 Через коронавірус Кабмін тимчасово змінить порядок підтвердження статусу для пенсіонерів, які проживають в ОРДЛО, - Резніков. ВIДЕО

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу звернутися до людей похилого віку, які є тимчасово переміщеними особами і на пунктах КПВВ стоятимуть у чергах, щоб підтвердити свою реєстрацію, як тимчасово переміщеної особи. Наше законодавство вимагає його підтвердження кожні 60 днів, інакше вони можуть втратити право на отримання соціальної допомоги та пенсійного забезпечення.
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій готує зміни в пакет документів, вважатиметься, що це форс-мажор і тимчасово буде відстрочено цю вимогу про 60-денну реєстрації, щоб зменшити черги на пунктах пропуску. Щоб пенсіонери там не стояли, і не піддавали ризику себе і решту населення України. Не панікуйте, ми зробимо так, що ви не втратите свої пенсії", - сказав чиновник.
Та шо Ви таке кажете !
А хтож нас гальічан бєндєровскіх тоді корміть буде?
А будете настаивать - земля уйдёт у вас из-под ног.
Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное дело в отношении экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой (с)
Все тихенько.
а о наших пенсионерах кто-то думает??
Одни заботы о Лугандонцах
Пусть ***** о них заботится
А мне почему-то казалось что временно перемещенные это те кто покинул окупированые територии и живет на украинской земле.А по таким выражениям нашего руководста выходит это украинцы окупанты а не сепаратисты из кацапскими наемниками.
Дожились до ручки,так что кроме сдачи Украины кацапам ничего и не стоит ждать от правительства Зеленского.