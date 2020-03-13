 12 випадків коронавірусу зареєстровано в Горлівці, - Аваков. ВIДЕО

Про це Аваков сказав під час виїзного позачергового засідання Кабінету Міністрів України, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз ми маємо інформацію попередню про 12 випадків коронавірусу, які є в Горлівці", - сказав Аваков.
Глава МВС зазначив, що якщо громадянин проживає в окупованій Горлівці і зареєстрований там, то він не може бути пропущений на підконтрольну територію України, поки є карантин.
Всем же известно что в ДНР система здравоохранения сертифицирована и проводятся тесты, ага. Так же как все экспортируемые маски резко стали сертифицированными хирургическими, а респираторами - сертифицированными промышленными.
Еще посмотрите бывшие голо совальзики за Яныки и Зеленского на след выборах Авакова выбирут - его электорат.
Те в Горловке есть какое-то тестирование и регистрация, потому есть и заболевшие. А там, где нет ни тестирования, ни регистрации, заболевших естественно нет. Для справки: основной поток гастов из Италии идет не в ОРДЛО, а на остальную территорию Украины. Но заболеваний короновирусом там практ нет.
Обыкновенное чудо украинской статистики.
Согласно отчету GHS Index 2019, немецкая система работала плохо (значение индекса ниже 50) в следующих подразделах:-- Исследования патогенов с пандемическим потенциалом продолжаются в Германии, но нет общедоступного перечня этих исследований. Это же можно сдохнуть от любопытства.
-- Исследователи не смогли найти какую-либо информацию на веб-сайтах ответственных федеральных министерств о том, существует ли система экстренной связи, с помощью которой власти и работники медицинских учреждений могут общаться друг с другом во время кризисов.
-- Исследователи не смогли найти общедоступную информацию о том, что органы безопасности и здравоохранения имеют план совместной работы в случае террористической атаки с биологическим оружием. Не, ну понятно, что если американцам на каждом кульке надо писать, что его нельзя одевать на голову, а домашних животных не сушат в микроволновках, то их "исследователи" не смогли найти само собой разумеющиеся вещи.
Ну и так далее....
"Кому вы парите мозги, Козюльский ?" (С)