 Командирів терористів Мозгового, Бєднова та Іщенка знищила російська ПВК Вагнера - терорист Пластун. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив командир роти терористів з "ДБР Бетмен" Роман Омельченко "Пластун".
"Я можу чітко сказати - в цьому замішана ПВК Вагнера. Саме вони були виконавцями. Ми проводили своє слідство, певні заходи, збір доказів, збір показань свідків і в одній з моїх заяв ... я говорив, що ми готові надати всі матеріали, ... але до наших заяв не прислухалися і всі ці вбивства були спущені на гальмах", - заявив терорист.
Cтол с телефоном и настольная лампа 30 - годов
Совкодрочеры долбанутые
Канал - сталинград
а чего не Царицын ????
цитирую " при обыске у прокурора ЛыНыРы было обнаружено большое колличество автомобильных номеров белорусских . литовских украинских . боеприпасы . взрывные устройства . то есть очевидно что человек работал на Украину " кому очевидно ? лично мне очевидно что этот мудак занимался отжатием машин и устранением конкурентов
-Взрывное устройство.Кнопочку нажмите.
В принципі, гарне відео для того, щоб показати скацапленим, як їх зливає кремлядь. Потрібно тільки дати правильний підтекст.