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 Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сотні українців намагаються виїхати з Польщі до 17 березня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.Львів, ті, хто виїжджають, штурмують автобуси і вишиковуються в черги на пішому переході. Перевізники встановили завищені тарифи.

Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки 01
Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки 02
Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки 03
Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки 04

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Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки 05
Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки 06
Фото: lviv.depo.ua

За словами консула України в Любліні Артема Волоха, близько другої години дня польські прикордонники дозволили водіям перевозити пасажирів.

Як повідомляє пресслужба посольства України в Польщі в Twitter, формуються списки громадян, у яких виникли труднощі з поверненням у країну через заходи, вжиті у зв'язку з пандемією коронавірусу. Щоб потрапити в списки, потрібно заповнити форму.

Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки 07

Нагадаємо, 14 березня в Польщі ухвалили рішення призупинити міжнародне залізничне й авіаційне пасажирське сполучення, заборонити в'їзд у країну іноземцям, а також обмежити роботу торгових центрів і проведення масових заходів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181601
 
 
 Топ коментарі
 
по сравнению с ЗЕленой заразой, это просто простуда... увы
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І це говорить про те, що це перш за все інформаційна диверсія. І глобальна маніпуляція свідомістю людей.

А итальянцы харакири себе делают, чтобы её поддержать?
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Не в переживаниях о Родине дело. Кто зарубежом устроен нормально, в худшие условия не поедет.
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Ну да,только твоими переживаниями и держится Родина.
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Вот что наделали китайцы, жрущие все, что шевелится.Это какой-то бесконечный фильм ужаса
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Ну если посмотреть со стороны, то мы украинцы, употребляющие жир свиней тоже выглядим жутковато ) ..
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Пипец экономике в Польше падение раб сила нафиг не нужна, они сюда повалили...короче дефолт будет уже 100% я уверен
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Тікають світ заочі, а влаштувати нормальне життя в своїй країні НЄ.
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польська валюта за останні 4 дні обвалилася десь на 7-8% до долара і євро
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тому і гривню вчора бачив 27,5 до доляра - ринки обвалюються
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Создали все условия для распространения вирусов, всяких и разных, браво!!!
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ничего....
может до сезона сбора клубники и справятся с этим злым вирусом....
вернутся назад, снова отстраивать Польшу...., а за Украину голосовать на выборах будут.. Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки - Цензор.НЕТ 4879
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Якого фіга? Тож краще випустити нас! Дурні поляки
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Сидіть там і не рипайтесь, гастарбайтери.
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Краще батрачити на польських олігархів, ніж на українських. Вони принаймні більше платять
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У курящих людей риск заразиться коронавирусом в 20 раз меньше, чем у некурящих. К таким выводам пришли учёные после изучения природы распространения заболевания. Об этом сообщает издание «Федерал Пресс».





По данным СМИ, в одной из больниц Уханя из 140 обследованных заражённых смертельным коронавирусом лишь двое оказались курильщиками. Это 1,4 % от всей группы.
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У курящих людей риск заразиться коронавирусом в 20 раз меньше, чем у некурящих.
***********
А у п'ющіх?

Переживаю за Сивоху...

Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки - Цензор.НЕТ 9891
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уронить инвалида на пол легко
у Сивохи сложній перелом обеих ног, он с пол года на костлях ходил
и сейчас ходит медленно с трудом
так что обидеть инвалида легко
но падение Сивохо - єто на самом деле демонстрация Авакова Зеленскому кто в Киеве хозяин
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уронить инвалида на пол легко
**********
- Хдє етот інвалід?
- Ну, я інвалід!
Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки - Цензор.НЕТ 3866
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готовтесь к тотальному карантину
если кто не в курсе по тупости - в Италии улицы пустые. ни машин людей, все работают из дома, выход из дома запрещен, доставка на дом товаров работает. открыты только некоторые продуктовые и аптеки.
выходить из дома только при крайней острой необходимости. если таковая наступила, идешь на сайт МВС, распечатываешь спецанкету, где указываешь место и точную причину выхода из дома и вместе с этой анкетой быстро бежишь.
Просто проверить бабушку не является острой необходимостью, за такую присчину штраф и до 3 мес тюрьмы.
Почему? Да потому что итальяшки долго кривлякались, мол какой нафиг вирус. не сешите мои тапочки. это все шутки или и информатака и т.д.
в результате ежесуточно более 200 смертей.
Украинцев ждет примерно такой же всеобщий карантин, если хотим выжить
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Для доставки товарів додому потрібні гроші, а як їх заробиш сидячи вдома.
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це криза
чиї професії не можна вести дистанційно, ті постраждають
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Удалённо! Ехал в машине слушал радио НВ, какая-то экзальтированная шкура менторским тоном объясняет новые правила производственной культуры: что ничего, мол, страшного нет - нужно назначать деловые встречи не в офисе, а на свежем воздухе, работу делать по удалёнке, а если совсем уж дела плохо пойдут - то можно выводить гостей в эфир по телефону, а не приглашать в студию... бляха-муха эти жертвы фейсбука слово работа вообще правильно понимают? Или они на самом деле думают, что та херня, которой они занимаются - это работа?
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Хех! Якщо я зварювальник, то варити металоконструкції мона через Тирнет. Зрозумів. Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки - Цензор.НЕТ 1859
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Тем кто зарабатывает в инете, условно говоря, не выходя из дома повезло,ну и конечно же как говорил один мудрый еврей храните деньги в банке ну и конечно же в трёх литровой ,литровой или в пол литровой ,кстати в майонезную вроде как помещается 10000 баксов скруткой сотками, ну а как по другому защититься припустим на пол года или более Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки - Цензор.НЕТ 709
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вспышка эпидемии в Италии началсь тгда. когда кто-то то ли из властей то ли из врачей заявили, что вирус косит пожилых и почти не цепляет молодых.
в результате на позапрошлых выходных миллионы итальяннской молодежи после этой новости с гигиканьем и плясками ломанулись на горнолыжные склоны, дискотеки и пр развлекухи. Сразу после этого началась пандемия
я бы не советовал относится к короне с хихиканьем и гигиканьем, нас ждет ограничение передвижения и работа из дому
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Alter Nator Так основна маса людей в нас немає такої роботи.Значить Україна розвалиться.чого і хотіли московити.
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ні
суворий карантин чи самокарантин, мити руки 20-30 разів на день, не чіпати руками обличчя, дистінція більше метра до любої людини. за руку не здороватись
єдини засіб для важкохворого - це апарт штучного дихання.
їх в Україні біля 3000 штук, головне, щоб кількість хворих не перевищила 3000 людей одномоментно
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Alter Nator Так.В нас війна.І грошей немає.Європейські країни витрачають великі гроші,в нас їх немає.Московити цьому допоможуть.
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якраз основна маса людей може працювати дистанційно і навчатись дистанційно
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Alter Nator Ні.не може.В нас для цього нічого немає.Це можуть робити тільки люди.які наближені до інформаційних технологій.
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переважна більшість українців вже давно наближена
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Работают из дому***. Не существует. Едем работать в автосертификатом.
До 3 месяцев тюрьмы** - не существует.
Кривлялись не больше украинцев.
Гулять с детьми на детских площадках можно. Выйти погулять в своём квартале можно.
И за продуктами можно. И никуда мы быстро не бежим.
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У світі набагато більше людей помирає від серцево-судинних захворювань щодня, ніж померло від цього вірусу за весь період паніки. Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки - Цензор.НЕТ 7066
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Та хай йдуть пішки. Полякам яка різниця..
А взагалі - краще там нехай сидять, ще що принесуть...
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з Польщі, весь цей натовп, принесе значно менше, ніж один літак МІлан - Київ....а таких літаків вже приземлилося чимало....
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А чего вы ожидали от порохоботской твари?
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Там, кроме всего, много наших студентов. ВУЗы закрыли. Студентам сказали - освободить общаги
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Правильно сидите как наказанные в Польше. По рус 24 сказали в Горловке 13 инфицированных.
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Не впускать их в Украину . пускай в Польше сидят.
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Ублюдки тупорылые все без масок толпой . явно дегенераты недоразвитые .
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Пулемёт поставитьв Украине и отсекать недоразвитых.пускай в Польше сидят.
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Пипец. И ты еще себя наверное украинцем называешь.
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Конечно .Чтобы сохранить нацию ,нужно принимать радикальные , жёсткие решения как в Китае - большие штрафы за нарушения ,расстрелы и тюрьма и посмотри какая у них дисциплина . А ты посмотри на этих недоразвитых в очередях,масок нету , толпой лазят туда сюда .Одна уже 71 - летняя здохла ,а перед этим половину Украины обьездила .
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ти ж хочеш розстрілів? - по історії такі, які таке хочуть - йдуть першими..
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Ерунда . куча примеров ,когда убийцы спокойно жили и здравствовали .В современном мире Брейвик и путин .
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А если этого возного обмазать навозом,то сразу всё наладится.
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По примеру коломойши, билеты барыги тоже наверняка установят космические.
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Ви запитайте себе. Чому Україна знущається над своїми співвітчизниками, а потім залицяйтесь до Рашки та Китаю. Та не забувайте хоча б трішечки випрямлятися у тій Європі-Америці та в себе на батьківщині. І, як ви думаєте, кому це найбільше вигідно втілювати свої плани по узурпації влади і досягати своїх цілей по захопленню та ослабленню життєвого простору (життєздатності) населення країни, кому вигідно сіяти паніку і діяти за принципом розділяй та володарюй. Не зазіхайте на небо не дивлячись собі під ноги. Будьте уважнішими на місці та не дайте себе обдурити містечковим володарям, які виправдовують свої злодіяння тикаючи пальцем в захмарну далечінь. Свідомість полягає в тверезому обгрунтуванні ситуації та інформації, а не скотському потаканні пропаганді.
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читаешь этот весь маразм и диву даешься ....запретить любое передвижение ..никакая экономика не помрет за 2 недели а вы да ...не будет дисциплины помрете все как мухи.... паники никакой нет просто соблюдать нужно элементарные правила карантина !!!!! а не лазить по бутикам ....детей не на каникулы отправили а на карантин !!!!!!!!!!!
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Нами рискуют из за сотни каких-то барыжников и предателей, которые давно нас похерили!!!
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