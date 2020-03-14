 Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Між іншим, цей вірус дітей не вражає, а зараз помруть всі пенсіонери", - сказав Ємець.
Увечері 13 березня на сайті Міністерства охорони здоров'я з'явилося роз’яснення з приводу заяви Ємця.
"Хочу окремо пояснити тезу про особливу вразливість до інфікування людей похилого віку. Згідно зі світовою тенденцію та медичними дослідженнями, вони мають чи не найвищий ризик зараження та подальших летальних наслідків. Саме тому МОЗ України приділяє особливу увагу цій категорії населення, вживає заходів, проводить інформаційну кампанію, щоб знизити такі ризики", - процитувала пресслужба коментар міністра.
За даними ДСНС, загалом станом на 14 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1 (летальний випадок).
Учора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.
Хотели сначала детей (начальная школа и садик) со свекровью оставить, но передумали=>у нас при школе сделали на пару дней типа «няни».......потом я на 10 дней возьму отпуск, потом муж, а дальше еще не знаем - это ведь пять(!!!) недель и не все работодатели согласны.......☹️
Не понимаю, с чего истерить.
вовремя!
😂
твари.
----------------------------
Вот в чём вопрос Слуг Народа! (И под шумок капитулировать)
В партию набирают особо одарённых.... Ещё и медик...
Клас !!!
Так что никто пенсионеров спасать не собирается в принципе, так - пообъявляют карантины та "самоизоляции", чтобы у себя дома и помирали, не морочили никому голову, всё равно лечить нечем и некому.
Впрочем, конечно, все пенсионеры не умрут, здесь Емец выдает желаемое за действительное, а вот процентов десять - пятнадцать пенсионеров - умрут, если реально заболевших, как говорила Меркель, будет 60% - 70% населения.
От короновируса из детей до 10 лет никто в мире не умер, молодежь тоже умирает крайне редко, в Италии из 1266 умерших умершие все старше 40 лет, умирают в массе пенсионеры и чем старше, тем больше https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019
Зато у главного Зебила приняли решение отправлять молодых здоровых мамаш и папаш сидеть дома со здоровыми детьми с сохранением заработной платы, а работать за них, надо полагать, будут работающие пенсионеры, без всякого карантина, чтобы быстрее заразились и вымерли, но может здесь не только тупость, но и жадность, наверное уже и экономию для Пенсионного Фонда прикинули за счет умерших от covid-2019, чтобы Фонд был недотационным, ведь деньги нужны прежде всего стае обезьян, которые без квалификации пришли во власть (и не только) на должности требующие образования и опыта, и первое с чего начали, это в 3 раза увеличили себе зарплаты
А ну да ЗРАДЫ не будет.