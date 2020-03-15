 Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.Львів, ті, хто виїжджають, штурмують автобуси і вишиковуються в черги на пішому переході. Перевізники встановили завищені тарифи.









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Фото: lviv.depo.ua

За словами консула України в Любліні Артема Волоха, близько другої години дня польські прикордонники дозволили водіям перевозити пасажирів.

Як повідомляє пресслужба посольства України в Польщі в Twitter, формуються списки громадян, у яких виникли труднощі з поверненням у країну через заходи, вжиті у зв'язку з пандемією коронавірусу. Щоб потрапити в списки, потрібно заповнити форму.

Нагадаємо, 14 березня в Польщі ухвалили рішення призупинити міжнародне залізничне й авіаційне пасажирське сполучення, заборонити в'їзд у країну іноземцям, а також обмежити роботу торгових центрів і проведення масових заходів.