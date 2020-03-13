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 12 випадків коронавірусу зареєстровано в Горлівці, - Аваков. ВIДЕО

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що за попередніми даними на неконтрольованій території в Горлівці зареєстровано 12 випадків захворювання на коронавірус.

Про це Аваков сказав під час виїзного позачергового засідання Кабінету Міністрів України, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми маємо інформацію попередню про 12 випадків коронавірусу, які є в Горлівці", - сказав Аваков.

Глава МВС зазначив, що якщо громадянин проживає в окупованій Горлівці і зареєстрований там, то він не може бути пропущений на підконтрольну територію України, поки є карантин.

Також читайте: Глава МОЗ Ємець ініціює позачергове засідання ВР для ухвалення закону про протидію коронавірусу

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181227
 
   
 Топ коментарі
 
отправьте туда Сивоху Портнова Медведчука Рабиновича Ермака и онных любителей Парашки и глаголящих про внутренний конфликт и мы же мыши братья
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як один із варіантів - вони ( це ті хто приводить в " Президенти"- ті хто голосуе це вже чисто технологія...) вже це "прокачали" - зЭля, як тимчасовий перехідний....
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цікааво ????? звідкіля там так багато одразу - у нас ще офіційно стільки не виявили ????- а також і в рф *********** немає стільки ???
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Гнилой балобол просек что пипл хавает малоумных, а чо малоросу можно, а этому гнилой пиар низя?
Всем же известно что в ДНР система здравоохранения сертифицирована и проводятся тесты, ага. Так же как все экспортируемые маски резко стали сертифицированными хирургическими, а респираторами - сертифицированными промышленными.
Еще посмотрите бывшие голо совальзики за Яныки и Зеленского на след выборах Авакова выбирут - его электорат.
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если подведут к выбору Мертвечук-Аваков, то да.
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Я уже здесь не раз об этом писал-надо срочно, немедленно закрыть наглухо границу с Лугандоном, никого оттуда не пропускать на территорию Украины. То,что творит нынешняя власть, оставляя границу с террористами по сути открытой для проникновения вируса - это преступление перед народом Украины. Это явно антиукраинская, антинародная,а в случае с короновирусом античеловеческая власть,которой не должно быть в Украине.
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Відправ туди Шмигаля з водою,і Данилова з його сцяним радником.
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АВаков поймал шифрограмму в Кремль или в ВОЗ. Сеичас туда пойдет гуманитарка от ВОЗ, Кремля и лично от Ахметова-
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Аваков заявил, что по предварительным данным на неконтролируемой территории в Горловке зарегистрировано 12 случаев заболеваний коронавирусом.

Те в Горловке есть какое-то тестирование и регистрация, потому есть и заболевшие. А там, где нет ни тестирования, ни регистрации, заболевших естественно нет. Для справки: основной поток гастов из Италии идет не в ОРДЛО, а на остальную территорию Украины. Но заболеваний короновирусом там практ нет.
Обыкновенное чудо украинской статистики.
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12.03.20 08:45 Минздрав закупил 19,6 тыс. упаковок быстрых тест-систем на COVID-19, что позволит протестировать более 90 тыс. человек
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Как-то шо-то верится с трудом ...хотя хрен его знает ...
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Вот видите, пробиваются таки ростки здравого смысла. У людей начинает закрадываться сомнение: а не дурят ли их в мировом масштабе ?
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Сказали что можно купить в аптеках по 300 гривен,а Зебобики хотели бы на шару? Не для того они Бубочка презиком выбирали?
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зеленые скоты, делают все, чтобы коронавирус попал в Украину из дыры. Ведь, чем больше шуму от эпидемии - тем больше денег можно украсть и тем грандиозней можно провернуть аферы по сдаче страны врагам
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Не знаю є у Горловці вірус чи ні, але на мітинг 14 березня не ходіть - такий посил.
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Туфта , или информационный вброс , кому как нравится .
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перекрывать сообщение с ОРДЛО наглухо, минимум по июнь включительно (тоже с Крымом)
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Как бы не так, с таким жидозеленым правительством все они буду проходить лечение в больницах Украины и совершенно бесплатно, разумеется за счет нас- ониженашилюди, а вот украинцам с подконтрольных территорий придется нелегко, ибо места в больницах ограничены и на всех не хватит.
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Надо понимать четко,что если в Лугандоне не дай бог будет страшная эпидемия и много людей будут умирать от этого, мы об этом вообще не будем знать, потому что таковы основы существования людоедской власти там. Единственная защита сейчас - наглухо перекрыть границу с Лугандоном, защитить тем самым население свободной Украины,прежде всего Юга Украины от короновируса
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Да забей на эту филькину грамоту для дебилов. Она не имеет ничего общего с реальностью. Просто почитай в Сети, что это за шарашкина контора с громким названием и все поймешь. 12 випадків коронавірусу зареєстровано в Горлівці, - Аваков - Цензор.НЕТ 1266 Например: "Слабые места в немецкой системе, согласно отчету.

