 "Наснаги, віри, перемоги. Слава нації!" - бійці ДУК "Правий сектор" привітали українців із Днем добровольця. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої привітання вони записали в спеціальному відеозверненні.

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Відео: Михайло Ухман

День українського добровольця - свято, що відзначається 14 березня. Цього дня в 2014 році перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон у Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, який пізніше було переформовано в 1-й батальйон оперативного призначення НГУ імені Кульчицького.