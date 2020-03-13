 Журналіст із РФ, який відвідав окупований Крим, отримав 3-річну заборону на в'їзд в Україну. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Так, в поле зору оперативних співробітників прикордонного відомства потрапив і громадянин Росії, який перебував в Україні з приватною метою та відлітав зворотним рейсом із аеропорту "Бориспіль". Росіянина співробітники Держприкордонслужби запросили для додаткового спілкування, адже на момент його відльоту з України стало відомо, що він порушив українське законодавство, а саме - незаконно перетнув кордону у закритому пункті пропуску ТОТ АР Крим.
Під час розмови чоловік усіляко заперечував своє перебування у Криму та почав плутатись у своїх відповідях на запитання правоохоронців.
Після наведення беззаперечних доказів росіянин таки "згадав", як саме він потрапив на територію України у 2018 році.
Наразі за порушення законів України прикордонники заборонили росіянину в'їзд на територію нашої країни терміном на 3 роки та відправили зворотним рейсом до Мінська.
Тут же явный незаконное пересечение границы и провоз контрабанды?
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!