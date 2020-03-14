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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:вірус (410) Мінздоров'я (1238) COVID-19 (855) Ємець Ілля (6)

 Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні щодо коронавірусу, згодом дав роз’яснення. ВIДЕО

13 березня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив, що від короновірусу "помруть всі пенсіонери". Пізніше МОЗ пояснило суть сказаного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Між іншим, цей вірус дітей не вражає, а зараз помруть всі пенсіонери", - сказав Ємець.

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Увечері 13 березня на сайті Міністерства охорони здоров'я з'явилося роз’яснення з приводу заяви Ємця.

"Хочу окремо пояснити тезу про особливу вразливість до інфікування людей похилого віку. Згідно зі світовою тенденцію та медичними дослідженнями, вони мають чи не найвищий ризик зараження та подальших летальних наслідків. Саме тому МОЗ України приділяє особливу увагу цій категорії населення, вживає заходів, проводить інформаційну кампанію, щоб знизити такі ризики", - процитувала пресслужба коментар міністра.

За даними ДСНС, загалом станом на 14 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1 (летальний випадок).

Учора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181487
 
 
 Топ коментарі
 
Дипломат 80-го уровня. Трускавец рулит.
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Ти ємець я пенсіонер якщо виживу (ти то виживеш 100% - ти ж "слуга") я тобі покидьок даю привселюдно обіцянку набити твоє смердюче рило во ім'я всіх пенсіонерів які виживуть у цьому про кацапському ЗЕбільному болоті в яке ви перетворили Україну!!! Я тобі це обіцяю!!!
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Где эта полоумная Смаглюк, которая раскрыла "международный заговор масочных воротил"?
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В Пенсионном фонде ставят свечки и заказали молебен.
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..и все урядники как на подбор дебилы моральные...а деда этот, так совсем отмороженный.. Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 4038 Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 4038 Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 4038..сам себя закопал.. Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 9318..
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В Германии (на конец-то) с понедельника закрыты садики, школы на три недели+две недели каникул. Так как многие родители пять(!!!) недель не могут дома оставаться, дали «рекомендацию»: детей к бабушкам/дедушкам не отводить=>пожилые люди в группе риска......
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Наш двор превратился в школьный двор)) все носятся, катаются кто на чем, в футбол играют. Вот такой карантин...
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Да у нас тоже самое будет.......😊
Хотели сначала детей (начальная школа и садик) со свекровью оставить, но передумали=>у нас при школе сделали на пару дней типа «няни».......потом я на 10 дней возьму отпуск, потом муж, а дальше еще не знаем - это ведь пять(!!!) недель и не все работодатели согласны.......☹️
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Некоторьіе фирмьі уже отпускают сотрудников в Homeoffice, если род деятельности позволяет
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У нас к сожалению не получается......☹️
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НУ,МЛЯ !!!!! ЭТИ ИДИОТЫ ПРОЛЕЗЛИ ВЕЗДЕ !!!!!! ЗЕЛЫЙ ОМАНСКИЙ ОСЕЛ--ВО ГЛАВЕ !!!!
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Он правду сказал. просто назвал вещи своими именами.
Не понимаю, с чего истерить.
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А потом детей беспризорных на органы? После продажи масок в Китай уже ничему не удивлюсь.
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Только в Китае остановили эпидемию, а у нас делают все, чтобы как раз поумирали.
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ты падла о своих ****** родителях выскажись
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Це по-державницькі це что сказало. Зараз стало зрозуміло, як вони збираються нас спасати! Чиста правда. Слово не горобець. Що у тверезового на думці, то у п*яного, чи дурня на язику.
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Емец: "лучше перебздеть, чем недобзеть"
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Емец собирается утилизировать биомассу, голосовавшую за Зе ? Почему так ?
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"Завитайте до батькив! може хата вже осовбодилась!"
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Який вже раз їх не так зрозуміли. А вибачення було?
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Украинской власти действительно не выгодно так много пенсионеров. И решается эта «проблема» несколькими способами: отсталым здравоохранением, низкими пенсиями и высокими коммунальными платежами + вирус

