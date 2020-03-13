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Все про:діти (1856) ОХМАТДИТ (44) лікування (305) онкологія (60)

 "Уперше за багато років МОЗ провалив закупівлі тест-систем аналізу крові донорів для лікування онкохворих дітей", - наглядова рада "Охматдиту". ВIДЕО

МОЗ вперше за кілька років провалив закупівлю тест-систем для аналізу крові донорів, яка використовується для лікування онкохворих дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нардеп Вікторія Сюмар під час брифінгу членів наглядової ради "Охматдиту" в Українському кризовому медіацентрі.

"Ми як члени опікунської ради "Охматдиту" хочемо сьогодні повідомити, що, на жаль, вперше за багато років МОЗ провалив закупівлю тестових систем для перевірки крові донорів, яка використовується для лікування онкохворих дітей, на гепатит та інших хвороб ... "Охматдит" уперше не отримав таких тест-систем. Це означає, що діти, які постійно потребують донорської крові та препаратів крові, можуть бути заражені гепатитом, СНІДом та іншими інфекціями. Допустити цього не можна тому, що це нівелює результати лікування, адже такі діти без імунної системи", - сказала Сюмар.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181218
 
 
 Топ коментарі
 
Ну що зебіли, Супрун знову винна? "Впервые за много лет Минздрав провалил закупки тест-систем анализа крови доноров для лечения онкобольных детей", - набсовет "Охмадета" - Цензор.НЕТ 5481
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Та не може такого бути! Наша Бубочка завсегда!!!
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Вони порохоботи. Не розуміють усього задуму Найвеличнішого. А тести напевно були закуплені, тільки їх Радуцький за кордон продав, як маски)
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Та не може такого бути! Наша Бубочка завсегда!!!
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Зеленский очень любит детей, своих конечно, поэтому такой беспредел и не удивителен.
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Зеленський "пєтрушка" на руці кукловода Бєні.
"Уперше за багато років МОЗ провалив закупівлі тест-систем аналізу крові донорів для лікування онкохворих дітей", - наглядова рада "Охматдиту" - Цензор.НЕТ 2565
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Що пєтрушка - це 100%. А от в тому, чия саме рука у нього в жопі - я не певен. Дуже багато дрібних і не дуже фактів вказує на те, що це може бути не Бєніна (як я сам спочатку вважав), а ще гірша.
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да. главное шо доктора смерть пабеділі. а закупки будут. такие как надо закупки. они уже пошли. под минзравом опять жипы с откатами в очереди стоят. мрази зеленые. реально вас бл...й будут стрелять.
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И тут обосрались... но всё-таки протянули почти год... я думал гораздо раньше...
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Вони порохоботи. Не розуміють усього задуму Найвеличнішого. А тести напевно були закуплені, тільки їх Радуцький за кордон продав, як маски)
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Зате збагачуються так, що і онукам вистачить.
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та не провалил...а просто...сэкономил на больных детях, чтоб где-то в другом месте... "отложить"
а что они не "провалили" ???
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Мабуть зекономлені кошти будуть направлені на виплати "нашим людям" в Лугандоні.
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не знаю....но думаю до лугандона там не дойдет...так...на месте рассосется ))))
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Нафиг тест-системы! Главное, что Супрун нет!!!
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Не верю в искренность Сюмар, Корчинской и прочих прихлебателей в Охматдете. Значит не закупили тесты у "нужных" прикормленных продавцов по уже отработанной схеме нагрева рук на сознательно завышенных ценах.
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Так, так! Точно! І сотні тон масок напевно вони за кордон перепродали? А Бубочка весь такий чесний, і все його кодло також. Це все хтось, а от зебіли ну ні при чому, тварюки.
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На трансформаторній будці написано "Не влезай, убьет" - не вірь, там хтось всередині руки нагріває.
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Не міністерство а персонально Зеленський! ПЕРСОНАЛЬНО! Бо воно в цій країні відповідає ЗА ВСЕ! Бо так 73%-ті ідіоти захотіли. Зебіли ви і це зробили разом.
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А "Переляканий" не перелякався?? Все з жінками воює??
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Та їх купили, а Радуцький вже потім продав.
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Пора уже дезінфекцію проти зеленої плісняви проводити
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Отлично! Зебилы прогнали Супрун - у фармацевтической мафии конец эпохи бедности.
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Хуже не будет. Хоть паржем. Дайте ему еще 100 дней!!
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А чого чекали, якщо Голова комітету з питань охорони здоров'я у Верховній Раді України IX скликання ФЕЛЬШЕР (Радуцький). Дивно, що не весільний фотограф чи санітарка
Він іще і радник з медицини у Зеленського.
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73 процентные недоумки должны ежедневно получать кайф от своего выбора до тех пор пока самый последний зегенерат не поймет, что он просто жертва обмана жуликов-олигархов.
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А яка їм різниця? Вони, якщо щось, за гроші платників податків власних діток за кордоном будуть лікувати
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"Уперше за багато років МОЗ провалив закупівлі ..." - і "с чего бы это"? І ДіДжейталізація не допомагає? А в смартфоні у Бубочки не дивились? Виходить, що поки "барига" крав - закупівлі проводились, а як тільки Клоун з "самим успішним в історії України урядом" повністю поборов корупцію в вищих ешелонах влади - закупівлі провалились. Да, у "мародера" довгі руки.
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Сразу после назначения нов министра злраво. было сказано что она новая Богатырева!!! Восстановила ее порядки и кадры!
А при этой уродке годами тендера не проводились.... люди десятками умирали!!!
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Ну так шо зебилоиды ,, если Супрун была - доктор смерть, то что мы имеем сейчас .?? "Уперше за багато років МОЗ провалив закупівлі тест-систем аналізу крові донорів для лікування онкохворих дітей", - наглядова рада "Охматдиту" - Цензор.НЕТ 1904 .Довольны с-ки. ? Вы зробылы цэ разом . "Уперше за багато років МОЗ провалив закупівлі тест-систем аналізу крові донорів для лікування онкохворих дітей", - наглядова рада "Охматдиту" - Цензор.НЕТ 7076 .
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