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 Політика України, Суспільство
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Все про:війна (2091) добровольці (388) Ухман Михайло (59)

 "Наснаги, віри, перемоги. Слава нації!" - бійці ДУК "Правий сектор" привітали українців із Днем добровольця. ВIДЕО

Бійці ДУК "Правий сектор", які перебувають на передовій, привітали українців із Днем українського добровольця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої привітання вони записали в спеціальному відеозверненні.

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Відео: Михайло Ухман

День українського добровольця - свято, що відзначається 14 березня. Цього дня в 2014 році перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон у Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, який пізніше було переформовано в 1-й батальйон оперативного призначення НГУ імені Кульчицького.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181281
 
   
 Топ коментарі
 
Единственные кому верит народ - это добровольцы, волонтеры, бойцы нашей армии. Святые люди. Дай Бог вам счастья.
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Вам Здоров'я, Сил, Витримки і всього всього найкращого !!! Хай кулі минають !!!
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Единственные кому верит народ - это добровольцы, волонтеры, бойцы нашей армии. Святые люди. Дай Бог вам счастья.
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маловата пуйлоскотины зверьково-фашистской расейской замочил. вот и печаль .
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Сейчас будет очень грустное"лицо"у казламордой блевотины😂🌷××
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Вам Здоров'я, Сил, Витримки і всього всього найкращого !!! Хай кулі минають !!!
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Зебил скоро канет в Лету,а патриоты будут всегда.Слава Украине!
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Головне не спілкуватися з ідіотами та зебілами, бо вони заразні.
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А патріотам прийдеться починати все спочатку.
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не "приийдеться", доведеться и не спочатку, а продовжувати.
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и опять несколько лет жизни украины коту под хвост, из-за зеленого лайна
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Велика дяка, низький уклін і довга вдячна пам'ять тим відчайдухам, що з Майдану або з теплих домівок у кросівках замість берць зголосилися боронити НЕНЬКУ від рашистської навали у сумному 2014 році! Вічна пам'ть тим, хто положив за це своє життя і наснаги та міцного здорового духу нашим дорогим ДОБРОБАТІВЦЯМ!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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Цвят от Украинската нация!

Да живее!

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
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И нека има Божествена помощ и закрила!!!

Поздрав
https://www.youtube.com/watch?v=aVm61yNJFCA&feature=youtu.be
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А теперь по СУЩЕСТВУ !.
Порошенко - БЕЗУСЛОВНО проукраинсский . НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ !
.
Безусловно , многие из его окружэния такими качествами - не обладали , а многие и НАОБОРОТ , - тайно и явно дискредетировали его , ..
.
С нашими через-чур либеральными законами , особенно сабатажными " судами " - БОРОТЬСЯ с таким явлением было ОООЧЕНЬ ТРУДНО . !.
.
НО !!.
.
Это не давало людям причины вибирать ЯВНОГО ..........., ............, .........,
.
!!!!!!!!!!!.
.
Многие могут возразить , что мол и окружэние 3енелейсского тожэ ...
. и 3е не виноват..
.
Я - не окружэние ровняю , .
А исключительно ДЕЯНИЯ ПОРОХА и 3енелейсского
( а по сути - ОЛИГАРХАТ- КРЕМЛЕВССКО-КОЛОМОЙССКИХ )!!
.
.
//
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Российский наемник: "Половина ополченцев - из России. Мне помогают спонсоры. Мы возьмем Львов"26.07.14.-Уралец Сергей ,десантник, воевал в "горячих точках": Харьков под правосеками.Это наша земля, наш русский мир.Если "Правый сектор" не задавить, они пойдут в Россию. А что вы делали с пленными?- "правосеков" в плен не брали, расстреливали./Правому сектору-слава.
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Саме такі люди мали б брати владу в Україні, а не ті, хто від повісток ховався!
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благослови Господь наших Украинских Воинов,Защитников Украины!
здоровья Вам хлопцы до 100 рокiв!
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А теперь по СУЩЕСТВУ !.
Порошенко - БЕЗУСЛОВНО проукраинсский . НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ !
.
Безусловно , многие из его окружэния такими качествами - не обладали , а многие и НАОБОРОТ , - тайно и явно дискредетировали его , ..
.
С нашими через-чур либеральными законами , особенно сабатажными " судами " - БОРОТЬСЯ с таким явлением было ОООЧЕНЬ ТРУДНО . !.
.
НО !!.
.
Это не давало людям причины вибирать ЯВНОГО ..........., ............, .........,
.
!!!!!!!!!!!.
.
Многие могут возразить , что мол и окружэние 3енелейсского тожэ ...
. и 3е не виноват..
.
Я - не окружэние ровняю , .
А исключительно ДЕЯНИЯ ПОРОХА и 3енелейсского
( а по сути - ОЛИГАРХАТ- КРЕМЛЕВССКО-КОЛОМОЙССКИХ )!!
.
.


