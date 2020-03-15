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 Вивезенню респіраторів на 1 млн грн запобігла поліція на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські 14 березня отримали інформацію, що представник приватної фірми планує пасажирським рейсом вивезти за межі держави через міжнародний аеропорт "Херсон" вантаж, який наразі може підпадати під заборону експорту.

На місце події виїхали представники обласного главку поліції, управління стратегічних розслідувань, керівництво та слідчо-оперативна група Корабельного відділення поліції, а також працівники херсонської митниці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Херсонщини.

Як з'ясувалося, за кордон фірма мала відправити 21 тисячу респіраторних масок заявленою вартістю понад 40 тисяч доларів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Наразі 35 коробок із товаром тимчасово вилучено. Проводяться першочергові слідчі дії, призначено проведення необхідних експертиз.

Дивіться також: Вивезення до Швейцарії 50 тис. респіраторних масок заблоковано на польському кордоні. ФОТОрепортаж

Вивезенню респіраторів на 1 млн грн запобігла поліція на Херсонщині 01
Вивезенню респіраторів на 1 млн грн запобігла поліція на Херсонщині 02
Вивезенню респіраторів на 1 млн грн запобігла поліція на Херсонщині 03
Вивезенню респіраторів на 1 млн грн запобігла поліція на Херсонщині 04

Читайте також: З 17 березня кордони буде закрито для літаків, автобусів і поїздів, до України можна буде в'їхати автомобілем, - РНБО

Вивезенню респіраторів на 1 млн грн запобігла поліція на Херсонщині 05
Вивезенню респіраторів на 1 млн грн запобігла поліція на Херсонщині 06

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, якихі необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, у яких заплановано участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах теріном на три тижні. Також до 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

Дивіться також: Українець намагався вивезти за кордон майже 11 тис. медичних масок. Загальна сума конфіскату - 356 тис. грн, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181538
 
   
 Топ коментарі
 
Запрет на вывоз чего? ...."респиратор класса защиты не ниже FFP2."

на фото 3M 9161e FFP1. что хуже чем FFP2 вывозить не запрещено. предприниматель через суд нагнет тупых ментов на раз-два
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Стоп стоп стоп.....
Я дико извиняюсь!
" представитель частной фирмы планирует пассажирским рейсом вывезти за пределы государства через международный аэропорт "Херсон" груз, который в настоящее время может подпадать под запрет экспорта"
Планирует ввезти..... Он планировал и совершил попытку вывоза? Очень многие планировали вывезти маски для защиты от вируса, и у многих они висели под таможенным оформлением и висят до сих пор. У меня лично такой пример. Груз был подан к таможенному оформлению ещё в позапрошлую пятницу. Но таможня мурыжила до среды и по состоянию на вчера никакого официального решения в виде документа нигде нет. Даже отказ в таможенном оформлнии на вчера таможня не могла написать, официального текста нет. Теперь по сути того что я увидел на фото. Это маски фирмы 3М с маркировкой 3М vflex 9161E. Это маски класса защиты FFP1.
Читаем текст решения нигде официально не зафиксированного решения Кабмина:
" Кабинет министров до 1 июня 2020 года ограничил экспорт товаров противоэпидемического назначения. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.
Замминистра сообщил, что запрету экспорта подлежат водонепроницаемый лабораторный костюм, перчатки с других полимерных материалов, перчатки медицинские нестерильные, перчатки из нитрила, халат изоляционный медицинский одноразовый, маски медицинские, очки защитные, респиратор класса защиты не ниже FFP2."
Но дорогой КАРЛ! Задержали маски класса FFP1! Они не запрещены к вывозу! Они не защищают от вируса, как не помогают и обыкновенные медицинские маски особо. Которые в течении от 20 минут до часа сами становятся питомником, благодатным влажным питомником для вируса.
Пшик и порожняк в новости.
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Падла, ну в какой ещё стране такой гнилой и жадный народец не все конечно , но большинство.
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Самый интересный вопрос:
А теперь, где и по чем это можно будет купить?

