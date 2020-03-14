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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (7428) марш (261) добровольці (393) Олег Богачук (985)

 Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Хода від стадіону ЦСКА до посольства РФ Повітрофлотським проспектом завершилася виступами учасників та запаленими фаєрами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Фото, відео: Олег Богачук

За інформацією Відділу комунікації поліції Києва, в вечірніх заходах брало участь близько 1000 осіб. Порушень громадського порядку допущено не було.

Нагадаємо, День українського добровольця відзначається 14 березня, в річницю прибуття 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом був сформований 1-й БОП НГУ ім. Кульчицького.

17 січня 2017 року Верховна рада України з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посилення суспільної уваги і турботи до учасників добровольчих формувань і на підтримку ініціативи громадськості прийняла постанову "Про встановлення Дня українського добровольця".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181527
 
   
 Топ коментарі
 
орден сутулого - за всю х.ню !!!!!! (браво!)
Капитуляция не пройдет! - ветераны провели марш в Киеве - Цензор.НЕТ 3830
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и на броневичек не пускать старых говорунов из предыдущей власти .
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Новые лица от слуг народа квартала 95 на броневик
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Хло, не тицяй своїм порохнявим божком. Як не крути, а добровольців визнали учасниками бойових дій лише зараз, лицеміру Порошенку на це не вистачило всього терміну президентства.
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Помню Харьков - когда избивали до припадков проукраинских при крысиной ухмылке жыдомера с желтым аусвайсом. Спасибо теперь есть кому дать ответку. Слава Україні.
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Влада повина помнити,що все до пори та часу.Божий гнів може перейти у народний гнів,а там не буде пощади ни владі ні їх родичам.Там не буде продажніх судів і гроші там не допоможуь.
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Хлопцы не шумите пожалуйста а то головнокомандущий всыраеться как кричат Слава Украине.
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Зеленский - предатель!!одумайся!!!
А то скоро будет еще один беглый
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А люди не за Порошенка вийшли. 😊 Забудьте, троляки весь гнів списувати на кааості пюПорошенка. Це - добровольці і св'яткують День добровольцями, а не день народження Порошенка. Так що йому тут бути якось не до справи. А тим більше виходити на перший план.
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Заждався вже хряк зебіла - клоуна у ростові.
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13 березня 2014го - це наш донецький символ спротиву та боротьби.
-------НЕ забываем истоорию когда нас мало случается такое .
Капітуляція не пройде! - ветерани провели марш у Києві - Цензор.НЕТ 5456
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Добровольці передали свої вимоги до ОП. Відлік часу пішов.
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Серйозно ?
А раніше ніхто нічого не передавав ?
=Ні - капітуляції= уже було в грудні. А після цього тля преспокійно попхалася в Париж і успішно капітулювала.
І що ?
РОК наклепав заявочку, що, дякуючи їм, блазень червоних ліній не перейшов і варта на Банковій розійшлася.
А капітуляція триває. І далі успішно оформляється.
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Вимоги вже не такі, як були раніше. До Зека-президента теж зразу були вимоги, які він був в змозі виконати та не захотів через свою пиху. Вимоги стали більш жосткіші, поки те лайно не зникло. Вимоги до членограя теж дають йому можливість схаменутися та спробувати почати думати головою, а не своїм інструментом для гри на роялі. Україна миролюбна країна але знущань на собою не терпить довго.
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Ну дал бы Бог чтоб так и было. Только вот здравый разум никак уже Сцыкуна не воспринимает президентом и главнокомандующим дающим отпор Ху@лу, двигающим Украину в НАТО и садящим на нары ОПЗЖ и всяких бужанских с мертвечуками.
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Сергію, я Вам кажу без усяких вимог: воно не схаменеться. І Ви, і добровольці, і всі притомні люди, і на Заході це прекрасно знають.
Тому я залишаюся при своїй думці: марші уже не допоможуть.
Ні, дуже добре, що хлопці прийшли і пройшли, це - без питань. Але потрібно дуже чітко усвідомлювати, що кагал чхати хотів і на марші, і на вимоги. Вже про все домовлено. Угоди підписуються потай і узгоджуються деталі. Народ теж написав там нижче: капітуляція ВЖЕ відбулася.
І думати над тим, =що далі= слід було ще на вчора і на позавчора.
І це - серйозно.
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Хоть бы ОДНУ фоточку сверху! 200-300 человек и вся масовка! Зажал Пэдра денежку, зажал!
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обломали, ви, пани, лахитнского бота)) оно ж надеялось на "200".. ну, так им "сказали")
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А навіщо офіційна особа підписує необов'язковий до виконання документ?
Це державна зрада. Заклик до зміни територіальної цілісності України.
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Петро Порошенко @poroshenko

