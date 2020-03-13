 Законодавчо буде спрощено імпорт товарів для боротьби з коронавірусом і скасовано тендери під час закупівлі медобладнання, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Закупівлі апаратів вентиляції легенів та інших товарів для боротьби з коронавірусом дозволять здійснювати без тендерних процедур. Ініційовані МОЗ зміни до законодавства дозволять органам місцевої влади закуповувати медобладнання, засоби діагностики та лікування коронавірусу без проведення тендера.
Ляшко також повідомив, що до червня уряд ввів обмеження на експорт і реекспорт засобів індивідуального захисту.
А то у них меры заключаются или в том чтобы акции протеста запретить или тендеры отменить
Маски должны носить больные, говорят. Но инкубационный период 14 дней и больной может не знать о том, что он смертельно опасен для кого-то, но первым делом защищают тех кто там побывал, а не людей внутри страны, как Израиль, даже тот же Китай....
Написано много, но доступно для понимания. Хотелось бы чтобы чиновники МЗО признали свою вину за возможные последствия своей бездеятельности.
https://newsonline24.com.ua/koronavirus-pochemu-nado-dejstvovat-pryamo-sejchas/
за цей час ЗЕлена влада зробила:
1. продади ВСІ МАСКИ
2. попіарились на Санжарах (режисер особисто Бубочка, у головній ролі Дура)
3. не підготували законодавчої бази екстрених заходів
4. не закупили жодного !!!!!!!!!!!!!!!!!! апарату штучного дихання (і вже не куплять, бо немає в кого)
5....опа
6. ....опа
7. опа........
Я сразу же надела маски на детей и на себя. Маски , правда, были хорошие, я их по семь евро покупала в Испании . Ко мне тут же подошла стюардесса и спросила, или мы болеем. Я ей сказала, что наоборот, мы здоровы и не хотим болеть. Так вот , мы втроём и не заболели. Заболел мой муж, который был без маски.