 Жоден доброволець не візьме нагороду з рук Зеленського, - Андрій Білецький. ВIДЕО

Про це Білецький заявив під час виступу на Марші добровольців у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Зеленський говорить: я ініціюю нагороди добровольцям. Нам не потрібні нагороди від людини, яка зраджує все, за що ми боролися і воювали. Жоден доброволець не візьме нагороду з рук Зеленського", - сказав Білецький.

За його словами, Зеленський говорить про нагороди водночас, коли десятки добровольців і ветеранів сидять за ґратами. При цьому Білецький нагадав про рішення суду, що відправив двох членів "Національного корпусу" під арешт за хуліганські дії під час презентації Національної платформи примирення і єдності.

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"Вчора доброволець Олександр Волков, який очолював охорону проукраїнських мітингів у Донецьку навесні 2014 року, який потрапив "на підвали" ДНР, якого катували, який втік, вступив до батальйону "Донбас", пройшов весь шлях, потрапив в Іловайський котел, вирвався з полону і тут же вступив у полк "Азов", провоював чотири роки - отримав від Зеленського арешт за те, що він "з особливою зухвалістю" порвав плакат так званої "платформи примирення" із ЛДНР. Це - реально ті нагороди, які Зеленський хоче вручити добровольцям сьогодні", - сказав Білецький.

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