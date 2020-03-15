 Затримано шістьох учасників угруповання, яке налагодило контрабанду наркотиків із країн Латинської Америки і Європи та їхній збут на Київщині, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, за даними слідства, учасники групи налагодили незаконне переправлення в нашу країну кокаїну, психотропу МДМА ("екстазі") і канабісу з деяких країн Латинської Америки та Європи. Отриманий з-за кордону товар фігуранти реалізовували на території Києва та Київської області.
Також учасники угруповання через наркокур'єрів контрабандно переміщували наркотики в одну з країн Близького Сходу.
Під час 14 обшуків у квартирах, офісних приміщеннях і автомобілях фігурантів співробітники СБУ вилучили велику кількість наркотичних засобів і психотропних речовин.
Вартість виявленого у зловмисників товару на чорному ринку становить майже 2,5 млн гривень.
Також встановлено, що фігуранти організували в Києві діяльність підпільного кол-центру. Там ділки займалися незаконним одержанням грошей за проведення валютно-фінансових махінацій із реквізитами банківських карточок жителів країн ЄС і Африки.
Правоохоронці затримали в столиці відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України 6 учасників угруповання.
Затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.
Після проведення відповідних експертиз і комплексу слідчих дій буде вирішуватися питання про притягнення зловмисників до відповідальності за вчинення злочинів у складі організованої групи за ч. 3 ст. 28 Кримінального кодексу України.