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Зайди на ОЛХ. Масок полно всяких и разных. Не понимаю кому нужен етот искуственный дефицит
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Ишь какие ловкачи. Радуцкому конкуренцию устроили, гады.
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в Украине маски этой маркировки не нужны??????? не помогают? а в Китае и еще во всех странах по периметру Украины они, блин, НУЖНЫ! вот и вся колбаса.
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почему у нас работники почт и кассиры маркетов сидят без масок?? это полное одурение или есть цель отправить как можно больше людей на кладбище????????
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ЭТО Вывоз респираторов на 1 млн грн предупредила полиция на Херсонщине - Цензор.НЕТ 1648 нигде и ни почем купить нельзя! ЭТО Вывоз респираторов на 1 млн грн предупредила полиция на Херсонщине - Цензор.НЕТ 1648. Или эта партия, предназначена для пиаразма одного непотопляемого товарища в МВД дабы создать в глазах одного янеЛоха42 видимость бурной деятельности.
А заодно и просто лохам пыль в глаза пустить!

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P.S.(эту "партию" просто перевозят с места на место)
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Падла, ну в какой ещё стране такой гнилой и жадный народец не все конечно , но большинство.
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Так весь бизнес построен на жадности, черном маркетинге и искуственном ажиотаже.
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Согласен. Тут пишут про то, что таков бизнес, ничего личного. Хочу спросить у таких бизнесменов: "А для кого написаны 10 заповедей?" 10 заповедей рваных, как пел Высоцкий. Не для вас? Ну тогда не обижайтесь, ежели чего...
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В церквах, Библия тоже не заподаром... ...к слову о безвозмездном бизнесе. *)
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Безвозмездный, это когда прихожане десятину с доходов платят. ( что узаконено по Библии).
Не нравится Библия в церкви - купи в книжном магазине и не выеживайся.
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Пацталом!
Якщо не помиляюсь, якийсь Радуцький, вивіз в Китайсик тонни того, що не доромогає...
Золота корона в нього..
Маски проданы за границу. Когда украинцы начнут выбивать зубы циничным мерзавцам радуцким? https://ua24ua.net/maski-prodani-za-granitsu-kogda-ukraintsi-nachnut-vibivat-zubi-tsinichnim-merzavtsam-radutskim/

Вибачаюсь, шо хфамілії переплутав...
Пам'ятаєте, коли фороффка зустрічала літаки з
"ТАМІІЛЮЮ" чи щось подібне??
Як обсирали.. Але не продавала..
🤣
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Запрет на вывоз чего? ...."респиратор класса защиты не ниже FFP2."