вовремя!
😂
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в пенсионном фонде только руки потрут от радости.
твари.
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для того і впустили вірус в Україну, щоб ліквідувати дефіцит бюджету
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зеленой муйне коронавирус как бальзам на душу - уже полпроцента минус ВВП. УКРАЛИ а спишут на коронавирус. При шоколадном барыге ВВП рос! а при этих бесстыжих скотах... решили сделать русский вторым государственным
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Разогнать Пенсионный фонд или допустить эпидемию короновируса?
----------------------------
Вот в чём вопрос Слуг Народа! (И под шумок капитулировать)
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Все, кто попадает в зеленое кодло, или уже кретины, или, сразу же, становятся такими, независимо от возраста, вероисповедания, или пола.
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а может они проходят экзамен? полный дибил - значит ГОДЕН!
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Вот если бы Супрун такое ляпнула, что б тут началось!!! А так, все пенсионеры довольны. Ну умрем так умрем, ничего страшного...
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Нуль випадків захворювання діточок.Слава Богам!!! А пенсам днем раніше,днем пізніше.
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Нет смысла радоваться. Дети - сиротами останутся.
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Дети болеют, но в лёгкой форме, они переносчики.
Да и дети с ослабленной иммункой тоже есть
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не дождетесь емцы зели . хрен вам а не смерть пенсионеров.. то то это падло индексацию сперло
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Это же не вирус а мечта пенсионного фонда. Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 6190
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Если пенсионеры умрут, то кто будет продавать их собак?
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Еще никто не предложил снизить пенсионный возраст для депутатов?
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У своїх спитай,а нашим ніхто й не підвищував.
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Он сам уже не первой свежести или он думает, что его не заденет?

В партию набирают особо одарённых.... Ещё и медик...
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Це нова пенсійна реформа і зелена індексація пенсій.Підвищать тим кому за 80років і на цвинтарі відмінять їм комуналку.
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Закупите аппараты экстрокорпоральной мембранной оксигенации. (ЭКМО). Он полностью заменяет работу легких. Хотя бы по 2 шт на область. Их можно использовать для лечения крайне тяжелых пневмоний при которых все остальные методы неэффективные, у молодых людей. Это недешево, требует ресурсов и спасет полсотни жизней, по Украине, относительно немного, но если спасется ребенок или молодой человек, на мой взгляд, это стоит того. У технологии ЭКМО большое будущее Более того, после эпидемии их можно испоьзовать для лечения кррайне тяжелых заболеванй легких у людей ожидающих трансплантацию легких или сердца. Ведь широкое распространение аппаратов искуственной вентиляции лёгких, без которых немыслима сейчас операционная и палата интенсивной терапии появилось на фоне эпидемии полиомиелита в 50 гг 20 века
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Емец высказал тайное желание зе-власти - чтобы все пенсионеры сдохли. Коломойскому больше бабок достанется.
Так что никто пенсионеров спасать не собирается в принципе, так - пообъявляют карантины та "самоизоляции", чтобы у себя дома и помирали, не морочили никому голову, всё равно лечить нечем и некому.
Впрочем, конечно, все пенсионеры не умрут, здесь Емец выдает желаемое за действительное, а вот процентов десять - пятнадцать пенсионеров - умрут, если реально заболевших, как говорила Меркель, будет 60% - 70% населения.
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Пенсионеры вымрут, а детей заберет кацапская Орда на перевоспитание. Вот и конец Украине

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Зебилы совсем безнадежны, такое впечатление, что им всем скопом сделали лоботомию.
От короновируса из детей до 10 лет никто в мире не умер, молодежь тоже умирает крайне редко, в Италии из 1266 умерших умершие все старше 40 лет, умирают в массе пенсионеры и чем старше, тем больше https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019
Зато у главного Зебила приняли решение отправлять молодых здоровых мамаш и папаш сидеть дома со здоровыми детьми с сохранением заработной платы, а работать за них, надо полагать, будут работающие пенсионеры, без всякого карантина, чтобы быстрее заразились и вымерли, но может здесь не только тупость, но и жадность, наверное уже и экономию для Пенсионного Фонда прикинули за счет умерших от covid-2019, чтобы Фонд был недотационным, ведь деньги нужны прежде всего стае обезьян, которые без квалификации пришли во власть (и не только) на должности требующие образования и опыта, и первое с чего начали, это в 3 раза увеличили себе зарплаты
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приняли решение отправлять молодых здоровых мамаш и папаш сидеть дома со здоровыми детьми с сохранением заработной платы, а работать за них, надо полагать, будут работающие пенсионеры,
Дети меньше и легче болеют, но переносят вирусы. Те детсад - место передачи вирусов от одних здоровых детей-вирусоносителей к другим, которые тоже скорее всего не заболеют сами, но передадут вирус уже взрослым. И пошла зараза дальше....
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Дети практически не болеют этим короновирусом, в Британии родился ребенок с covid-19, так его мать была больна. Молодежь тоже болеет мало и переносит covid легко, иногда незаметно даже для себя, поэтому может легко и незамеино для себя заражать стариков. Просто остановить производства,работу агросектора, торговлю и т. д. невозможно, это обрушит экономику, значит работать всеравно придется, с мерами предосторожности. Отыграться в этой ситуации за счет работающих пенсионеров, подвергая в первую очередь риску эту и так рискованную для заболевания возрастную группу населения бесчеловечно, но ожидаемо от нынешней власти, поскольку по зебильи. В Италии пенсионеры сидят сейчас дома в самоизоляции, и о них беспокоятся дети и внуки. А у нас работают миллионы пенсионеров, причем не только таких, которым от 60 до 70, но и таких, которым по 70-80, работют потому что вынуждены, а не потому что нравится, при нищенских пенсиях, а у многих при низких зарплатах в семьях, иначе просто не выживут
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Какая самоизоляция пенсионеров у нас? Хоть не повторяйте бред президента. У нас дети живут с родителями, мало кто может позволить себе отдельное жилье.

