 Вивезенню респіраторів на 1 млн грн запобігла поліція на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На місце події виїхали представники обласного главку поліції, управління стратегічних розслідувань, керівництво та слідчо-оперативна група Корабельного відділення поліції, а також працівники херсонської митниці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Херсонщини.
Як з'ясувалося, за кордон фірма мала відправити 21 тисячу респіраторних масок заявленою вартістю понад 40 тисяч доларів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Наразі 35 коробок із товаром тимчасово вилучено. Проводяться першочергові слідчі дії, призначено проведення необхідних експертиз.
Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, якихі необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких заплановано участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах теріном на три тижні. Також до 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.
А теперь, где и по чем это можно будет купить?
А заодно и просто лохам пыль в глаза пустить!
Не нравится Библия в церкви - купи в книжном магазине и не выеживайся.
Якщо не помиляюсь, якийсь Радуцький, вивіз в Китайсик тонни того, що не доромогає...
Золота корона в нього..
Маски проданы за границу. Когда украинцы начнут выбивать зубы циничным мерзавцам радуцким? https://ua24ua.net/maski-prodani-za-granitsu-kogda-ukraintsi-nachnut-vibivat-zubi-tsinichnim-merzavtsam-radutskim/
Вибачаюсь, шо хфамілії переплутав...
Пам'ятаєте, коли фороффка зустрічала літаки з
"ТАМІІЛЮЮ" чи щось подібне??
Як обсирали.. Але не продавала..
🤣
на фото 3M 9161e FFP1. что хуже чем FFP2 вывозить не запрещено. предприниматель через суд нагнет тупых ментов на раз-два
лохахгражданах. В етот же момент Беня рубит бабло завозя своими самолетами из Италии тысячи потенциальных носителей вируса, а ОРДЛО, где не то что никто не контролирется а и даже целенаправлено скрывается количество зараженных никто вообще не собирается перекрывать
Я дико извиняюсь!
" представитель частной фирмы планирует пассажирским рейсом вывезти за пределы государства через международный аэропорт "Херсон" груз, который в настоящее время может подпадать под запрет экспорта"
Планирует ввезти..... Он планировал и совершил попытку вывоза? Очень многие планировали вывезти маски для защиты от вируса, и у многих они висели под таможенным оформлением и висят до сих пор. У меня лично такой пример. Груз был подан к таможенному оформлению ещё в позапрошлую пятницу. Но таможня мурыжила до среды и по состоянию на вчера никакого официального решения в виде документа нигде нет. Даже отказ в таможенном оформлнии на вчера таможня не могла написать, официального текста нет. Теперь по сути того что я увидел на фото. Это маски фирмы 3М с маркировкой 3М vflex 9161E. Это маски класса защиты FFP1.
Читаем текст решения нигде официально не зафиксированного решения Кабмина:
" Кабинет министров до 1 июня 2020 года ограничил экспорт товаров противоэпидемического назначения. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.
Замминистра сообщил, что запрету экспорта подлежат водонепроницаемый лабораторный костюм, перчатки с других полимерных материалов, перчатки медицинские нестерильные, перчатки из нитрила, халат изоляционный медицинский одноразовый, маски медицинские, очки защитные, респиратор класса защиты не ниже FFP2."
Но дорогой КАРЛ! Задержали маски класса FFP1! Они не запрещены к вывозу! Они не защищают от вируса, как не помогают и обыкновенные медицинские маски особо. Которые в течении от 20 минут до часа сами становятся питомником, благодатным влажным питомником для вируса.
Пшик и порожняк в новости.
Для мєнта-результативний показник і премія.(Поштучно рахували,тепер вже в грошах !)
Для Авакова-картинка його ефективності і незамінності.
А те,що дії митників незаконні,що з нового року вивезли більше 900 ТОНН тих масок ,бидланам по ТСН не розкажуть,будуть вони й далі кулачками трясти,проклинаючи бариг.
Это всё показуха "бурной*" деятельности!
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