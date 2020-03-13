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 Політика України
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Все про:Шевцов (30) Труба (269) ДБР (951) Удовиченко Олександр (3)

 "Ти шо, п#дарас, ти ініціюєш обшуки у суддів, бл#дь, і не погоджуєш?", - Труба та Удовиченко обговорюють справу слідчого Шевцова. АУДІО

Люди з голосами, схожими на голоси глави ДБР Романа Труби та начальника його патронатної служби Олександра Удовиченка, обговорюють справу заступника керівника Головного слідчого управління Національної поліції Євгена Шевцова.

Відповідний запис був опублікований у телеграм-каналі "Трубу прорвало", передає Цензор.НЕТ.

"19 вересня 2019 року Труба й Удовиченко вирішили "розповісти" українському суспільству, як розслідується відома "справа Шевцова", - йдеться в повідомленні.

Удовиченко: А скажіть, будь ласка, вам Русланчик доповідав, що суддю Печерського суду хоче скинути?

Труба: Ні.

Удовиченко: 'Хоче обшукувати у справі. Коротше, є суддя Бусик, Шевченківського суду, у справі, бл#дь, там ось ці, по цим, бл#дь, блогерам, де Шевцова Олена Володимирівна визнана потерпілою і Шевцов Євген.

Труба: А там якесь нове провадження є?

Удовиченко: Провадження від 05.07 щодо судді Печерського суду Бусик. Це мені скидає майбутній губернатор Одеської області. Ну він два питання, ну він говорить: "ти сьогодні ... в Печерський суд".

Труба: А губернатор хто?

Удовиченко: Ой, бл#дь, Кирило, сука, забув його прізвище, там товариш мій. П#дар, сука, тупий, по-перше, так п#здячить суддів, Ви зрозуміли?

Дивіться також: "Там хоч одна слідча дія проводиться реально?": Труба, Іванова та Удовиченко пишуть пресреліз про обшуки на "Прямому". АУДIО

Труба: Вибачте?

Удовиченко: Ну, ви зрозуміли, що він зробив?

Труба: Ну, що він зареєструвався, то я не зрозумів по чому. Алло ...

Удовиченко: Блогери, яких п#здячить Шевцов.

Труба: Ну?

Удовиченко: Суд повернув тимчасово вилучене майно у Шевцова їм. Цим блогерам, підозрюваним. Рішенням суду.

Труба: Угу.

Удовиченко: Що, природно, по п#зді пускає справу, надуману. Купріковим і Шевцовим. Всією цією шоблою-#облою. Іванович реєструє 375-ю і звертається до суду .... Справа реєструється, бл#дь, 05.07 саме за фактом повернення, типу нікого ... і, бл#дь, 12.09 він звертається до Печерського суду з клопотанням на проведення обшуку у судді цього суду Бусик. П#дарас кінчений, тупа тварина, як бачите ... Чувак цей говорить: "Сань, якщо можна, зупиніть". Я про це навіть зараз не подумав.

Труба: А як він дізнався?

Удовиченко: А-а-а

Труба: А як він дізнався?

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У них по 200 тис. зарплата, а в мене 55", - Труба радиться з Бакановим щодо присвоєння військового звання для підвищення зарплати. АУДІО

Удовиченко: Ну, так вони ж до Печерського суду же і звернулися, бл#ть, вони мабуть хочуть це скоріше як психологічний тиск на суддів, щоб судді перестали їм давати у цій справі санкції. Видно, застосовують психологічний тиск. Ви ж пам'ятаєте, закидати їм клопотання спеціально так би бл#ть довести що їм бл#ть п#зда. Тобто це такий плювок в обличчя. Я навіть, я навіть ох#їв у якій справі бл#ть. Я думав, може він вам щось доповідав. Чорт кінчений. Людина просить: "Ну якщо можна". А я набрав Свєту, Світлана каже "У мене цієї судді немає". Я людині дзвоню: "Та нє, це х#йня". Він каже: "Яка х#йня? Обшуки вже ухвалюються". І ось тільки що мені скинув це клопотання. Я вам перекинув. Ти ох#їв, бл#ть! Людина повернула тимчасово вилучене майно, бл#ть. Ти йдеш на обшук, бл#ть, до судді. Ну це просто, ну, вдома її хочуть. Тупо провести вдома, а вдома у неї шукають "документи, які слугували підставою винесення завідомо неправомірного рішення". Ти шо, чорт, ох#їв? У тебе що є рішення Апеляційного суду, яке його скасувало?! Як ти можеш констатувати, що це "свідомо неправомірне рішення"? Слідчий третього слідчого відділу Територіального управління. Я пропоную таке зробити, я пропоную викликати Олійника, якраз не Руслана, Олійника і сказати "що це таке". Пояснити ситуацію і Руслан обісреться. Ну він уже взагалі ох#їлий, вийшов з-під контролю. Ти шо, п#дарас, ти ініціюєш обшуки у суддів, бл#дь, і не погоджуєш? Печерського суду. Ще й у справі Шевцова.

