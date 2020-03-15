 Вивезенню респіраторів на 1 млн грн запобігла поліція на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На місце події виїхали представники обласного главку поліції, управління стратегічних розслідувань, керівництво та слідчо-оперативна група Корабельного відділення поліції, а також працівники херсонської митниці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Херсонщини.

Як з'ясувалося, за кордон фірма мала відправити 21 тисячу респіраторних масок заявленою вартістю понад 40 тисяч доларів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Наразі 35 коробок із товаром тимчасово вилучено. Проводяться першочергові слідчі дії, призначено проведення необхідних експертиз.

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Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, якихі необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких заплановано участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах теріном на три тижні. Також до 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

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