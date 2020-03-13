 Новий прокурор Києва Юлдашев і його сім'я володіють нерухомістю на загальну суму близько $2 млн: список майна. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі каже журналістка "Слідство.Інфо" Євгенія Моторевська і перераховує об'єкти нерухомості в Києві і Дніпрі, що належать прокурорській сім'ї:
- Квартира площею 242 квадратні метри, оформлена на маму Юлдашева
- Квартира площею 122 квадратні метри , що належить колишній дружині Юлдашева
- Квартира площею 128 квадратних метрів, що належить Юлдашеву
- Квартира площею 74.5 квадратні метри, що належить Юлдашеву
- Квартира площею 80 квадратних метрів, що належить Юлдашеву
- Квартира площею 119 квадратних метрів у Дніпрі, що належить Юлдашеву.
Крім того, в 2015 році мама Юлдашева позичила більше одного млн доларів жительці Дніпра і натомість отримала в іпотеку квартиру площею 160 квадратних метрів та нежитлові приміщення в історичному центрі Дніпра
Юлдашеву також належить елітний Мерседес 2017 року, італійський мотоцикл Дукатті.
Юлдашева люстрували в 2015 році через те, що він займав керівну долность при Януковичі. Він звернувся до суду і після тривалих судових розглядів поновився на посаді прокурора Києва.
А ти бульбу посадив уже?
и кто это читает, так же!