И дети болеют точно так же, только в лёгкой форме, но они везде переносят инфекцию.

И дело не только в экономике 18% нуждается в госпитализации, если заболеет миллион как вы думаете, какая будет нагрузка на больницы, всем ли будет оказана помощь, какая будет смертность и какие последствия для экономики.

Дело не только в вашей цивре смертности, дело в том, что от вируса много последствий в виде пневмонии.

Или в США Италии, Китае правительство все тупое, а вы умный?

В Китае, поэтому и остановили эпидемию.
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Какая самоизоляция пенсионеров у нас?
Зашел в туалет - закрыл дверь. Самоизоляция.
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Уж лучше пусть пенсионеры будут сидеть дома с детьми, хотя не все живут с детьми, это у кого как получилось, и будут в относительной изоляции, чем будут вынуждены посещать общественные места и тянуть лямку за молодых на работе, а те будут сидеть дома с сохранением зарплаты. Вы, наверное, голосовали за Зебила, поэтому вас раздражает критика его зебилят-министров, которые хотят выморить пенсионеров, судя по тому как они обозначили приоритеты. С вашим мировоззрением я ничего поделать не могу, можете носится со своим клоуном, ноо логика у вас хромая, смешиваете белое с сухим. Работать ведь всеравно придется, иначе одним экономическим спадом не обойдется , после него последует и социальный взрыв, причины для которого и сейчас есть. Я защищаю работающих пенсионеров, потому что в своем большинстве это люди больные разными опасными для здоровья болезнями и осложнения от короновируса отправляют каждого шестого из них в возрасте от 80 лет, и каждого двадцатого от 70 лет, в мир иной, вы же почему-то истерите по поводу здоровых молодых людей и детей, которым осложнения от covid в общем-то не угрожают, в Италии, повторюсь, никто из умерших 1266 человек не был моложе 40 лет. Вон у меня перед окном сейчас 20 шпанят играют в футбол на футбольной площадке, хорош "карантин", и короновирус их, и их родителей тоже, не трогает, ни в прямом, ни в переносном смысле, зато чиновники от образования, завалив учебный год, могут отрапортовать о своем вкладе в борьбу с пандемией.
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Зебил наоборот за закрытие садов и самоизололцию пенсов, я лишь пишу, что если дети живут с родителями при этом ходят на работу, то толку от такой самоизоляции

Те кто живут отдельно, на пенсию себе едва ли обеспечат запасы.

Ещё раз, мы не знаем распространенности корона вируса в Украине.

Ещё раз, болеют и более молодые и пневмонией втч, вы разницу между болезнью под присмотром врача и смертью знаете? Молодые попадают в больницу.

Откуда у вас данные, что там никто моложе 40 не умер, если умерла украинка, которой 39 лет.

Ещё раз, даже если болезнь в лёгкой форме, то они переносчики, тем кто может умереть.

И если вы не знали, у нас люди с большими проблемами со здоровьем чем в ЕС, соответственно и возраст смерти может снизится.
Это все зависит от иммунки и заболеваний, а мы первые по середечно-сосудистым, легочным и диабетики в ЕС, а они в группе риска, не зависимо от возраста.

Ещё раз, вы не самый умный, в Италии при таких мерах эпидемия, чтобы её остановить и не было миллиона в больницах нужны меры как в Китае.

А эта власть клоунов, не знает, что такое карантин.

И нет, я не голосовала не за зелю не за пороха, ни тот ни другой не мой выбор.
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Просто остановить производства,работу агросектора, торговлю и т. д. невозможно,
Не спец по эпидемиологии, но детсады, школы закрывают во многих странах. Считать этих медиков дураками нет оснований, потери для экономики тоже просчитали. Полагаю - решили, что пользы от закрытия садов и школ больше, чем вреда.
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Не все старше 40,в Италии умерло 2 украинки одна 54 года, а другой было 39 лет.

Среди молодых смертность ниже, но она есть.

