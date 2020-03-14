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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:вірус (410) Мінздоров'я (1235) COVID-19 (855) Ємець Ілля (6)

 Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення. ВIДЕО

13 березня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив, що від короновірусу "помруть всі пенсіонери". Пізніше МОЗ пояснило суть сказаного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Між іншим, цей вірус дітей не вражає, а зараз помруть всі пенсіонери", - сказав Ємець.

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Увечері 13 березня на сайті Міністерства охорони здоров'я з'явилося роз’яснення з приводу заяви Ємця.

"Хочу окремо пояснити тезу про особливу вразливість до інфікування людей похилого віку. Згідно зі світовою тенденцію та медичними дослідженнями, вони мають чи не найвищий ризик зараження та подальших летальних наслідків. Саме тому МОЗ України приділяє особливу увагу цій категорії населення, вживає заходів, проводить інформаційну кампанію, щоб знизити такі ризики", - процитувала пресслужба коментар міністра.

За даними ДСНС, загалом станом на 14 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1 (летальний випадок).

Учора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181487
 
 
 Топ коментарі
 
Дипломат 80-го уровня. Трускавец рулит.
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Ти ємець я пенсіонер якщо виживу (ти то виживеш 100% - ти ж "слуга") я тобі покидьок даю привселюдно обіцянку набити твоє смердюче рило во ім'я всіх пенсіонерів які виживуть у цьому про кацапському ЗЕбільному болоті в яке ви перетворили Україну!!! Я тобі це обіцяю!!!
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Где эта полоумная Смаглюк, которая раскрыла "международный заговор масочных воротил"?
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Да у нас тоже самое будет.......😊
Хотели сначала детей (начальная школа и садик) со свекровью оставить, но передумали=>у нас при школе сделали на пару дней типа «няни».......потом я на 10 дней возьму отпуск, потом муж, а дальше еще не знаем - это ведь пять(!!!) недель и не все работодатели согласны.......☹️
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Он правду сказал. просто назвал вещи своими именами.
Не понимаю, с чего истерить.
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Це по-державницькі це что сказало. Зараз стало зрозуміло, як вони збираються нас спасати! Чиста правда. Слово не горобець. Що у тверезового на думці, то у п*яного, чи дурня на язику.
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Емец: "лучше перебздеть, чем недобзеть"
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"Завитайте до батькив! може хата вже осовбодилась!"
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Який вже раз їх не так зрозуміли. А вибачення було?
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Украинской власти действительно не выгодно так много пенсионеров. И решается эта «проблема» несколькими способами: отсталым здравоохранением, низкими пенсиями и высокими коммунальными платежами + вирус

вовремя!
😂
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в пенсионном фонде только руки потрут от радости.
твари.
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для того і впустили вірус в Україну, щоб ліквідувати дефіцит бюджету
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зеленой муйне коронавирус как бальзам на душу - уже полпроцента минус ВВП. УКРАЛИ а спишут на коронавирус. При шоколадном барыге ВВП рос! а при этих бесстыжих скотах... решили сделать русский вторым государственным
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Разогнать Пенсионный фонд или допустить эпидемию короновируса?
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Вот в чём вопрос Слуг Народа! (И под шумок капитулировать)
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Все, кто попадает в зеленое кодло, или уже кретины, или, сразу же, становятся такими, независимо от возраста, вероисповедания, или пола.
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а может они проходят экзамен? полный дибил - значит ГОДЕН!
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Вот если бы Супрун такое ляпнула, что б тут началось!!! А так, все пенсионеры довольны. Ну умрем так умрем, ничего страшного...
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Нуль випадків захворювання діточок.Слава Богам!!! А пенсам днем раніше,днем пізніше.
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не дождетесь емцы зели . хрен вам а не смерть пенсионеров.. то то это падло индексацию сперло
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Это же не вирус а мечта пенсионного фонда. Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 6190
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Если пенсионеры умрут, то кто будет продавать их собак?
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Еще никто не предложил снизить пенсионный возраст для депутатов?
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У своїх спитай,а нашим ніхто й не підвищував.
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Он сам уже не первой свежести или он думает, что его не заденет?

