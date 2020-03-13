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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Мінздоров'я (1226) закупівлі (162) Ляшко Віктор (54) COVID-19 (771)

 Законодавчо буде спрощено імпорт товарів для боротьби з коронавірусом і скасовано тендери під час закупівлі медобладнання, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Верховна Рада збереться на позачергове засідання, щоб ухвалити законодавчі зміни, які зроблять пріоритетним імпорт і розмитнення товарів, що використовуються для боротьби з коронавірусом. Перелік пріоритетних товарів визначить Кабмін.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Закупівлі апаратів вентиляції легенів та інших товарів для боротьби з коронавірусом дозволять здійснювати без тендерних процедур. Ініційовані МОЗ зміни до законодавства дозволять органам місцевої влади закуповувати медобладнання, засоби діагностики та лікування коронавірусу без проведення тендера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При МОЗ працюватиме цілодобовий оперативний штаб з протидії коронавірусу, - Ляшко

Ляшко також повідомив, що до червня уряд ввів обмеження на експорт і реекспорт засобів індивідуального захисту.

Також читайте: МОЗ рекомендує відпускати працівників на дистанційну роботу, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181150
 
 
 Топ коментарі
 
все просто чудово...маски продали "на шару"...а тепер в "пожежному" порядку без тендерів можна закупити на скільки влізе що треба і що ні...кому коронавірус-а кому бабло в карман... Законодательно будет упрощен импорт товаров для борьбы с коронавирусом и отменены тендеры при закупке медоборудования, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9183
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Ну что ты, они же не барыги какие-то Законодательно будет упрощен импорт товаров для борьбы с коронавирусом и отменены тендеры при закупке медоборудования, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 480 Маски эти Радуцкий продал, чтобы Порошенко их не использовал при путче Законодательно будет упрощен импорт товаров для борьбы с коронавирусом и отменены тендеры при закупке медоборудования, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6840
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Что я говорил. Сейчас бегом тест системы из Раиссы прикупят.
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все просто чудово...маски продали "на шару"...а тепер в "пожежному" порядку без тендерів можна закупити на скільки влізе що треба і що ні...кому коронавірус-а кому бабло в карман... Законодательно будет упрощен импорт товаров для борьбы с коронавирусом и отменены тендеры при закупке медоборудования, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9183
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Ну что ты, они же не барыги какие-то Законодательно будет упрощен импорт товаров для борьбы с коронавирусом и отменены тендеры при закупке медоборудования, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 480 Маски эти Радуцкий продал, чтобы Порошенко их не использовал при путче
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Ага, все 983, 5 тонны !!! Со всех запасов госрезерва. Интересно, а сколько масок в тонне? Хотя-бы примерно.
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Посмотри кто получает прибыли с этих предприятий. Я нашел в декларациях.
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Что я говорил. Сейчас бегом тест системы из Раиссы прикупят.
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бо сидели до последнего...ждали...а теперь петух в зелень клюнул..."турбарежим" включен...
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Ну почему же сидели, масками барыжили Законодательно будет упрощен импорт товаров для борьбы с коронавирусом и отменены тендеры при закупке медоборудования, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3883
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разбираться с ними и судить будем тоже в "турборежиме", опыт румынии, ливии, ирака вам в помощь.
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Да у них все вообще отлично. Это как смытый Крымск с 140 жертвами на бумаге.
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том хенкс с супругой заразились короновирусом
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эта хворь не пропускает никого...в кремль бы её... Законодательно будет упрощен импорт товаров для борьбы с коронавирусом и отменены тендеры при закупке медоборудования, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 991
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Ещё раз говорит о том, что этот вирус , как воздушный спид , им болеют не только бедные, но и богатые и успешные.
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Вы границу закройте дауны
А то у них меры заключаются или в том чтобы акции протеста запретить или тендеры отменить
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в италии на 1200 выздоровевших 1000 умерших а смертность от общего числа заразившихся выросла вдвое с 3.5 % до 7.5 это ...
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но главно что те все уроды которые кричали что они не боятся и ехали в италию во время вспышки сейчас ломятся домой награждая всех подряд
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нужно делать карантин для всех новоприбыших по заявлению китайских медиковвирус может быть в инкубации до 5 недель
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Главное, что у нас власть защищает переносчиком и тех кто не носит маски, потому что продали.