В Китае даже после болезни через 5 дней умер 36 летний парень от дыхательной недостаточности.
Какие осложнения от вируса никто не знает.
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Не все старше 40,
Кроме возраста, сильно влияет состояние организма на момент заражения и другие заболевания. Если после двух недель обычного гриппа получить ещё и коронавирус - то и в тридцать лет дела будут не очень. У знакомой астма - в 22 года, ребенок с диабетом... всё это - группы большого риска.
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Мы первые по середечно-сосудистым и легочным заболеваниям в ЕС. Первые по диабет у и население у нас умирает раньше, значит возраст может понизится.

У меня одна надежда на лето

И да, у меня в семье есть возрастные и диабетики, я волнуюсь очень не за себя.
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У меня одна надежда на лето
Сейчас в Иране +18 +20, так что ..... будем надеяться.
значит возраст может понизится.

Если Меркель права и заболеет 70%, смертность среди 70+ прибл 10-15% при плохом уходе (а хорошего не будет при стольких больных), то из 6 млн чел 65+ на Украине под вопросом 0,5-1 млн чел.
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А вам шашечки или ехать? Можно описать более толерантно - "пенсионеры оденут деревянный макинтош и на их улицах будет играть музыка..." Так лучше? Дело министра не оборачивать каку в красивый фантик, а работу работать.Все умные понимают, что в наших условиях, с нашем медициной, означает "больший риск заразиться и получить тяжелое течение" Почитайте статистику смертности тяжелых в период птичего гриппа в Украине. Намекну - 100%. И это при полном финансировании лечения каждого тяжелого правительством Тимошенко, которое закидывали камнями. Если не говорить правду, то ситуация от этого не изменится. Надо говорить правду и принимать меры (реальные).
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Одна фраза, семь секунд видео. О более полное можно показать?
А ну да ЗРАДЫ не будет.
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вася ...это не алкаши в компании на кухне собрались бутылку "раздавить" ...это по идее должны быть слова государственного чиновника ...алё гараж ...вы где ГОСУДАРСТВЕННЫЕ чиновники ?
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пенсы! готовьте урны для праха или земельные участки! в минздраве найден рецепт взлёта экономики! короновирус-разгрузит пенсионный фонд и пополнит бюджет за счёт ритуальных услуг! Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 120 Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 120 Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 120
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Сдохнут пенсы - сдохнет Украина,потому что за всю историю незалежности не было сделано абсолютно ничего для обеспечения преемственности поколений. Уничтожено здравоохранение, система обучения,сельское хозяйство,промышленность. Из страны с огромным потенциалом с делали страну с огромной "жопой" - слава нашим правителям!!!(што бы вы все сдохли в страшных судорогах).
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Коронавірус придуманий Пенсионным фондом
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Щоб тебе ,виродка,ті пенсіонери задушили, прилюдно , якщо не здохнеш сам!
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он прожил яркую жизнь, понял, что он первый в списке как неизличимый.
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А вот мне почему то кажется, что выживут все кроме чертей из руководства страны и после этого народ скажет "Ну и Х с ними".
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Похоже это новое лицо о себе и министре обороны, ведь они уже на пенсии.
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Так для этого вирус и вывели, китайцы долго живут, перенаселение, и другим странам помогли избавиться от стариков, а наши небось особенно ждут когда же начнётся мор пенсионеров, поэтому и меры долго не принимали и сейчас особенно не принимают, маски повывозили, тестов нет, границы открыты, они теперь в радостном ожидании... Так воодушевлены, что не могут сдержаться и проговариваются))))
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Когда назначают министром балдой в голову бьют за кадром что бы мозги повылетали и всё был умным стал дебил а с дебилов взятки гладки.
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Американська влада оголосила надзвичайний стан (national emergency). На боротьбу з коронавірусом виділяється 50 млрд. доларів. Всі громадяни повинні пройти тести.
Ще належить зрозуміти як це буде реалізовано. Раніше було виділено 8.5 млрд. доларів, але станом на початок тижня в Америці було лише 75 тис. тестів в державному секторі і один мільйон в приватному.
Очевидно, що в Україні боротьбу з коронавірусом можуть вести лише олігархи і аж ніяк не пограбована ними мафіозна і корумпована держава.
Так виглядає український момент істини.
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75 тис. тестів в державному секторі і один мільйон в приватному.
Стоимость приватного теста в Германии - 135 Е. Для людей в Германии и Штатах - это не деньги, а в бедных..... Миллион тестов - это 50-100 млд долл, Украина таких денег не найдет...
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А Вова московский то "пенсионного" возраста, ни одна охрана не спасет его от вируса, будем ждать "лебединного озера" по федеральным парашинским каналм 24 апреля!
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А ведь он правду сказал. Очень умный вирус, косит только пенсионеров. А то, что ввели чрезвычайное положение, правильно и сделали. Недавно у меня переболел простудой сын. Я была напугана страшно. Я не знала, на каком я свете. Слава Богу всё обошлось!
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