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Все про:суд (5998) Національний корпус (242) Сивохо (40) Тамарін Сергій (1)

 Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За зрив презентації "Національної платформи примирення і єдності" радника Секретаря РНБО Сергія Сивохо прокуратура просить відправити під цілодобовий домашній арешт члена Національного корпусу, ветерана АТО Сергія Тамаріна.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

ВІдео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Під будівлею Печерського райсуду Києва проходить акція на підтримку затриманих вчора за зрив презентації Національної платформи примирення і єдності радника секретаря РНБО Сергія Сивохо. Мітингувальники розмістили банер і скандують: "Волю ветеранам".

Тим часом, стало відомо, що Тамаріна підозрюють у хуліганстві, вчиненому групою осіб (Стаття 296 ч. 2 ККУ). Прокуратура клопоче про його цілодобовий домашній арешт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник секретаря РНБО Сивохо або корисний ідіот, або зрадник. Рішення за Даніловим, - нардеп від "Голосу" Юрчишин

Суд надав захисту Тамаріна час до 17.00 на ознайомлення з матеріалами клопотання.

Сергій Тамарін, позивний Собер - один з тих, хто воював за Маріуполь у складі батальйону "Азов", майор поліції, який керував спецпідрозділом МВС "Схід", повідомляють в Нацкорпусі.

Коли росіяни захопили Крим, Тамарін, маючи за плечима юридичну освіту Харківської юракадемії і роботу в органах внутрішніх справ, пішов на фронт.

"З приходом на схід України російських терористів, я тут же приєднався до тоді ще безіменних "чорних чоловічків". Згодом, після того, як в лютому 2014 з харківського СІЗО вийшов Андрій Білецький та парламент його визнав політв’язнем, ми стали "Азовом", – так в інтерв’ю одному з видань Тамарін згадує свої перші добровольчі дні.

Разом з "Азовом" Сергій брав участь у звільненні Мар’їнки, Маріуполя, в боях за Широкине. Мав важкі травми і контузії. На щастя, зміг повернутися до ладу за трохи більше, ніж два роки. Власне, звання майора отримав позачергово, після боїв за Маріуполь і успішного штурму Мар’їнки.

Після повернення з фронту Тамарін очолив створений в кінці 2014 року спецпідрозділ МВС "Схід", метою якого було забезпечення надійного тилу в Харкові після відходу звідти "чорних чоловічків". Формування спецпідрозділу велося винятково з добровольців.

Ця рота призначалася для завдань підвищеної складності в зоні проведення Антитерористичної операції, пізніше – Операції об’єднаних сил. Сергій Тамарін очолював підрозділ два з половиною роки.

З середини 2019-го молодий, але вже досвідчений командир Собер очолив київський міський осередок Національного Корпусу. 

Також дивіться: Сивохо і примирення: За що радник секретаря РНБО дістав по шиї. ВIДЕО

Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 01
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 02
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 03
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 04
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 05
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 06
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 07
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 08
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 09
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 10
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 11
Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181313
 