Як повідомлялося, влітку 2018 року заступник начальника Головного управління Національної поліції Євген Шевцов виграв конкурс на посаду керівника управління організації досудових розслідувань ДБР. Як з'ясували журналісти, в роботі комісії були виявлені порушення, а прізвища деяких кандидатів були заздалегідь узгоджені. Також Шевцова підозрюють в незаконному переслідуванні журналістів. Зокрема, за його вказівкою пройшли обшуки в будинку відомого вченого - професора Валерія Іванова через журналістську діяльність його сина Дениса, який проводив розслідування зловживань з боку правоохоронців. Також за позовом Євгена Шевцова Печерський суд в серпні цього року заблокував 18 інтернет-сайтів. Суддя Сергій Вовк мотивував своє рішення тим, що ці сайти фігурують в кримінальному провадженні як "речові докази"

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181191
 
 
 Топ коментарі
 
Да ,эта "беседа" показывает уровень нашей власти и высоких чиновников. По- моему это не дно, а уже ниже. Дно пробито.
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"высокие! высокие отношения!" (С)
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Трубу вже давно викинули,час уже Ірочку Венедиктову записувати
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Ублюдочний рівень дискусії свідчить про ублюдочність учасників діалогу.
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какие эти долбоящеры друг-друга понимают??
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Да ,эта "беседа" показывает уровень нашей власти и высоких чиновников. По- моему это не дно, а уже ниже. Дно пробито.
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Шобла-@бла. Это интересный фразеологизм, еще не приходилось слышать. Но пятница 13 всегда полна сюрпризов.
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Труба это лучшие из нас если мых терпим. Мы сооучастники этого убожества одобряя его своим терпением.
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73м процентам нравится. Это понятный и доступный им уровень, не то шо Порошенко с какими-то непонятными европами, томосами, вирами. а тут шобла-№бла - все ж понятно! наши люди
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Трубу поставили на должность при Порошенко, а сняли при Зеленском. Посему вынужден констатировать, ********, шо ты пукнул в лужу.
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Это назначение твоего кумира Порошенко, и он такой не один, Насирова напомнить? Не распладил бы он такое говно - получил бы мой голос, а так ни за него ни зеленского я голосовать не стал - сорта говна.
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кроме матюков предъявить нечего....стоило ли прослушку городить
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Что естественно, по п#зде пускает дело, надуманное. Куприком и Шевцовым. Всей этой шеблой-#блой. Иванович регистрирует 375-ую и обращается в суд … . Дело регистрируется, бл#ть, 05.07 именно по факту возврата, типу никого
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а в п#дараса зюзі в принципі можуть бути не п#дараси?
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Труба - це соєвий... ну скажімо так, нетрадиціонал, птєнєц гнєзда Пєтрового.
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вважай, що перевів стрілку
якби ви не наробили стільки муйні, я б навіть вважав це прикольним
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Гундяй, щоб не робилася муйня треба не вподоблюватись тій свекрусі з анекдоту, яка звинувачувала, що то невістка десь насрала, бо оно іі сукня висить.
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Сміяцца послє слова "лапата"? Дєржи ордєн Підросяна.
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ти вважаєш, дурепо, що існує щось зашкварніше, за зедрисню?
ги
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це ти зюзі штанці, прав, після того, як воно обісралося від дівчат?
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Наша влада розмовляє росіским матом.
Оце така Ыліта...
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Какие ещё нужны аргументы, чтобы понять суть взращенной за 30 лет "системы"
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1. Вони такі ж громадяни, як я чи ви
2. Це ми з вами дали мандат песиголовцям на "відбудову Української Держави"
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..и трубу прорвало и дно давно пробито..и нам, терпилам, в этом говне правоохранительном жить..кто их бл. таких ********* туда подбирает и рассаживает по кабинетам с такой з\платой?..это же биомусор, золотари, а не правоохранители....епрст..навозники гребанные.. "Ты шо, п#дарас, ты инициируешь обыски у судей, бл#дь, и не согласовываешь?", - Труба и Удовиченко обсуждают дело следователя Шевцова - Цензор.НЕТ 1357
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И ТАК РАЗГОВАРИВАЕТ В ОСНОВНОМ ВСЯ ВЕРХУШКА ВЛАСТИ!!! ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ЗАШЕЛ В КАКОЙТО СЕЛЬСЬКИЙ КЛУБ И УСЛЫШАЛ РАЗГОВОР ДВУХ МЕСНЫХ ТРАКТОРИСТОВ,!
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ти не повіриш - "низи" не відстають....- і як раз вони , є "поставщиками" "того" - в "верхушку"... "Ти шо, п#дарас, ти ініціюєш обшуки у суддів, бл#дь, і не погоджуєш?", - Труба та Удовиченко обговорюють справу слідчого Шевцова - Цензор.НЕТ 5658

