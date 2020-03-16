EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Здоров'я
  5202  9
Матеріали за темою:
Все про:Іспанія (273) Тернопільщина (226) COVID-19 (922)

 Жінку, яка повернулася з Іспанії, госпіталізували з підозрою на коронавірус на Тернопільщині. ВIДЕО

У Тернопільській області в інфекційне відділення лікарні з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка приїхала з Іспанії.

Про це в Facebook повідомив мер Чорткова Володимир Шматько, передає Цензор.НЕТ.

"Жінка нещодавно повернулася з Іспанії, де вона гостювала у доньки. Їхала до Заліщиків, потім її стало зле і вона зійшла на автостанції в Чорткові. Жінку госпіталізували в місцеве відділення Чортківського лікарні. Епідеміологи поки досліджують її аналізи на коронавірусну інфекцію", - повідомив Шматько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поширення коронавірусу піде на спад, заразивши до 70% населення, - міністр освіти Франції Бланке

Він підкреслив, що жінка повністю ізольована. Всі пацієнти були переведені в інші відділення. Їй було надано необхідну допомогу, взяті тести, які зараз досліджуються епідеміологами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181638
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Хоча їздили на заробітки.Користь була б принаймні їх родинам. А так гостюни. Нагостювалися і в Україну дарунки привезли.
 показати весь коментар
 
 
Зараз наевакуюють..та навезуть в Україну.
З Польщі їдуть в мартшрутках стоячи, на кордоні черги у 10-15 км.
 показати весь коментар
 
 
Люди, зробить ласку, якщо можете то сидить більше вдома. якщо кілька мільйонів будуть самі сидіти більше вдома то у них меньше шансів заразитись, і вірус не зможе так швидко і стрімко розповсюджуватись.
 показати весь коментар
 
Ехала до Залещиков, затем ее стало плохо и она сошла на автостанции в Чорткове. (с)

А ехала она по-любому на велосипеде
 показати весь коментар
 
Люди, сидіть дома, вірус поширюється через скупчення людей.
Зеленський професійний клоун, ане політик.
Проте 73% не сприймають і не аналізують інформацію.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору