 Журналіст із РФ, який відвідав окупований Крим, отримав 3-річну заборону на в'їзд в Україну. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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Так, в поле зору оперативних співробітників прикордонного відомства потрапив і громадянин Росії, який перебував в Україні з приватною метою та відлітав зворотним рейсом із аеропорту "Бориспіль". Росіянина співробітники Держприкордонслужби запросили для додаткового спілкування, адже на момент його відльоту з України стало відомо, що він порушив українське законодавство, а саме - незаконно перетнув кордону у закритому пункті пропуску ТОТ АР Крим.

Під час розмови чоловік усіляко заперечував своє перебування у Криму та почав плутатись у своїх відповідях на запитання правоохоронців.

Після наведення беззаперечних доказів росіянин таки "згадав", як саме він потрапив на територію України у 2018 році.

Наразі за порушення законів України прикордонники заборонили росіянину в'їзд на територію нашої країни терміном на 3 роки та відправили зворотним рейсом до Мінська.