"...В КАКОЙТО СЕЛЬСЬКИЙ КЛУБ И УСЛЫШАЛ РАЗГОВОР ДВУХ МЕСНЫХ ТРАКТОРИСТОВ,!-"
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Только быстрые расстрелы казнокрадов и коррупционеров, оборотней в пагонах и мантиях - способны очистить Украину от этой антиукраинской власти и их холуёв грабящих Украину и её народ 28 лет - и повести Украину к процветанию. Больше уже ничего.
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Важнейший и пока открытый вопрос - кто возьмет грех на душу и кровь на свои руки.
"По законам военного времени" не получится, так что, только "третья сила"...
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А ведь этого Трубу отобрали по конкурсу. Лучший из лучших... "Юрист" высшей категории..... А дальше о нем - весь приведенный на записи лексикон этих "правоохранителей" высшей пробы....
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А эти все записи Трубы выкладывают, дозировано, через полгода) Сделали долгосрочную инвестицию? Так уже не интересно, нужно что-то более эксклюзивное "Ти шо, п#дарас, ти ініціюєш обшуки у суддів, бл#дь, і не погоджуєш?", - Труба та Удовиченко обговорюють справу слідчого Шевцова - Цензор.НЕТ 5602

В подвале одной из лондонских гостиниц обнаружили ранее неизвестные записи концертов Боба Марли, которые пролежали там 40 лет.
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І ці недоумки доять гроші простих українців...
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Ну и "кашу" заварили. Судьи - подонки, общеизвестный факт, который не надо доказывать даже в сучьем-суде Позорной страны.
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Гопники-рейдери. Ще з 90-х років із братвою можна було по любому питанню домовитись, з мусарнею все зрозуміло:

Что естественно, по п#зде пускает дело, надуманное. Куприком и Шевцовым. Всей этой шеблой-#блой. Иванович регистрирует 375-ую и обращается в суд … . Дело регистрируется, бл#ть, 05.07 именно по факту возврата, типу никого
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З передвиборчої програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Ніяких «корочок», ніякого «телефонного права».
Судова гілка влади повинна стати Владою, а не прислужником у Президента, уряду, Парламенту, місцевої влади.
Ми повернемо довіру і повагу до суду.
Моє головне завдання - привести до влади порядних і патріотичних фахівців.
https://program.ze2019.com/
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Подельник преЗЕдента Труба слишком толсто и быстро облажался, поэтому был заменен на аналогичную личность очень быстро...
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какой народ такая и власть, чего еще обсуждать
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Це і є насправді рівень нашої влади, на рівні прокурорів, суддів, депутатів, силовиків різного пошибу. Влади, яку ми самі собі на свої шиї повісили, і допоки народ, буде вішати цю наволоч не туди де треба, в цій країні нічого не зміниться. Ніколи. Дуже вже багато цієї шобли-..бли розплодилось.
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Такої "інтелігенції" навіть при Янику не було.
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- ***...ь, цензор тут читал, ну ты понял, ***..ь, что они делают. Не спрашивает этот, ***..ь. Ээээ. Что за человек, ***..ь.
- Ты о ком?
- Ну это, бл...ь, еп, как ево, эээ, Антоныч. Ну куда он полез, он с этим, как ево, который друг мой, ***...ь, а, Егор. Ну там такое дело, ***...ь.
- Так что делать?
- Смотри. Мы решаем, потом Антоныч-шмантоныч пишет ухвалу, или как ее там, ***...ь. Ну и закрываем!
- Так и сделаем, действуй давай.
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