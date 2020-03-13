 12 випадків коронавірусу зареєстровано в Горлівці, - Аваков. ВIДЕО

Про це Аваков сказав під час виїзного позачергового засідання Кабінету Міністрів України, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми маємо інформацію попередню про 12 випадків коронавірусу, які є в Горлівці", - сказав Аваков.

Глава МВС зазначив, що якщо громадянин проживає в окупованій Горлівці і зареєстрований там, то він не може бути пропущений на підконтрольну територію України, поки є карантин.

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