Маски должны носить больные, говорят. Но инкубационный период 14 дней и больной может не знать о том, что он смертельно опасен для кого-то, но первым делом защищают тех кто там побывал, а не людей внутри страны, как Израиль, даже тот же Китай....
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уже не 14 дней а по заявлению китайских медиковвирус может быть в инкубации до 5 недель
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Статья не для слабонервных, а для тех кто реально пытается разобраться почему вместо профессионализма в организации противоэпид мероприятий, зекоманда устроила бесстыдный санжарский пиар. Было упущено время чтобы смягчить последствия эпидемии.

Написано много, но доступно для понимания. Хотелось бы чтобы чиновники МЗО признали свою вину за возможные последствия своей бездеятельности.

https://newsonline24.com.ua/koronavirus-pochemu-nado-dejstvovat-pryamo-sejchas/
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з появи короновірусу пройшло вже два з половиною місяці.
за цей час ЗЕлена влада зробила:
1. продади ВСІ МАСКИ
2. попіарились на Санжарах (режисер особисто Бубочка, у головній ролі Дура)
3. не підготували законодавчої бази екстрених заходів
4. не закупили жодного !!!!!!!!!!!!!!!!!! апарату штучного дихання (і вже не куплять, бо немає в кого)
5....опа
6. ....опа
7. опа........
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Шикарно, теперь без тендеров зелескот понакупают медоборудования. Вот это бабла подымут и правнукам хватит.
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Вчера зашла в супермаркет сантим называется , он небольшой по размерам, перед входом надела маску, я была в маске одна. Даже кассирши были без масок. С таким пофигизмом страшно подумать, что будет
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Если для вас 20 грн - это неподъемная сумма, то тогда конечно, вам маска не нужна.
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20 грн. Законодательно будет упрощен импорт товаров для борьбы с коронавирусом и отменены тендеры при закупке медоборудования, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7727 . ты маску меняешь как холостяк носки -раз в неделю ( в лучшем случае)
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и вообще зачем она тебе нужна , болеешь и с людьми работаешь ?
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во -вторых. для тебя и таких "продвинутых" как ты - маски в большинстве своём одевают носители инфекций и прочей заразы , а не здоровые люди, во-вторых маски , те что хирургические, ну что лохам парят по 20-30 и более гривен - одноразовые и менять их надо каждые два часа , и в - третьих ,не собираюсь я кормить фармацевтов-спекулянтов, потому как считаю , что в данной ситуации власть в лице зебильного шобла должна взять все расходы по обеспечению населения защитными средствами на себя - без оплатно...
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Маска как раз таки защищает. Проверено на себе. Пару лет назад летели из эмиратов МАУ , весь самолёт кашлял, было много транзитных пассажиров, иностранцев.
Я сразу же надела маски на детей и на себя. Маски , правда, были хорошие, я их по семь евро покупала в Испании . Ко мне тут же подошла стюардесса и спросила, или мы болеем. Я ей сказала, что наоборот, мы здоровы и не хотим болеть. Так вот , мы втроём и не заболели. Заболел мой муж, который был без маски.
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Хорошие маски, в них и дольше ходить можно, и даже есть. Ппц ты трепло кацапское.
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ОООООО, дождались , наконец-то, впереди велиикий распил !...
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Кому -коронавирус,а кому-мать родна Законодавчо буде спрощено імпорт товарів для боротьби з коронавірусом і скасовано тендери під час закупівлі медобладнання, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2228
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ото підфортило з коронавірусом)) Санепідемстанцію поновляєм , тендери скасовуємо, що ще треба для такого щастя новому міністру здоров"я.
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ща...а...с , ребята "подлатаются" ...вони й так непогано ту медицину грабують а у карантин ...
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А вообще надо чтоб ООН разобралось с Китаем, он немножко охирел, разработали вирус, заразили планету что по сути как мировая война.
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