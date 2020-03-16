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 Суспільство
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Все про:лікарня (284) карантин (200) Ляшко Віктор (62) COVID-19 (922)

 Лікарні зобов'яжуть перенести планові операції, щоб були готові до напливу пацієнтів через COVID-19, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я перепрофільовує лікарні під інфекційні стаціонари.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Наше головне завдання зараз - зменшити негативні наслідки, які можуть бути, коли буде спалах на території України, тому ми інтенсивно готуємо заклади охорони здоров'я, продовжуємо готувати, перепрофільовувати для того, щоб прийняти хворих у разі масового надходження", - повідомив він.

За словами головного санлікаря, 16 березня міністр охорони здоров'я підпише наказ, "який зобов'язуватиме заклади охорони здоров'я переносити планові операції на більш пізній термін для того, щоб ми звільняли заклади охорони здоров'я і ​​були готові для надання медичної допомоги".

Він нагадав, що спочатку було визначено в кожному регіоні госпітальні бази для прийому хворих на COVID-19, але зараз заходи щодо перепрофілювання лікарень є превентивними, щоб виключити поширення вірусу на території України і не допустити ситуації, подібної до тієї, яка зараз виникла в країнах ЄС.

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Нагадаємо, в терміновому зверненні міністра охорони здоров'я Іллі Ємця, серед іншого, йдеться про те, що лікарні мусять бути негайно перепрофільовані в інфекційні, з урахуванням ситуації щодо коронавірусу. Ємець наголосив, що всі планові заходи в лікарнях щодо хворих на інші хвороби потрібно скасувати і направити всі ресурси на підготовку до боротьби з CОVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181615
 
 
 Топ коментарі
 
Ррразворчики в строю! Больницы обяжут перенести плановые операции, чтобы были готовы к наплыву пациентов из-за COVID-19, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5026 Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!
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Издержки короновируса.
Раньше, когда кто то чихнул то говорили будьте здоровы
Теперь, когда кто чихнул, говорят - пошёл нах... отсюда
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А інші хвороби не відкладні? Як вони будуть вирішувати це? Як вони це швидко зроблять? Знову популізм на камеру.
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Напомним, в срочном обращении министра здравоохранения Ильи Емца, среди прочего, говорится, что больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации по коронавирусу. Емец подчеркнул, что все плановые мероприятия в больницах в отношении больных другими болезнями нужно отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с CОVID-19.Источник: https://censor.net.ua/v3181615

Як це швидко зробити? Є кваліфіковані лікарі в достатній кількості? Є спеціальне обладнання і тд?
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Ррразворчики в строю! Больницы обяжут перенести плановые операции, чтобы были готовы к наплыву пациентов из-за COVID-19, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5026 Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!
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NonCFist В нас немає ніякої партії.Їх в серйоз ніхто не сприймає.
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Вот пошли следствия пандемии. Их много будет и во всех сферах жизни.
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Издержки короновируса.
Раньше, когда кто то чихнул то говорили будьте здоровы
Теперь, когда кто чихнул, говорят - пошёл нах... отсюда
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А інші хвороби не відкладні? Як вони будуть вирішувати це? Як вони це швидко зроблять? Знову популізм на камеру.
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Ну если будут тянуть, то будут решать, как сейчас решают в Италии..... https://www.bbc.com/russian/features-51875448?SThisFB. . А это из другого источника.... https://www.tagesspiegel.de/wissen/drohen-in-deutschland-italienische-verhaeltnisse-coronavirus-laesst-in-italien-aerzte-verzweifeln-entscheidungen-wie-in-kriegszeiten/25632790.html
"В настоящее время есть много сообщений, которые заставляют Италию выглядеть почти как зона военных действий, в которой не все могут больше лечиться, но решения о жизни и смерти должны приниматься с использованием доступных медицинских средств.

Анестезиолог Кристиан Салароли из Бергамо сказал Corriere de la Sera : «Если кому-то от 80 до 95 лет и у него серьезные проблемы с дыханием, мы обычно не продолжаем лечение. То же самое относится, если у человека, инфицированного вирусом, имеется недостаточность в трех или более жизненно важных органах. По статистике, у этих людей нет шансов пережить критическую стадию инфекции. Эти люди уже считаются мертвыми ". На вопрос, отсылают ли врачи этих пациентов, Салароли ответил: «Это ужасное предложение, но ответ - да. У нас нет возможности попробовать то, что обычно называют чудом. Это тоже печальная реальность ".
Роберто Косентини, главный врач скорой медицинской помощи в больнице «Папа Иоганн XXIII». в Бергамо сказал в интервью : «Ломбардия сейчас является эпицентром землетрясения, которое не хочет заканчиваться. Каждый день новая волна поражает нас, больницы ломаются по швам». По словам Косентини, время легких инфекций прошло, в том числе пожилых людей с предыдущими заболеваниями. Многие молодые люди сейчас приходят.
«Первым зараженным вирусом были пожилые люди с целым рядом заболеваний. Теперь он также нападает на самых молодых и здоровых, которые дольше всех находились дома и пытались вылечить себя известными лекарствами. У нас его больше нет чтобы справиться с легким гриппом, мы достигли худшей пневмонии ".
Проблема интенсивной терапии заключается в следующем: «При нормальной пневмонии вы освобождаетесь от лихорадки через три-четыре дня. С Covid-19 мы в среднем на восемь-десять дней. Интенсивные койки заняты в три раза дольше - такой ситуации никогда раньше не было. "
Так что можешь дальше порассуждать о популизме на камеру.
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Jhon Smith 7b0f2b20 В нас так довго не живуть.В них середній вік померлих 82 роки,тому і їх так багато.Ти би краще за Німеччину думав.А не тут ошивався.Чи може ти московський калоїд?
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Слава частной,коммерческой,страховой медицине!
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Нє знаю що це за Віктор з позапрошлага сторіччя, але він щє пошкодує за своє коронаробєсіє!
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готовятся к возвращению командировочных из европы! Так что видать на югозападе Украины будет весело!!!аж волос стынет
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Увеличение койко мест, перепрофилирование отделений это безусловно крайне необходимые мероприятия, и все же по значимости на первом месте должны быть КАРАНТИННЫЕ четкие, жесткие требования с изоляцией прибывающих из очагов например полевых госпитальных базах, а не самоизоляция при который потенциальный носитель по пути домой будет контактировать с сотнями людей. А находясь дома, родственики тоже самоизолируются как контактные?! Их на следующий день руководитель уволит за прогул. Карантин необходимо было вводить еще вчера. Поквартально, по районно. Как в Китае с коменданским часом не только ночные но и в дневные часы. Приостановить работу всех учереждений, фирмами не относящихся к жизнеобеспечению страны. Перевозка сотрудников выделеным транспортом.Прибывающих сограждан из зон очага помещать в санатории,общежития (ВУЗы занятий нет) и т.д. И множество др. моментов которые отработаны в Китае. А нас по сути при 3 заболевших (если верить данным МЗО) подготавливают к мысли о том, что вспышка неменуема, т.к. граждане не выполняют рекомендации. Рекомендовать можно не заплывать за красные буйки. Там персональная безопасность. Здесь же, когда от одного зараженного зависит жизнь десятков или сотен людей опасность становится национальной. Но для жестких мер надо иметь железные я..., а не бесполезную пипетку в их отсутствии.
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Чи нам брешуть про кількість інфікованих в Україні, чи залякують
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