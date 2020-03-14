 Марш українських добровольців відбувається у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, хода почалася від стадіону ЦСКА на Повітрофлотському проспекті, а завершиться біля посольства РФ.

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"Ми, ветерани російсько-української війни, запрошуємо побратимів та усіх небайдужих українців на Марш добровольців, що відбудеться 14 березня у Києві.



Ми не вагаючись стали на захист України, коли ворог прийшов на нашу землю. Ми звільняли окуповані українські міста та втрачали на фронті наших побратимів. І ми не допустимо, щоб тепер влада домовлялась з ворогом за нашими спинами, ведучи Україну до капітуляції", - йдеться в описі заходу на фейсбук.













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Фото, відео: Олег Богачук

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