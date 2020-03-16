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 Політика України, Суспільство
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 Командирів терористів Мозгового, Бєднова та Іщенка знищила російська ПВК Вагнера - терорист Пластун. ВIДЕО

До вбивства командирів проросійських терористів Мозгового, Бєднова, Іщенка причетна російська ПВК Вагнера. Увага! Відео не рекомендовано для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив командир роти терористів з "ДБР Бетмен" Роман Омельченко "Пластун".

"Я можу чітко сказати - в цьому замішана ПВК Вагнера. Саме вони були виконавцями. Ми проводили своє слідство, певні заходи, збір доказів, збір показань свідків і в одній з моїх заяв ... я говорив, що ми готові надати всі матеріали, ... але до наших заяв не прислухалися і всі ці вбивства були спущені на гальмах", - заявив терорист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2000 бійців російської ПВК "Вагнера" перебувають у Лівії, - Ердоган

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181658
 
   
 Топ коментарі
 
Вагнер завалив двох громадян росії під час "громадянської війни" в Україні.
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хоть какая то польза от этих наёмников ...
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Разве не злые биндеры задули в них пену с двух концов?
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хоть какая то польза от этих наёмников ...
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Разве не злые биндеры задули в них пену с двух концов?
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Жаль... я думав наші специ на щось здатні.
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Наші завалили більш одіозних, Мозговий був не самим гіршим там.
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Все они убийцы и мрази,чтоб они все повыздыхали ! Как кто-то из этих выродков может быть лучше или хуже ?
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ні, то був використаний матеріал, підлягав утилізації вагнерівцями. Потім - самих вагнерівців... такий собі кругоббіг гівна в природі.
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Дело там было не в простой утилизации...просто эти "перцы" стали местечковыми фюрерами(по типу Нестора Махно) и не только нафуй посылали центральную "власть"(и не делились с ней награбленным),а и пытались навязать в ОРДЛО какие то "народносоциалистические ценности"!!!!!А это российским кураторам было совсем не нужно!!!!
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Вагнер завалив двох громадян росії під час "громадянської війни" в Україні.
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Ну зелёные 😂🤡🤢 клоуны говорят , что Украина должна прощения просить у «повстанцев» за «внутренний конфликт»
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суровые реалии " гражданской войны " в Украине Командирів терористів Мозгового, Бєднова та Іщенка знищила російська ПВК Вагнера - терорист Пластун - Цензор.НЕТ 4752
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Рома,собирай пацанов,и пойди убей вагнеровцев, всех.
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Что за дебильный антураж ??
Cтол с телефоном и настольная лампа 30 - годов
Совкодрочеры долбанутые
Канал - сталинград
а чего не Царицын ????
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Антик, солидность, ностальгия, менталитет НКВД ==>> должны вызывать доверие и трепет.
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Вагнеровцы это неофициальное ГРУ...Ликвидировали махновщину что б поставить своих ..Но дибилизм луганчан просто зашкаливает - когда они жалуются в СК рф на вагнеровцев ..Интересно какой луганчане хотели получить результат жалуясь своим спонсорам ?
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Яка різниця хто вбив.... здох пYtлераст - свято.
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Прям немогу сдержать слезу ,бедные луганчане
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Це так пан Єрмак і президент збираються там проводити вибори!
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Когда шакалы "русского мира" забывают из чьих рук кормятся, то на них выпускают волков!
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забавное видео Командирів терористів Мозгового, Бєднова та Іщенка знищила російська ПВК Вагнера - терорист Пластун - Цензор.НЕТ 452
