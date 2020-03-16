 Росіянин Скрипник показав, як із Донецька ведеться обстріл українських військ: "Наші відпрацьовують по бандерівцях". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опубліковано 14 березня.
Запис прокоментував прибічник терористів, росіянин Євген Скрипник.
"За пластиковими вікнами ледве чутно. Якщо не чути швидких і пожежних – значить, наші відпрацьовували по бандерівцях", - пише він у коментарі до відео.
За даними Цензор.НЕТ, це був обстріл українських позицій у районі Водяного. З огляду на відео, вогонь у відповідь українські підрозділи не ведуть.
мой аргумент "как за пару недель из воздуха смогла появиться весьма сильная армия?" даже на аутентичных кацапов действует. частично, конечно...
Видео всего 8 секунд, а наши могут врезать в ответ и через 2 часа и через 6 часов))) Бывало всякое) Пока все свою жопу прикроют, согласуют на всех уровнях, вот уже и прошло время.
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Главное-перестать стрелять. І тобі глаз на жопу натянуть так швидко, що і моргнути не встигнеш.
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!