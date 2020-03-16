 Лікарні зобов'яжуть перенести планові операції, щоб були готові до напливу пацієнтів через COVID-19, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Наше головне завдання зараз - зменшити негативні наслідки, які можуть бути, коли буде спалах на території України, тому ми інтенсивно готуємо заклади охорони здоров'я, продовжуємо готувати, перепрофільовувати для того, щоб прийняти хворих у разі масового надходження", - повідомив він.

За словами головного санлікаря, 16 березня міністр охорони здоров'я підпише наказ, "який зобов'язуватиме заклади охорони здоров'я переносити планові операції на більш пізній термін для того, щоб ми звільняли заклади охорони здоров'я і ​​були готові для надання медичної допомоги".

Він нагадав, що спочатку було визначено в кожному регіоні госпітальні бази для прийому хворих на COVID-19, але зараз заходи щодо перепрофілювання лікарень є превентивними, щоб виключити поширення вірусу на території України і не допустити ситуації, подібної до тієї, яка зараз виникла в країнах ЄС.

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Нагадаємо, в терміновому зверненні міністра охорони здоров'я Іллі Ємця, серед іншого, йдеться про те, що лікарні мусять бути негайно перепрофільовані в інфекційні, з урахуванням ситуації щодо коронавірусу. Ємець наголосив, що всі планові заходи в лікарнях щодо хворих на інші хвороби потрібно скасувати і направити всі ресурси на підготовку до боротьби з CОVID-19.