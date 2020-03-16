 Лікарні зобов'яжуть перенести планові операції, щоб були готові до напливу пацієнтів через COVID-19, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наше головне завдання зараз - зменшити негативні наслідки, які можуть бути, коли буде спалах на території України, тому ми інтенсивно готуємо заклади охорони здоров'я, продовжуємо готувати, перепрофільовувати для того, щоб прийняти хворих у разі масового надходження", - повідомив він.
За словами головного санлікаря, 16 березня міністр охорони здоров'я підпише наказ, "який зобов'язуватиме заклади охорони здоров'я переносити планові операції на більш пізній термін для того, щоб ми звільняли заклади охорони здоров'я і були готові для надання медичної допомоги".
Він нагадав, що спочатку було визначено в кожному регіоні госпітальні бази для прийому хворих на COVID-19, але зараз заходи щодо перепрофілювання лікарень є превентивними, щоб виключити поширення вірусу на території України і не допустити ситуації, подібної до тієї, яка зараз виникла в країнах ЄС.
Нагадаємо, в терміновому зверненні міністра охорони здоров'я Іллі Ємця, серед іншого, йдеться про те, що лікарні мусять бути негайно перепрофільовані в інфекційні, з урахуванням ситуації щодо коронавірусу. Ємець наголосив, що всі планові заходи в лікарнях щодо хворих на інші хвороби потрібно скасувати і направити всі ресурси на підготовку до боротьби з CОVID-19.
Як це швидко зробити? Є кваліфіковані лікарі в достатній кількості? Є спеціальне обладнання і тд?
Раньше, когда кто то чихнул то говорили будьте здоровы
Теперь, когда кто чихнул, говорят - пошёл нах... отсюда
"В настоящее время есть много сообщений, которые заставляют Италию выглядеть почти как зона военных действий, в которой не все могут больше лечиться, но решения о жизни и смерти должны приниматься с использованием доступных медицинских средств.
Анестезиолог Кристиан Салароли из Бергамо сказал Corriere de la Sera : «Если кому-то от 80 до 95 лет и у него серьезные проблемы с дыханием, мы обычно не продолжаем лечение. То же самое относится, если у человека, инфицированного вирусом, имеется недостаточность в трех или более жизненно важных органах. По статистике, у этих людей нет шансов пережить критическую стадию инфекции. Эти люди уже считаются мертвыми ". На вопрос, отсылают ли врачи этих пациентов, Салароли ответил: «Это ужасное предложение, но ответ - да. У нас нет возможности попробовать то, что обычно называют чудом. Это тоже печальная реальность ".
Роберто Косентини, главный врач скорой медицинской помощи в больнице «Папа Иоганн XXIII». в Бергамо сказал в интервью : «Ломбардия сейчас является эпицентром землетрясения, которое не хочет заканчиваться. Каждый день новая волна поражает нас, больницы ломаются по швам». По словам Косентини, время легких инфекций прошло, в том числе пожилых людей с предыдущими заболеваниями. Многие молодые люди сейчас приходят.
«Первым зараженным вирусом были пожилые люди с целым рядом заболеваний. Теперь он также нападает на самых молодых и здоровых, которые дольше всех находились дома и пытались вылечить себя известными лекарствами. У нас его больше нет чтобы справиться с легким гриппом, мы достигли худшей пневмонии ".
Проблема интенсивной терапии заключается в следующем: «При нормальной пневмонии вы освобождаетесь от лихорадки через три-четыре дня. С Covid-19 мы в среднем на восемь-десять дней. Интенсивные койки заняты в три раза дольше - такой ситуации никогда раньше не было. "
Так что можешь дальше порассуждать о популизме на камеру.