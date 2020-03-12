 Сивохо і примирення: За що радник секретаря РНБО дістав по шиї. ВIДЕО

Що насправді готує влада під соусом миру з Донбасом? Кого з лідерів громадської думки втягнули в процес?

Проєкт "Без цензури" уважно стежив за презентацією Сергія Сивохо і не знайшов там нічого схожого на ідею виведення Росією своїх військ з території України або компенсації від російської сторони за зруйновані українські міста і села. Зате почув про якийсь дивний "багатошаровий" конфлікт і ... копачів бурштину. Чи зможе "лящ миру" повернути Сергія Сивохо і його друзів з Офісу президента до реальності?

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Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Разом із тим, поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.