цитирую " при обыске у прокурора ЛыНыРы было обнаружено большое колличество автомобильных номеров белорусских . литовских украинских . боеприпасы . взрывные устройства . то есть очевидно что человек работал на Украину " Командирів терористів Мозгового, Бєднова та Іщенка знищила російська ПВК Вагнера - терорист Пластун - Цензор.НЕТ 5304 кому очевидно ? лично мне очевидно что этот мудак занимался отжатием машин и устранением конкурентов Командирів терористів Мозгового, Бєднова та Іщенка знищила російська ПВК Вагнера - терорист Пластун - Цензор.НЕТ 4899
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А это что за красота?
-Взрывное устройство.Кнопочку нажмите.
Командирів терористів Мозгового, Бєднова та Іщенка знищила російська ПВК Вагнера - терорист Пластун - Цензор.НЕТ 4714
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" Плотницкий беспринципный . знимался контрабандой угля и наркотиков . а Беднов как принципиальный человек со всем этим боролся " ржунимагу Командирів терористів Мозгового, Бєднова та Іщенка знищила російська ПВК Вагнера - терорист Пластун - Цензор.НЕТ 4473
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российский мир был позван даунбасятами на помощь
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" все погибшие были люди правильные и более менее порядочные "
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Командирів терористів Мозгового, Бєднова та Іщенка знищила російська ПВК Вагнера - терорист Пластун - Цензор.НЕТ 997100% кандидаты для "консультативного совета" в Минске который будет состоять из лютых врагов Украины продажных Иуд ЗЕбилов -капитулянтов и кровавых убийц террористов - коллаборантов с оккупированного кремлём кацапского бандустана " лугандонии" Цель создания этого антиукраинского совета. Это ведение на нём преступных переговоров с целью федерализации и потом уничтожении Украины как суверенного европейского государства, превращение его в гадкую кацапскую колонию.
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-Абсурд ! Наши лютые враги Украины кремлёвские фашисты оккупанты на Донбассе убивают своих верных рабов - опричников. А наши враги кремлёвские слуги - холуи ЗЕбилы капитулянты при власти, вместо того чтобы тоже убивать эту заразу сепаратистов - террористов они ведут в Минске скрытные от Украинского народа преступные переговоры с целью уничтожения Украины как государства. Переговоры с лютыми кровавыми нелюдями -убийцами с террористами - коллаборантами с оккупированной кремлём бандитско - кацапской резервации "лугандонии". Теперь даже не понятно а какой таки враг намного страшней для Украины внутренний - капитулянт или внешний - оккупант????
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Ніякого абсурду, кремлядська гебня прибрала своїх "корисних ідіотів", які могли стати на заваді реалізації планів. Їх ліквідація тісно пов'язана з формуванням справжньої армії та централізованої влади підлеглій *****. Нічого незвичного в цих процесах немає.
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А абсурд не в тому , кремлядська гебня прибрала своїх " А в тому що наші продажні ЗЕбіли - капітулянти, не ліквідують як кацапи своїх, а ЗЕбіли своих лютих ворогів . Та ще ведуть з ними злочинні сговори по знищенню України як держави.
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Какая разница кто этих гандонов завалил? Главное что они упокоены , ну и хер с ними. Забыли и не вспоминаем, сейчас слишком много подобной нечисти есть в нынешней власти- об этих надо думать, с ними надо решать и упокаивать!
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Ви мабуть ніякий стратег, тому вам "какая разніца". З тою групою розрізнених банд першої хвилі, які часто воювали між собою, було легше воювати, ніж з організованою та структурованою армією під єдиним керівництвом кремлядської гебні.
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***** вже тоді почав створювати переговорну групу, яка впихне ОРДЛО в Україну. Тому і зачищав ідеологічних терористів, які могли не погодитися з деякими формулюваннями. Таке було всюди де кремлядьська гебня сунула свого носа. В тій же Іспанії вони замочили більше союзників, ніж франкісти.
В принципі, гарне відео для того, щоб показати скацапленим, як їх зливає кремлядь. Потрібно тільки дати правильний підтекст.
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Морда как у одного из орков из "Хоббита"
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Коли ж накінець-то руSSка ПВК вагнера знищить командира ВСІХ терористів путіна?!
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