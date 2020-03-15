 Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.Львів, ті, хто виїжджають, штурмують автобуси і вишиковуються в черги на пішому переході. Перевізники встановили завищені тарифи.
За словами консула України в Любліні Артема Волоха, близько другої години дня польські прикордонники дозволили водіям перевозити пасажирів.
Як повідомляє пресслужба посольства України в Польщі в Twitter, формуються списки громадян, у яких виникли труднощі з поверненням у країну через заходи, вжиті у зв'язку з пандемією коронавірусу. Щоб потрапити в списки, потрібно заповнити форму.
Нагадаємо, 14 березня в Польщі ухвалили рішення призупинити міжнародне залізничне й авіаційне пасажирське сполучення, заборонити в'їзд у країну іноземцям, а також обмежити роботу торгових центрів і проведення масових заходів.
МОЗ хоче обмежити роботу громадського транспорту: це питання розглянуть на засіданні уряду
может до сезона сбора клубники и справятся с этим злым вирусом....
вернутся назад, снова отстраивать Польшу...., а за Украину голосовать на выборах будут..
По данным СМИ, в одной из больниц Уханя из 140 обследованных заражённых смертельным коронавирусом лишь двое оказались курильщиками. Это 1,4 % от всей группы.
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А у п'ющіх?
Переживаю за Сивоху...
у Сивохи сложній перелом обеих ног, он с пол года на костлях ходил
и сейчас ходит медленно с трудом
так что обидеть инвалида легко
но падение Сивохо - єто на самом деле демонстрация Авакова Зеленскому кто в Киеве хозяин
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- Хдє етот інвалід?
- Ну, я інвалід!
если кто не в курсе по тупости - в Италии улицы пустые. ни машин людей, все работают из дома, выход из дома запрещен, доставка на дом товаров работает. открыты только некоторые продуктовые и аптеки.
выходить из дома только при крайней острой необходимости. если таковая наступила, идешь на сайт МВС, распечатываешь спецанкету, где указываешь место и точную причину выхода из дома и вместе с этой анкетой быстро бежишь.
Просто проверить бабушку не является острой необходимостью, за такую присчину штраф и до 3 мес тюрьмы.
Почему? Да потому что итальяшки долго кривлякались, мол какой нафиг вирус. не сешите мои тапочки. это все шутки или и информатака и т.д.
в результате ежесуточно более 200 смертей.
Украинцев ждет примерно такой же всеобщий карантин, если хотим выжить
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чиї професії не можна вести дистанційно, ті постраждають
в результате на позапрошлых выходных миллионы итальяннской молодежи после этой новости с гигиканьем и плясками ломанулись на горнолыжные склоны, дискотеки и пр развлекухи. Сразу после этого началась пандемия
я бы не советовал относится к короне с хихиканьем и гигиканьем, нас ждет ограничение передвижения и работа из дому
суворий карантин чи самокарантин, мити руки 20-30 разів на день, не чіпати руками обличчя, дистінція більше метра до любої людини. за руку не здороватись
єдини засіб для важкохворого - це апарт штучного дихання.
їх в Україні біля 3000 штук, головне, щоб кількість хворих не перевищила 3000 людей одномоментно
До 3 месяцев тюрьмы** - не существует.
Кривлялись не больше украинцев.
Гулять с детьми на детских площадках можно. Выйти погулять в своём квартале можно.
И за продуктами можно. И никуда мы быстро не бежим.
На паРашке свои правила...
А взагалі - краще там нехай сидять, ще що принесуть...