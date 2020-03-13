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 Політика України
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 Через коронавірус Кабмін тимчасово змінить порядок підтвердження статусу для пенсіонерів, які проживають в ОРДЛО, - Резніков. ВIДЕО

Кабінет Міністрів тимчасово змінить порядок підтвердження статусу переміщених осіб пенсіонерами, які проживають на окупованих територіях Донбасу. Це дозволить літнім людям не стояти в чергах на КПВВ і знизить їхній ризик зараження коронавірусом.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу звернутися до людей похилого віку, які є тимчасово переміщеними особами і на пунктах КПВВ стоятимуть у чергах, щоб підтвердити свою реєстрацію, як тимчасово переміщеної особи. Наше законодавство вимагає його підтвердження кожні 60 днів, інакше вони можуть втратити право на отримання соціальної допомоги та пенсійного забезпечення.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій готує зміни в пакет документів, вважатиметься, що це форс-мажор і тимчасово буде відстрочено цю вимогу про 60-денну реєстрації, щоб зменшити черги на пунктах пропуску. Щоб пенсіонери там не стояли, і не піддавали ризику себе і решту населення України. Не панікуйте, ми зробимо так, що ви не втратите свої пенсії", - сказав чиновник.

Читайте також: Україна забороняє в'їзд жителям із реєстрацією на тимчасово окупованих територіях і іноземцям через КПВВ на лінії зіткнення, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181452
 
 
 Топ коментарі
 
гнать нахер этих попрошайек лугандонских!
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Они говорили,что всю страну кормили,зафига мы им?Они провели референдум и захотели русский мир,а при чем тут украинские пенсии,в русском мире их не может быть.
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Может и фейк конечно. Но уже проскочило по некоторым каналам что в Горловке по короновирусу проскочило несколько граждан. Идеальный случай вообще перекрыть всё. На месяц. Это много на место поставит. Даже с обеих сторон. Пора давно уже определятся всем со всех сторон реально. До абсурда ведь дело пошло.
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гнать нахер этих попрошайек лугандонских!
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Гнать? Кормильцєв дамбасскіх?
Та шо Ви таке кажете !
А хтож нас гальічан бєндєровскіх тоді корміть буде?
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Двужопых хитровыделаных попрошаек рашистских пенсий не пускать пока не погонят мацковскую свору!
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Чтобы вы сейчас не делали, вы в любом случае не легитимны. Вы государственные изменники поддерживающие капитуляцию.
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опа на. уже и подтверждать дамбасне ничего не нужно. и появляться на нормальной территории не обязательно. это очень все мыролюбно.
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Заявление Трампа и Президента Украины Зеленского , крутят по всем каналам без остановки . Это правильно .
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Может хоть корона-вирус отобьёт кабмину охоту трогать украинскую землю.
А будете настаивать - земля уйдёт у вас из-под ног.
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новую гадость для Украины придумали? успокойтесь уже с этим ордло, пусть о них оккупанты думают))
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Они говорили,что всю страну кормили,зафига мы им?Они провели референдум и захотели русский мир,а при чем тут украинские пенсии,в русском мире их не может быть.
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Может и фейк конечно. Но уже проскочило по некоторым каналам что в Горловке по короновирусу проскочило несколько граждан. Идеальный случай вообще перекрыть всё. На месяц. Это много на место поставит. Даже с обеих сторон. Пора давно уже определятся всем со всех сторон реально. До абсурда ведь дело пошло.
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Абсурд - это их нормальное состояние.
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Тим більше що пенсії платять з податків тієї частини населення яка працює в Україні ! А куди сплачують податки ті що працюють в ОРДЛО? Куди завгодно ,але не в Україну ! То чому Ми повинні платити їм ???
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От підлі ЗЕгниди, використали балаган з віросом щоб протягнути капітуляцію. За один день відбіли рашку з куйлом від війни, а вечором куйлу подарунок - звільняють рашку-окупанта від матеріального утримання населення окупованих територій. Майже рік ЗЕвлада смокче у рашки,(здача територій, помякшення засраного іміджу рашки на між.нар.арені, відмова від позовів за газ, купівля рос.ел.енергії, доступ рос.товарам на укр.ринок, вода в Крим, репресії патріотів), а що взамін ? Проститутці за мінєт платять, дружині чоловік щось подарує. Цікаво за що продалась ********* ?
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А что именно подтверждать? по документам они все проживают на подконтрольной нам территории. вот закрыть на карантин дыру и убедимся, как они тут проживают, ну а кто не проживает - мы не виноваты. Этот товарищ - какой то явный идиот, а точнее просто враг
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Він злякався,коли йому пояснили,як цей світ працює насправді,нема вже того амбітного Голобородько(якщо він був),є обісране Зе.Скорше за все він не ворог,просто хоче жити і тому ми частково повернемось в срср,якщо дозволимо йому далі щось робити
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Вы,идиоты,сделаете так,что пол Украины у вас останется,той которой шансон по душе и шапкосьем
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зебильчики, тут такая штука... Вы снова пожрали говна.
Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное дело в отношении экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой (с)
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Ага. І ніяких тобі сенсацій у прайм новинах, телеканалів.
Все тихенько.
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******
а о наших пенсионерах кто-то думает??
Одни заботы о Лугандонцах
Пусть ***** о них заботится
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Проросійська влада дбає про проросійських громадян, а українські пенсіонери їм нах...не треба... На даний час взагалі треба перекрити кордон з окупований кацабами лугандон
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являются временно перемещенными лицами Источник: https://censor.net.ua/v3181452
А мне почему-то казалось что временно перемещенные это те кто покинул окупированые територии и живет на украинской земле.А по таким выражениям нашего руководста выходит это украинцы окупанты а не сепаратисты из кацапскими наемниками.
Дожились до ручки,так что кроме сдачи Украины кацапам ничего и не стоит ждать от правительства Зеленского.
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Тоесть деньги будут им работники Нацбанка в ОРДЛО отвозить? Капитуляцию и измену спихнули на коронавирус. А что делается для того чтобы украинцы в очередях не стояли?Через коронавірус Кабмін тимчасово змінить порядок підтвердження статусу для пенсіонерів, які проживають в ОРДЛО, - Резніков - Цензор.НЕТ 9466
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ми протів украінского язика - дайтє нам украінскую пєнсію!!!

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Вы, гандоны, УЖЕ сделали так что многие потеряли своим пенсии нарушив закон Украины и не проидексировав пенсии. Вы ограбили пенсов подконтрольных территорий и за их счет выплачиваете пенсии пенсам ордло, несмотря на то, что никаких пенсионных перечислений в пенс.фонд оттуда не поступает и этим пенсам выплачивается пенсия там, в рублях. Суки народа, кто украл деньги пенсионеров?
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**** народа, шоб вы все сдохли вместе с пенсами ордло.
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Неужели временно перемещённые, зарегистрировавшиеся на украинской территории патриотично настроенные пенсы не могут воздержаться от поездок обратно в Донецк на время карантина? Странно.
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так вони не тільки пенсію, а ше й допомогу бєженцам получають, а ніякі нє бєжєнці - живуть у своїх кватірах
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Беженцы по банкоматам, мать их за ногу
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В Лугандоне эпидемия короновируса, которая быстро развивается и является главной угрозой для Украины. Было бы у нас проукраинское руководство страны оно немедленно бы закрыло границу с этим гадюшником. Но у нас пророссийское руководство страны,которому наплевать на свой народ и они наоборот облегчают потенциальным распространителям короновируса из разбойничьего рая попадать на территорию свободной Украины, чтобы больше заразить украинцев. Это не просто слова- это реальный факт нашей жизни.
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