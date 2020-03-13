 Через коронавірус Кабмін тимчасово змінить порядок підтвердження статусу для пенсіонерів, які проживають в ОРДЛО, - Резніков. ВIДЕО

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу звернутися до людей похилого віку, які є тимчасово переміщеними особами і на пунктах КПВВ стоятимуть у чергах, щоб підтвердити свою реєстрацію, як тимчасово переміщеної особи. Наше законодавство вимагає його підтвердження кожні 60 днів, інакше вони можуть втратити право на отримання соціальної допомоги та пенсійного забезпечення.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій готує зміни в пакет документів, вважатиметься, що це форс-мажор і тимчасово буде відстрочено цю вимогу про 60-денну реєстрації, щоб зменшити черги на пунктах пропуску. Щоб пенсіонери там не стояли, і не піддавали ризику себе і решту населення України. Не панікуйте, ми зробимо так, що ви не втратите свої пенсії", - сказав чиновник.

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