тобі глаз на жопу натянуть так швидко, що і моргнути не встигнеш.
 показати весь коментар
 
 
До поки Зе команда "слуги путіна" продовжать лицемірно брехати і намагатись "по тихому" вести підлу і брехливу підкилимну "дипломатію" нацисти ФСБ - РФ будуть знищувати і Україну і Її народ! Московію зруйнує лише Прозорість, Відкритість і головне Правда , про яку треба кричати на весь Світ ! Не можна одночасно як би "боротись з московським Злом і одночасно на ньому заробляти ! Це злочин, такі люди мають назву Державний злочинець.
 показати весь коментар
 
 
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
 показати весь коментар
 
 
Це люди Зеленої мухи ведуть обстріл українців.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору