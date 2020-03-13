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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:корупція (3223) прокуратура (2111) прокурор (426) Юлдашев Сергій (3)

 Новий прокурор Києва Юлдашев і його сім'я володіють нерухомістю на загальну суму близько $2 млн: список майна. ВIДЕО

За останні 6 років новий прокурор Києва Сергій Юлдашев і члени його сім'ї купили майна на більш ніж 2 мільйони доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі каже журналістка "Слідство.Інфо" Євгенія Моторевська і перераховує об'єкти нерухомості в Києві і Дніпрі, що належать прокурорській сім'ї:

  1. Квартира площею 242 квадратні метри, оформлена на маму Юлдашева
  2. Квартира площею 122 квадратні метри , що належить колишній дружині Юлдашева
  3. Квартира площею 128 квадратних метрів, що належить Юлдашеву
  4. Квартира площею 74.5 квадратні метри, що належить Юлдашеву
  5. Квартира площею 80 квадратних метрів, що належить Юлдашеву
  6. Квартира площею 119 квадратних метрів у Дніпрі, що належить Юлдашеву.

Крім того, в 2015 році мама Юлдашева позичила більше одного млн доларів жительці Дніпра і натомість отримала в іпотеку квартиру площею 160 квадратних метрів та нежитлові приміщення в історичному центрі Дніпра

Юлдашеву також належить елітний Мерседес 2017 року, італійський мотоцикл Дукатті.

Юлдашева люстрували в 2015 році через те, що він займав керівну долность при Януковичі. Він звернувся до суду і після тривалих судових розглядів поновився на посаді прокурора Києва.

Також читайте: Поновлений після люстрації прокурор Києва Юлдашев пройде атестацію, - Чумак

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181332
 
   
 Топ коментарі
 
Недоедал, наверное. Копил.
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Ну ти і розповідь нам, рюзьгє свинко, а ми почитаємо)
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кацапских агентов внедряют во все структуры
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кацапских агентов внедряют во все структуры
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А про Порошенко не хотите рассказать сколько он "заработал" на войне?
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Ну ти і розповідь нам, рюзьгє свинко, а ми почитаємо)
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Для вас эта информация закрыта,как в Северной Корее?)))
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Ні. Не закрита. Тому ми знаємо що Порошенко втратив половину статків.
А ти бульбу посадив уже?
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Никто на вбросик не повелся, решил сам себя лайкать?)))
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На посаду призначили корупціонера. Вони особливо і не ховаються. Ну і які інвестори будуть вкладати в країну з такою корупцією?!
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Субсидию оформил? Хотя Богдан подмогнёт....
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журналистов, всех повесить!
и кто это читает, так же! Новый прокурор Киева Юлдашев и его семья владеет недвижимостью на сумму около $2 млн: список имущества - Цензор.НЕТ 3921
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Билят, вот это зубожіння, все життя людина вдкладала...
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для кого настане кінець зубожіння не уточнювали Новий прокурор Києва Юлдашев і його сім'я володіють нерухомістю на загальну суму близько $2 млн: список майна - Цензор.НЕТ 6805
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новые лица зе-команды. я почему-то не удивлен. менее чем за год квартальный дурачек показал свое истинное лицо
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Слабо порох давил говно продажное, ой слабо. Поразбегались тогда как крысы паганые, ну ничего скоро вас не то так другое скосит.
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