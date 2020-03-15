EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  8487  24
Матеріали за темою:
Все про:затримання (3134) Київ (7428) наркотики (939) Правоохоронні органи (921) СБУ (5394)

 Затримано шістьох учасників угруповання, яке налагодило контрабанду наркотиків із країн Латинської Америки і Європи та їхній збут на Київщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала в Києві діяльність транснаціонального організованого угруповання, яке спеціалізувалося на контрабанді та збуті оптових партій наркотичних засобів і психотропних речовин.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, за даними слідства, учасники групи налагодили незаконне переправлення в нашу країну кокаїну, психотропу МДМА ("екстазі") і канабісу з деяких країн Латинської Америки та Європи. Отриманий з-за кордону товар фігуранти реалізовували на території Києва та Київської області.

Також учасники угруповання через наркокур'єрів контрабандно переміщували наркотики в одну з країн Близького Сходу.

Під час 14 обшуків у квартирах, офісних приміщеннях і автомобілях фігурантів співробітники СБУ вилучили велику кількість наркотичних засобів і психотропних речовин.

Читайте також: Громадянина Туреччини, підозрюваного в організації контрабанди 374 кг героїну в країни ЄС, взяли під варту, - Офіс генпрокурора

Вартість виявленого у зловмисників товару на чорному ринку становить майже 2,5 млн гривень.

Також встановлено, що фігуранти організували в Києві діяльність підпільного кол-центру. Там ділки займалися незаконним одержанням грошей за проведення валютно-фінансових махінацій із реквізитами банківських карточок жителів країн ЄС і Африки.

Правоохоронці затримали в столиці відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України 6 учасників угруповання.

Затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.

Після проведення відповідних експертиз і комплексу слідчих дій буде вирішуватися питання про притягнення зловмисників до відповідальності за вчинення злочинів у складі організованої групи за ч. 3 ст. 28 Кримінального кодексу України.

Дивіться також: Поліція викрила найбільшу в Україні мережу інтернет-торгівлі наркотиками: затримано 9 осіб, вилучено близько 300 кг наркотичних речовин, - Аваков. ФОТОрепортаж

Затримано шістьох учасників угруповання, яке налагодило контрабанду наркотиків із країн Латинської Америки і Європи та їхній збут на Київщині, - СБУ 01
Затримано шістьох учасників угруповання, яке налагодило контрабанду наркотиків із країн Латинської Америки і Європи та їхній збут на Київщині, - СБУ 02
Затримано шістьох учасників угруповання, яке налагодило контрабанду наркотиків із країн Латинської Америки і Європи та їхній збут на Київщині, - СБУ 03
Затримано шістьох учасників угруповання, яке налагодило контрабанду наркотиків із країн Латинської Америки і Європи та їхній збут на Київщині, - СБУ 04

Дивіться також: СБУ затримала організатора масштабної контрабанди героїну в ЄС, який ховав наркотики у фанері. ФОТО

Затримано шістьох учасників угруповання, яке налагодило контрабанду наркотиків із країн Латинської Америки і Європи та їхній збут на Київщині, - СБУ 05
Затримано шістьох учасників угруповання, яке налагодило контрабанду наркотиків із країн Латинської Америки і Європи та їхній збут на Київщині, - СБУ 06
Затримано шістьох учасників угруповання, яке налагодило контрабанду наркотиків із країн Латинської Америки і Європи та їхній збут на Київщині, - СБУ 07
Затримано шістьох учасників угруповання, яке налагодило контрабанду наркотиків із країн Латинської Америки і Європи та їхній збут на Київщині, - СБУ 08

Дивіться також: Пес прикордонників допоміг виявити майже 20 кг наркотиків у запасному колесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано шістьох учасників угруповання, яке налагодило контрабанду наркотиків із країн Латинської Америки і Європи та їхній збут на Київщині, - СБУ 09
Затримано шістьох учасників угруповання, яке налагодило контрабанду наркотиків із країн Латинської Америки і Європи та їхній збут на Київщині, - СБУ 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181540
 
 
 Топ коментарі
 
І що тепер робити зебобікам, як їм жити?😨🐸
 показати весь коментар
 
Пустите слух, что в наркота заражена коронавирусом. Их клиентам один хер, а вот от дураков и дур с камнями, им скрыться будет ой как непросто.
 показати весь коментар
 
Если 6 предложений по 5-10 тонн масок - то много, а если 6 предложений по паре-тройке десятков масок - то мало. Вы на какой коллектив закупаете?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
І що тепер робити зебобікам, як їм жити?😨🐸
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну як жити,як і порохоботам,перебиватися конопухой.
 показати весь коментар
 
 
Вліпити по всій суворості закону. Такі поставки треба організовувати північніше і трохи на схід.
 показати весь коментар
 
 
Серйозні наркобариги. У Таїланді їм би мало не здалося за все це, а у нас ці торгівці смертю відкупляться.
 показати весь коментар
 
 
Лохи ща на масках бабло рубят все . Вложиваеш 1 грн а получаеш 10 грн
 показати весь коментар
 
 
Прошу прощение, лохи ща на масках или що в масках?
 показати весь коментар
 
На ОЛХ 46 предложений по маскам из них 40 это услуги по пошиву а готовые только 6 предложений ...это много или мало ?
 показати весь коментар
 
 
Если 6 предложений по 5-10 тонн масок - то много, а если 6 предложений по паре-тройке десятков масок - то мало. Вы на какой коллектив закупаете?
 показати весь коментар
 
 
поставку наркотиков блокировали - это хорошо.. хотя, наверняка, украинская сторона была исполнителем задания Американского агентства по борьбе с наркотиками... (ну не принято в Украине,контролируя наркотрафик, с ним бороться... вот и возглавляют... а тут еще и приказ американцев)... а как эти боръцы смотрят на сивоху... или задания нет и баканов может спокойно с разумковым устраивать цирк с отчетом...
 показати весь коментар
 
 
Конкурентів авака-гєпи шуганули! Тепер їм треба "профсюзні внески" платити. Задержаны шестеро участников группировки, наладившей контрабанду наркотиков из стран Латинской Америки и Европы и их сбыт на Киевщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 961
 показати весь коментар
 
 
Пустите слух, что в наркота заражена коронавирусом. Их клиентам один хер, а вот от дураков и дур с камнями, им скрыться будет ой как непросто.
 показати весь коментар
 
 
Жесть, это как же теперь рыгозебилы будут расслаблятся в сессионном зале вр и охфисе прецендента
 показати весь коментар
 
 
Респект, СБУ, потім усіх по тихому у домовинах заховайте...
 показати весь коментар
 
наверняка єто бідні переселенці з донбасу и кацапье...
 показати весь коментар
 
Стою на асфальте в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я стебанутый. На сколько я учился в школе, то по фото 1000 дол и 5000 грн это мировые наркоторговцы? А у панели стоят БОмжи, и дятлы в форме кричат на бедных девушек в офисе, которые не слухом не духом. Зачем орать, чтоб страшно было?
 показати весь коментар
 
Яйця в двері і мерщій викривати інші канали. Вони не можуть не знати про спільників або конкурентів.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору