 Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За інформацією Відділу комунікації поліції Києва, в вечірніх заходах брало участь близько 1000 осіб. Порушень громадського порядку допущено не було.
Нагадаємо, День українського добровольця відзначається 14 березня, в річницю прибуття 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1-й БОП НГУ ім. Кульчицького.
17 січня 2017 року Верховна рада України з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посилення суспільної уваги і турботи до учасників добровольчих формувань і на підтримку ініціативи громадськості прийняла постанову "Про встановлення Дня українського добровольця".
новиє ліца - наше всьо
А то скоро будет еще один беглый
-------НЕ забываем истоорию когда нас мало случается такое .
А раніше ніхто нічого не передавав ?
=Ні - капітуляції= уже було в грудні. А після цього тля преспокійно попхалася в Париж і успішно капітулювала.
І що ?
РОК наклепав заявочку, що, дякуючи їм, блазень червоних ліній не перейшов і варта на Банковій розійшлася.
А капітуляція триває. І далі успішно оформляється.
Тому я залишаюся при своїй думці: марші уже не допоможуть.
Ні, дуже добре, що хлопці прийшли і пройшли, це - без питань. Але потрібно дуже чітко усвідомлювати, що кагал чхати хотів і на марші, і на вимоги. Вже про все домовлено. Угоди підписуються потай і узгоджуються деталі. Народ теж написав там нижче: капітуляція ВЖЕ відбулася.
І думати над тим, =що далі= слід було ще на вчора і на позавчора.
І це - серйозно.
Це державна зрада. Заклик до зміни територіальної цілісності України.
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Ми вимагаємо від Президента Зеленського негайно надати вичерпну інформацію, на підставі яких директив керівник його Офісу ставив підпис під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року, і якщо йдеться про самодіяльність, то його негайної відставки..
Петро Порошенко @poroshenko
Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури, Служби безпеки України невідкладно порушити кримінальну справу щодо дії за ознаками державної зради, замаху на державний суверенітет та територіальну цілісність України та зловживання владою..
готовы выносить зелеНых чмырей в любое время!
1. Ни шагу назад! Нет отводу войск!
2. Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии!
3. Прекратить политику капитуляции! Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины!
4. Нет - "Нормандии" без Крыма!
5. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму!
6. Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями!
7. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров!
8. Уважение и социальные гарантии украинскому воину!
9. Стоп реваншу! Коллаборационистам и пропагандистам Кремля - тюрьмы!" - говорится в комментарии на странице мероприятия в фейсбуке.Источник: https://censor.net.ua/n3181480