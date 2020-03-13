 Новий прокурор Києва Юлдашев і його сім'я володіють нерухомістю на загальну суму близько $2 млн: список майна. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі каже журналістка "Слідство.Інфо" Євгенія Моторевська і перераховує об'єкти нерухомості в Києві і Дніпрі, що належать прокурорській сім'ї:

Квартира площею 242 квадратні метри, оформлена на маму Юлдашева Квартира площею 122 квадратні метри , що належить колишній дружині Юлдашева Квартира площею 128 квадратних метрів, що належить Юлдашеву Квартира площею 74.5 квадратні метри, що належить Юлдашеву Квартира площею 80 квадратних метрів, що належить Юлдашеву Квартира площею 119 квадратних метрів у Дніпрі, що належить Юлдашеву.

Крім того, в 2015 році мама Юлдашева позичила більше одного млн доларів жительці Дніпра і натомість отримала в іпотеку квартиру площею 160 квадратних метрів та нежитлові приміщення в історичному центрі Дніпра

Юлдашеву також належить елітний Мерседес 2017 року, італійський мотоцикл Дукатті.

Юлдашева люстрували в 2015 році через те, що він займав керівну долность при Януковичі. Він звернувся до суду і після тривалих судових розглядів поновився на посаді прокурора Києва.

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