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проукраинский народный президент который тырял бабло у народа!! логика зашкаливает!!
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Минские протоколы Ермака-Козака - плевок на могилы тех, кто защищал Украину.
Теперь уже стало ясно, что Зеленский определился, что он стоит вместе с Путиным и Медведчуком против Украины. Как и во времена Януковича - под деятелями режима Зеленского должна начать гореть земля.
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не так страшны московские вши, как страшны украинские гниды, перепечатывающие эфэсбэшные сайты.
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Усіх Побратимів зі Святом!
Потрібен розголос, комбата заарештовано!

На День добровольця влада привітала добробат ОУН арештом командира батальйону, друга Івана.
Іван Петрович був затриманий вчора на блокпосту біля Лисичанська, і зараз він у Лисичанському ІТТ.
Завтра, в суботу, о 12:00 обиратимуть запобіжний захід.
Провідник ДР ОУН Микола Коханівський (Буревій) вже у дорозі на Лисичанськ.
Пред'являють незаконну зброю (а яка ж іще вона може бути у добровольця).
Просимо всіх, хто поблизу Лисичанська, приїхати на суд.
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Дякую, що ми живемо в цей час випробувань... Зупинемо російських окупантів, а всі репарації від російської агресії пустимо на піднятя зарплат і пенсій! Бий кацабських окупантів і це допоможе підняти пенсії в Україні! Пенсіонери і студенти, підняття ваших прибутків прямо залежить від того чи ми переможемо росію! Тому завжди підтримуйте патріотіичні сили і жити будете багато, або підтримуйте росію і живіть бідно... але тоді не скигліть що у вас мало грошей. Не забувайте, росія в разі поразки виплатить не мнше 100 мільярдів відшкодувань на користь України, у разі якщо Єрмак і Зеленський підпишуть капітуляцію, то Україна отримає дулю без маку! Багате життя - це лише перемога над російським ворогом!!!
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ага размечтался!! репарации платят победителям а у нас политика такая что лишь бы пересидеть! так что хрен тебе а не репарации!! ничего личного просто ФАКТЫ!!
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Лучше бы спалили машину Шуфричу или Бондаренко, не говоря про Медведчука.
Но Михаил Ухман Медведчуку глаз не выклюет.
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***
Україна .... не Верховна рада.
Україна - очі матерів.
Україна - молоді солдати,
Що ідуть у бій на наших ворогів.

Україна .... не глава Держави.
Україна - руки трударів.
Україна - то козацька слава,
Вільний дух Карпат, Дніпра, степів.

Україна ... не кабінет міністрві.
Україна - світанковий край.
Україна - сонце променисте,
Над блакиттю річки солов'їний гай.

Україна - добрі світлі люди,
Чисті серцем, розумом ясні.
Україна і була, і є, і буде
В світі цьому, до останніх його днів...

Автор Далека Зірка, 28.05.2018
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