В партию набирают особо одарённых.... Ещё и медик...
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Це нова пенсійна реформа і зелена індексація пенсій.Підвищать тим кому за 80років і на цвинтарі відмінять їм комуналку.
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Закупите аппараты экстрокорпоральной мембранной оксигенации. (ЭКМО). Он полностью заменяет работу легких. Хотя бы по 2 шт на область. Их можно использовать для лечения крайне тяжелых пневмоний при которых все остальные методы неэффективные, у молодых людей. Это недешево, требует ресурсов и спасет полсотни жизней, по Украине, относительно немного, но если спасется ребенок или молодой человек, на мой взгляд, это стоит того. У технологии ЭКМО большое будущее Более того, после эпидемии их можно испоьзовать для лечения кррайне тяжелых заболеванй легких у людей ожидающих трансплантацию легких или сердца. Ведь широкое распространение аппаратов искуственной вентиляции лёгких, без которых немыслима сейчас операционная и палата интенсивной терапии появилось на фоне эпидемии полиомиелита в 50 гг 20 века
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Емец высказал тайное желание зе-власти - чтобы все пенсионеры сдохли. Коломойскому больше бабок достанется.
Так что никто пенсионеров спасать не собирается в принципе, так - пообъявляют карантины та "самоизоляции", чтобы у себя дома и помирали, не морочили никому голову, всё равно лечить нечем и некому.
Впрочем, конечно, все пенсионеры не умрут, здесь Емец выдает желаемое за действительное, а вот процентов десять - пятнадцать пенсионеров - умрут, если реально заболевших, как говорила Меркель, будет 60% - 70% населения.
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Пенсионеры вымрут, а детей заберет кацапская Орда на перевоспитание. Вот и конец Украине

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Зебилы совсем безнадежны, такое впечатление, что им всем скопом сделали лоботомию.
От короновируса из детей до 10 лет никто в мире не умер, молодежь тоже умирает крайне редко, в Италии из 1266 умерших умершие все старше 40 лет, умирают в массе пенсионеры и чем старше, тем больше https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019
Зато у главного Зебила приняли решение отправлять молодых здоровых мамаш и папаш сидеть дома со здоровыми детьми с сохранением заработной платы, а работать за них, надо полагать, будут работающие пенсионеры, без всякого карантина, чтобы быстрее заразились и вымерли, но может здесь не только тупость, но и жадность, наверное уже и экономию для Пенсионного Фонда прикинули за счет умерших от covid-2019, чтобы Фонд был недотационным, ведь деньги нужны прежде всего стае обезьян, которые без квалификации пришли во власть (и не только) на должности требующие образования и опыта, и первое с чего начали, это в 3 раза увеличили себе зарплаты
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А вам шашечки или ехать? Можно описать более толерантно - "пенсионеры оденут деревянный макинтош и на их улицах будет играть музыка..." Так лучше? Дело министра не оборачивать каку в красивый фантик, а работу работать.Все умные понимают, что в наших условиях, с нашем медициной, означает "больший риск заразиться и получить тяжелое течение" Почитайте статистику смертности тяжелых в период птичего гриппа в Украине. Намекну - 100%. И это при полном финансировании лечения каждого тяжелого правительством Тимошенко, которое закидывали камнями. Если не говорить правду, то ситуация от этого не изменится. Надо говорить правду и принимать меры (реальные).
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Одна фраза, семь секунд видео. О более полное можно показать?
А ну да ЗРАДЫ не будет.
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пенсы! готовьте урны для праха или земельные участки! в минздраве найден рецепт взлёта экономики! короновирус-разгрузит пенсионный фонд и пополнит бюджет за счёт ритуальных услуг! Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 120 Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 120 Діти виживуть, помруть пенсіонери, - Ємець різко висловився на засіданні по коронавірус, згодом дав роз’яснення - Цензор.НЕТ 120
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Сдохнут пенсы - сдохнет Украина,потому что за всю историю незалежности не было сделано абсолютно ничего для обеспечения преемственности поколений. Уничтожено здравоохранение, система обучения,сельское хозяйство,промышленность. Из страны с огромным потенциалом с делали страну с огромной "жопой" - слава нашим правителям!!!(што бы вы все сдохли в страшных судорогах).
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Коронавірус придуманий Пенсионным фондом
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Щоб тебе ,виродка,ті пенсіонери задушили, прилюдно , якщо не здохнеш сам!
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