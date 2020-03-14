 Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні щодо коронавірусу, згодом дав роз’яснення. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Між іншим, цей вірус дітей не вражає, а зараз помруть всі пенсіонери", - сказав Ємець.
Увечері 13 березня на сайті Міністерства охорони здоров'я з'явилося роз’яснення з приводу заяви Ємця.
"Хочу окремо пояснити тезу про особливу вразливість до інфікування людей похилого віку. Згідно зі світовою тенденцію та медичними дослідженнями, вони мають чи не найвищий ризик зараження та подальших летальних наслідків. Саме тому МОЗ України приділяє особливу увагу цій категорії населення, вживає заходів, проводить інформаційну кампанію, щоб знизити такі ризики", - процитувала пресслужба коментар міністра.
За даними ДСНС, загалом станом на 14 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1 (летальний випадок).
Учора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.
Хотели сначала детей (начальная школа и садик) со свекровью оставить, но передумали=>у нас при школе сделали на пару дней типа «няни».......потом я на 10 дней возьму отпуск, потом муж, а дальше еще не знаем - это ведь пять(!!!) недель и не все работодатели согласны.......☹️
Не понимаю, с чего истерить.
вовремя!
😂
твари.
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Вот в чём вопрос Слуг Народа! (И под шумок капитулировать)
Да и дети с ослабленной иммункой тоже есть
В партию набирают особо одарённых.... Ещё и медик...
https://www.bbc.com/russian/features-51875448
Клас !!!
Так что никто пенсионеров спасать не собирается в принципе, так - пообъявляют карантины та "самоизоляции", чтобы у себя дома и помирали, не морочили никому голову, всё равно лечить нечем и некому.
Впрочем, конечно, все пенсионеры не умрут, здесь Емец выдает желаемое за действительное, а вот процентов десять - пятнадцать пенсионеров - умрут, если реально заболевших, как говорила Меркель, будет 60% - 70% населения.
От короновируса из детей до 10 лет никто в мире не умер, молодежь тоже умирает крайне редко, в Италии из 1266 умерших умершие все старше 40 лет, умирают в массе пенсионеры и чем старше, тем больше https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019
Зато у главного Зебила приняли решение отправлять молодых здоровых мамаш и папаш сидеть дома со здоровыми детьми с сохранением заработной платы, а работать за них, надо полагать, будут работающие пенсионеры, без всякого карантина, чтобы быстрее заразились и вымерли, но может здесь не только тупость, но и жадность, наверное уже и экономию для Пенсионного Фонда прикинули за счет умерших от covid-2019, чтобы Фонд был недотационным, ведь деньги нужны прежде всего стае обезьян, которые без квалификации пришли во власть (и не только) на должности требующие образования и опыта, и первое с чего начали, это в 3 раза увеличили себе зарплаты
Дети меньше и легче болеют, но переносят вирусы. Те детсад - место передачи вирусов от одних здоровых детей-вирусоносителей к другим, которые тоже скорее всего не заболеют сами, но передадут вирус уже взрослым. И пошла зараза дальше....
И дети болеют точно так же, только в лёгкой форме, но они везде переносят инфекцию.
И дело не только в экономике 18% нуждается в госпитализации, если заболеет миллион как вы думаете, какая будет нагрузка на больницы, всем ли будет оказана помощь, какая будет смертность и какие последствия для экономики.
Дело не только в вашей цивре смертности, дело в том, что от вируса много последствий в виде пневмонии.
Или в США Италии, Китае правительство все тупое, а вы умный?
В Китае, поэтому и остановили эпидемию.
Зашел в туалет - закрыл дверь. Самоизоляция.
Те кто живут отдельно, на пенсию себе едва ли обеспечат запасы.
Ещё раз, мы не знаем распространенности корона вируса в Украине.
Ещё раз, болеют и более молодые и пневмонией втч, вы разницу между болезнью под присмотром врача и смертью знаете? Молодые попадают в больницу.
Откуда у вас данные, что там никто моложе 40 не умер, если умерла украинка, которой 39 лет.
Ещё раз, даже если болезнь в лёгкой форме, то они переносчики, тем кто может умереть.
И если вы не знали, у нас люди с большими проблемами со здоровьем чем в ЕС, соответственно и возраст смерти может снизится.
Это все зависит от иммунки и заболеваний, а мы первые по середечно-сосудистым, легочным и диабетики в ЕС, а они в группе риска, не зависимо от возраста.
Ещё раз, вы не самый умный, в Италии при таких мерах эпидемия, чтобы её остановить и не было миллиона в больницах нужны меры как в Китае.
А эта власть клоунов, не знает, что такое карантин.
И нет, я не голосовала не за зелю не за пороха, ни тот ни другой не мой выбор.
Не спец по эпидемиологии, но детсады, школы закрывают во многих странах. Считать этих медиков дураками нет оснований, потери для экономики тоже просчитали. Полагаю - решили, что пользы от закрытия садов и школ больше, чем вреда.
Среди молодых смертность ниже, но она есть.
В Китае даже после болезни через 5 дней умер 36 летний парень от дыхательной недостаточности.
Какие осложнения от вируса никто не знает.
Кроме возраста, сильно влияет состояние организма на момент заражения и другие заболевания. Если после двух недель обычного гриппа получить ещё и коронавирус - то и в тридцать лет дела будут не очень. У знакомой астма - в 22 года, ребенок с диабетом... всё это - группы большого риска.
У меня одна надежда на лето
И да, у меня в семье есть возрастные и диабетики, я волнуюсь очень не за себя.
Сейчас в Иране +18 +20, так что ..... будем надеяться.
значит возраст может понизится.
Если Меркель права и заболеет 70%, смертность среди 70+ прибл 10-15% при плохом уходе (а хорошего не будет при стольких больных), то из 6 млн чел 65+ на Украине под вопросом 0,5-1 млн чел.
А ну да ЗРАДЫ не будет.
Ще належить зрозуміти як це буде реалізовано. Раніше було виділено 8.5 млрд. доларів, але станом на початок тижня в Америці було лише 75 тис. тестів в державному секторі і один мільйон в приватному.
Очевидно, що в Україні боротьбу з коронавірусом можуть вести лише олігархи і аж ніяк не пограбована ними мафіозна і корумпована держава.
Так виглядає український момент істини.
Стоимость приватного теста в Германии - 135 Е. Для людей в Германии и Штатах - это не деньги, а в бедных..... Миллион тестов - это 50-100 млд долл, Украина таких денег не найдет...