на фото 3M 9161e FFP1. что хуже чем FFP2 вывозить не запрещено. предприниматель через суд нагнет тупых ментов на раз-два
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Тише, тише. Властям и мусорам нужно создать важность и видимость ихней работы и заботы о лохах гражданах. В етот же момент Беня рубит бабло завозя своими самолетами из Италии тысячи потенциальных носителей вируса, а ОРДЛО, где не то что никто не контролирется а и даже целенаправлено скрывается количество зараженных никто вообще не собирается перекрывать
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Стоп стоп стоп.....
Я дико извиняюсь!
" представитель частной фирмы планирует пассажирским рейсом вывезти за пределы государства через международный аэропорт "Херсон" груз, который в настоящее время может подпадать под запрет экспорта"
Планирует ввезти..... Он планировал и совершил попытку вывоза? Очень многие планировали вывезти маски для защиты от вируса, и у многих они висели под таможенным оформлением и висят до сих пор. У меня лично такой пример. Груз был подан к таможенному оформлению ещё в позапрошлую пятницу. Но таможня мурыжила до среды и по состоянию на вчера никакого официального решения в виде документа нигде нет. Даже отказ в таможенном оформлнии на вчера таможня не могла написать, официального текста нет. Теперь по сути того что я увидел на фото. Это маски фирмы 3М с маркировкой 3М vflex 9161E. Это маски класса защиты FFP1.
Читаем текст решения нигде официально не зафиксированного решения Кабмина:
" Кабинет министров до 1 июня 2020 года ограничил экспорт товаров противоэпидемического назначения. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.
Замминистра сообщил, что запрету экспорта подлежат водонепроницаемый лабораторный костюм, перчатки с других полимерных материалов, перчатки медицинские нестерильные, перчатки из нитрила, халат изоляционный медицинский одноразовый, маски медицинские, очки защитные, респиратор класса защиты не ниже FFP2."
Но дорогой КАРЛ! Задержали маски класса FFP1! Они не запрещены к вывозу! Они не защищают от вируса, как не помогают и обыкновенные медицинские маски особо. Которые в течении от 20 минут до часа сами становятся питомником, благодатным влажным питомником для вируса.
Пшик и порожняк в новости.
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Это схемы. И на схемах тебя нагнут. И ещё как!
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То для вас порожняк.Для того,хто коментар прочитає.
Для мєнта-результативний показник і премія.(Поштучно рахували,тепер вже в грошах !)
Для Авакова-картинка його ефективності і незамінності.
А те,що дії митників незаконні,що з нового року вивезли більше 900 ТОНН тих масок ,бидланам по ТСН не розкажуть,будуть вони й далі кулачками трясти,проклинаючи бариг.
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О! Це козирний респіратор, виробництва Великобритания - 3M Aura, 190 гривень коштує. Я замовила дешевші, бо цих не було у продажу, дивно, але сьогодні вони вже з'явились. Вывоз респираторов на 1 млн грн предупредила полиция на Херсонщине - Цензор.НЕТ 863
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Де там аура? На фото vflex 9161E клас захисту FFP1. A Аура це 9322 з класом захисту FFP2.
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Там же ж червоним по білому написано - 3M, a це 3М Aura.
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Кацапе! Це у тебе на расєі всі знають. Я расєйське наногівно ніколи не покупаю, тому і не знаю. Геть нафій зі своїм скотчем.
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Так, роздивилась, дійсно VFLEX. Ці дешевші ніж Aura.
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мне нравятся у хлопцев кепки.... - все ближе )))
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Мне это все напоминает войну с орехами когда даже СБУ орехи заготавливало для Рошен ...Тут распираторная мафия ..И какая статья грозит за покупку или продажу распиратора ....уже как наркотик
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364 статья УК универсальная статья ....можно любому пришить
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Вот это поворот оказывается в Украине все это время существовала распираторная Мафия. .А мы и не знали ...Это ж сколько крови она попила в госсударства
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Вообще чувакам перевозившим могут и пожизненое впаять ..Стратегический запас ..наверно СБУ с ног сбилось раскрывая такие махинации ..Думаю правоохранителей на Героев Украины потянут.....а вообще Вы адекватно воспринимаете ситуацию ...Как это их задержали мотивируя что в будущем будет Закон о запрете вывоза масок ????Закон не имеет обратной силы во времени
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Жлобье можно учить только мордой об тейбл. По-другому они не понимают. Поставить бы для понимания возле здания МВД небольшой такой памятничек Феликсу Эдмундовичу. Это бы многих вразумило.
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А если я закопаю миллион масок купленых мною год назад тупо в землю ..мне поишьют державну зраду обо вредительство ???
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це називається - не з'їм, то хоч понадкушую..в нас держава ненавидить людей, а себе любить, а люди і державу і самих людей ненавидять.. отак і живемо
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Ни как не угомонятся в стремлении к наживе. Предлагаю задержанных на перевозке и их заказчиков ( если садить не по закону, что зря конечно) то отправлять на работы в инфекционные больницы сроком на 4-6 месяцев с последующим карантином на 1,5 месяца. ( как на общественные работы)
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Это Аваков никак не угомонится, то АТОшников ловит, то "защитные" маски ловит, то чёртиков под столом...
Это всё показуха "бурной*" деятельности!
.
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Почему бизнесмен должен ждать что его товар в Украине в свободной рыночной экономике купят както когда нибудь наверно может быть а вдруг, если за границей его покупают УЖЕ, и идет валюта в страну.
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Радуцкий 186 миллионов заработал, а представителю частной фирмы какой-то несчастный миллион не дали заработать.
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мусорки не уставу с прическами шалав **********..не успевают с института приходить
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мусорки не уставу с прическами шалав **********..не успевают с института приходить
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Починаєш вірити Марксу. 300% прибутку - маму продадуть. Особливо помітно по топ коментах.
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