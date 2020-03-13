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 Політика України
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Все про:Держприкордонслужба (2465) заборона (620) Крим (8896) Росія (26688)

 Журналіст із РФ, який відвідав окупований Крим, отримав 3-річну заборону на в'їзд в Україну. ВIДЕО

Російський журналіст, який прибув в Україну з території окупованого Криму, намагався обдурити українських прикордонників, але в підсумку отримав заборону на в'їзд до країни терміном на 3 роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Також читайте: Двом бізнесменам з РФ заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба

Так, в поле зору оперативних співробітників прикордонного відомства потрапив і громадянин Росії, який перебував в Україні з приватною метою та відлітав зворотним рейсом із аеропорту "Бориспіль". Росіянина співробітники Держприкордонслужби запросили для додаткового спілкування, адже на момент його відльоту з України стало відомо, що він порушив українське законодавство, а саме - незаконно перетнув кордону у закритому пункті пропуску ТОТ АР Крим.

Під час розмови чоловік усіляко заперечував своє перебування у Криму та почав плутатись у своїх відповідях на запитання правоохоронців.

Після наведення беззаперечних доказів росіянин таки "згадав", як саме він потрапив на територію України у 2018 році.

Наразі за порушення законів України прикордонники заборонили росіянину в'їзд на територію нашої країни терміном на 3 роки та відправили зворотним рейсом до Мінська.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181263
 
   
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А почему запрет, а не тюрьма?
Тут же явный незаконное пересечение границы и провоз контрабанды?
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3 роки тюрми має отримати ця МЕРЗОТА!!

яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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А шо в журналізда з пикою? Вазілі па асвальту? Журналіст із РФ, який відвідав окупований Крим, отримав 3-річну заборону на в'їзд в Україну - Цензор.НЕТ 5809
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Не понимаю, какие 3 года. Это прекрасный обменный фонд.
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