Согласно отчету GHS Index 2019, немецкая система работала плохо (значение индекса ниже 50) в следующих подразделах:-- Исследования патогенов с пандемическим потенциалом продолжаются в Германии, но нет общедоступного перечня этих исследований. Это же можно сдохнуть от любопытства.
-- Исследователи не смогли найти какую-либо информацию на веб-сайтах ответственных федеральных министерств о том, существует ли система экстренной связи, с помощью которой власти и работники медицинских учреждений могут общаться друг с другом во время кризисов. 12 випадків коронавірусу зареєстровано в Горлівці, - Аваков - Цензор.НЕТ 392

-- Исследователи не смогли найти общедоступную информацию о том, что органы безопасности и здравоохранения имеют план совместной работы в случае террористической атаки с биологическим оружием. Не, ну понятно, что если американцам на каждом кульке надо писать, что его нельзя одевать на голову, а домашних животных не сушат в микроволновках, то их "исследователи" не смогли найти само собой разумеющиеся вещи. 12 випадків коронавірусу зареєстровано в Горлівці, - Аваков - Цензор.НЕТ 392
Ну и так далее.... 12 випадків коронавірусу зареєстровано в Горлівці, - Аваков - Цензор.НЕТ 392
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Такая чудная и "великая" срана, рядом с лугандонией, что спрашивать откуда там короновирус ну как-то даже странно, вот только почему 12 случаев в Горловке? Кто их там считал?
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никто не считал и не только в Горловке - луганские родственники уже месяца 2 как трусятся об одном упоминании о вирусе. Воронеж рядом, там вирус есть. Катаются туда-сюда и понавезли из рассеи заразы. Ничего странного, в нарессее прямо все здоровые до единого.
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Сто пудов. Оборудование для тестирования завезли гумконвоями, ессно.

"Кому вы парите мозги, Козюльский ?" (С)
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Рюкзаков росписався у своїй некомпетентності. Кожного дня декілька тисяч мешканців даунбаса їдуть на територію всієї України і їх ніхто не перевіряв і ніхто не контролював. Пізно батенька. Що його вже контролювати, ви їм краще ще один міст побудуйте за кошти нашиї пенсіонерів.
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100%! Это преступление нынешней власти Украины перед ее народом.
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видать дамбасня вируса в шахтах нарыла.
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Наверное, из Сейшельских островов и Багам завезли.
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А чем они их протестировали? У них уже есть тесты или на глаз?
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Аваков орлиним оком визначив, за прикладом Мосійчук з каналу Г+Г...
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Ага, зара платформу підгонять. Примирення і взаєморозуміння.
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"Платформу" вчора "підігнали" і вона запорола носом, зараз проходить лікування, за допомогою внутрішнього витирання спиртом..
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ФСБ сделали тест и уведомили армяна вот почему СНБО собиралось сегодня
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Кучму на дибу, хай розкаже хто його надоумив теє підписати.
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Можливо це вже почали гнати інформаційну волну перед знаковою подією - до мене дійшла інформація що буде прийматися рішення закриття пункту перетинку.
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