 Жінку, яка повернулася з Іспанії, госпіталізували з підозрою на коронавірус на Тернопільщині. ВIДЕО

Про це в Facebook повідомив мер Чорткова Володимир Шматько, передає Цензор.НЕТ.
"Жінка нещодавно повернулася з Іспанії, де вона гостювала у доньки. Їхала до Заліщиків, потім її стало зле і вона зійшла на автостанції в Чорткові. Жінку госпіталізували в місцеве відділення Чортківського лікарні. Епідеміологи поки досліджують її аналізи на коронавірусну інфекцію", - повідомив Шматько.
Він підкреслив, що жінка повністю ізольована. Всі пацієнти були переведені в інші відділення. Їй було надано необхідну допомогу, взяті тести, які зараз досліджуються епідеміологами.
З Польщі їдуть в мартшрутках стоячи, на кордоні черги у 10-15 км.
https://coronavirus-test.info/ru-ua/
А ехала она по-любому на велосипеде
Зеленський професійний клоун, ане політик.
Проте 73% не сприймають і не аналізують інформацію.