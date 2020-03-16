 Командирів терористів Мозгового, Бєднова та Іщенка знищила російська ПВК Вагнера - терорист Пластун. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив командир роти терористів з "ДБР Бетмен" Роман Омельченко "Пластун".

"Я можу чітко сказати - в цьому замішана ПВК Вагнера. Саме вони були виконавцями. Ми проводили своє слідство, певні заходи, збір доказів, збір показань свідків і в одній з моїх заяв ... я говорив, що ми готові надати всі матеріали, ... але до наших заяв не прислухалися і всі ці вбивства були спущені на гальмах", - заявив терорист.

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