Ми вимагаємо від Президента Зеленського негайно надати вичерпну інформацію, на підставі яких директив керівник його Офісу ставив підпис під Протоколом засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року, і якщо йдеться про самодіяльність, то його негайної відставки..
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Товарищи в ВР, ОП и министерствах не понимают КАКОЕ количество людей, умеющих воевать и любящих УКРАИНУ им противостоит. Это не 2014 год, когда были студенты и необученные мешканцы. Тут сила и братство. Плюс еще оружие, которое уверен у многих из них есть и это не кастрюльки и не палки с шипами. Вроде только в одном Киеве около 30.000 ВЕТЕРАНОВ (низкий ВАМ поклон ребята) АТО/ООС. А есть и в других городах и капитулисты им точно не по нутру своей политикой.
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Ж2 колаборанти і зрадники, геть з України.
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Запатентуй Ж2 Я буду на ютюбе использовать А то слово жидва там не нравится
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Ждем все дружно 9 мая ...это и разложит все по полочкам ..если доживём
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Добровольці передали свої вимоги до ОП. Відлік часу пішов. Все стане зрозуміло раніше за 9 травня.
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Петро Порошенко @poroshenko
Ми вимагаємо від Генеральної прокуратури, Служби безпеки України невідкладно порушити кримінальну справу щодо дії за ознаками державної зради, замаху на державний суверенітет та територіальну цілісність України та зловживання владою..
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именно. и еще в 14 году. у свиномыролюбности и винницкого реформизма очень длинная история.
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Везде, где торчат рога старого уголовника кучмы, было, есть и будет предательство. Что у парашенки, что у зельца, что, кстати, и у ющенки.
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Пользуясь тем, что у россии сейчас более чем крупные проблемы с обвалом цены на нефть, новыми санкциями США и эпидемией, наш гундосый квартальный клоун мог бы хотя б дать приказ парням на фронте открывать ответный огонь без всей этой бюрократии. Но оно решило помогать россиянам.
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Это все муйня малята .. Как сказал один человек(Лесник) - Любая акция протеста против власти должна заканчиваться как минимум "коктейлем молотова" - иначе это пиар и сброс пара..
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молодцы!Вся Украина с Вами!
готовы выносить зелеНых чмырей в любое время!
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Требования добровольцев

1. Ни шагу назад! Нет отводу войск!
2. Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии!
3. Прекратить политику капитуляции! Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины!
4. Нет - "Нормандии" без Крыма!
5. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму!
6. Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями!
7. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров!
8. Уважение и социальные гарантии украинскому воину!
9. Стоп реваншу! Коллаборационистам и пропагандистам Кремля - ​​тюрьмы!" - говорится в комментарии на странице мероприятия в фейсбуке.Источник: https://censor.net.ua/n3181480
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рот открывать и пальцы растопыривать нужно было год назад - сейчас уже позно.....
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Зе не каламуть воду тебе вибрали, на 1 рік, щоб ти посадив соєвого баригу, ти не справився давай вали у відставку, будеш в пошані, а по іншому будеш в Ростові.
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