 
 Топ коментарі
 
А алкаша сивуху она куда просит отправить?? Народ Украины путь и направление этому мудаку уже указал...
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Власть сажает патриотов.
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Ну що, зебіли? Влада саджає патріотів, чи язики в дупу позасмоктувало?
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А алкаша сивуху она куда просит отправить?? Народ Украины путь и направление этому мудаку уже указал...
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там наверное еще и ускорение добавить надо первый раз недостаточно было их уже всех пора ронять и не только Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 1053
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а потом пркуроров Портнова имени зедебила обоХХХХХранного просто расстреляют ..
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та никуда, это очередное шоу 95 квартала. Как такой же спектакль в Золотом. Почти те же действующие новые лица
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Прокуратура сивоху за измену уже арестовала ??? Если нет то таких прокуроров на хутор Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 5891
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Замість зміцнення армії і оборонки зелень сіє хаос. Тупо кремлівський сценарій.
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пока целует в одно место
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На Востоке враг оккупировал Украину, а "ветераны" бегают под Правительством Украины в сотнях километрах от фронта. Более того, вывозят оружие с фронта под видом волонтеров, умилительно патриотичная картина. Не ветераны и прямо душки патриотичные.
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как по-французски будет малёк (рыбкин детёныш)?
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я ж спросил, чтоб показать, что оно липовый француз
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Более опасный враг оккупировал Украину внутри!!!
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кацапа,не гундось...иди лучше в свою конституцию чего нить запиши,пока можно Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 7357.
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Вот оно как бывает. Сперва донбабве и луганбе просится в парашу, предавая свою страну, а потом суки такие, требуют примерения за что получают по шапке от националистов и чистолюбивых украинцев. А тепер, пердатели страны, устроили суд на украинцами, которым не плевать на свою страну. Сцаный сивуха даже слова по украински сказать не захотел, и это справедливость?
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дык... за разгон предательской платхвормы награждать надо!
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Ну що, зебіли? Влада саджає патріотів, чи язики в дупу позасмоктувало?
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Это патриоты сели на шею сыкливой власти
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а на сивуху завести уголовное дело не?кишка тонка?материалы,высказывания-все в наличии.
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Надо прокурора отправить в АТО !
Желательно под присмотр добровольцев...
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Ну конечно если учестоь что идейный лидер, он же вор и мародер "патриотов" и папа ЕС вообще сбежал с допроса вместе с семейством в Испанию, то картина еще радостнее и умилительние.
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Це вирок для цієї прокуратури. Так само як і для цієї Зелено наволочі.
Де усі ці 73% ган.донів? Куди ви подівались? За масками медичним в чергах стоєте?
Придурки.
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А сивуху на утримання під вартою прокуратура не подає? Чи державна зрада то не привід перейматися, а от поштовх гниди - найвеличніший кримінал в історії судочинства!
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а еще он назыівал Сивоху ЗЕмляным червяком

Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 1935
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різних сивох треба мочити а не бити......
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Это начало конца?! Прокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 2323

Мы это будем долго еще терпеть? Сколько примерно? Пока не станут расстреливать за посты в интернете?
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Так , а ты попробуй официально напиши критику сопли или его подружек, тут же закроют.
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Ну вот начались репрессии против украинцев.

Проходили уже в 1918-1933
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Срочно уточнить маршрут движения этого ****** в погонах
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не власть, а народ .. по меньшей мере 75% .. все эти кацапские управленцы с неба не упали ..
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Пенсионный Фонд Украины нанял для вывоза людей с Италии более надежный самолет .отечественный .вот он и пригодился как никогдаПрокуратура просит суд отправить под круглосуточный домашний арест ветерана АТО Тамарина за срыв презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 2263
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Господи! Без очков прочитал как Покойный Фонд Украины. Аж плохо стало.
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Респект и благодарность Тамарину! Больше таких Граждан Украине!
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Так что, власти с сивухой за одно? Провалили провокацию моржовой ..., за это в суд подавать надо? Может и ВСУ под арест посадить, за срыв миролюбивой бомбёжки наших территории - профессиональной кацапской армией?
PS: Зачем это жирное пятно (сивуха) на презентации, решил прилечь? И где, кадры избиения этого зелёного дерьма? Следы побоев, зафиксировали?
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сначала нужно выяснить : это было официальное заявление и постановка от имени СНБО, т.е. Данилюка, или самодеятельность шоу 95 сивухи ?????????? До выяснения этого трудно однозначно решить кто должен быть на скамье - Данилюк с Зе или один сивуха ?????
Как вы думаете панове ??????????????
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Непонятно, вменяют групповое хулиганство, почему-то меру пресечения избирают только одному, остальным когда и сколько их. Во-вторых, была не официальная презентация той платформы, а, извиняюсь, сборище, так как Сивохо по словам секретаря РНБО не имел полномочий на проведение этого действа. Фактически произошел конфликт обеих групп лиц и привлекать к ответственности следует и другую сторону, давшую повод к конфликту.
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Надо просто перестать падать.Он Витьку яйцом ******** так он тронулся и нчал по пенькам пригать
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Блиин, при чём здесь этот недоумок сивуха, если: "В ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подписаны соглашения, фиксирующие субъектность ОРДЛО, а Россия вместе с Германией, Францией и ОБСЕ определяется как гарант-наблюдатель. Об этом сообщает ZN.UA."!

Мне42янелох, сделал своё дело, Мне42янелох может быть свободен...
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За зрив здачі України, а не призентації ненавистника України і сепаратиста.
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