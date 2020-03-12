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Все про:гелікоптер (230) Держприкордонслужба (2462) Польща (2132)

 Поляк намагався незаконно ввезти в Україну вертоліт, - прикордонники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Іноземець збирався доставити до Бердичева вертоліт, турбінні авіаційні двигуни і чотиритонний головний редуктор, все без відповідних документів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Вантажівка з гелікоптером прибула напередодні в пункт пропуску "Краковець". Прикордонники Мостиського загону раніше отримали інформацію про спробу незаконного ввезення товару і з'ясували під час перевірки, що у громадянина Польщі не було дозвільних документів для ввезення.

"Вертоліт Мі-2, турбінні авіаційні двигуни і головний редуктор вагою 4 тонни і вартістю понад 20 тис. доларів США іноземець мав доставити в Бердичів", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українець намагався вивезти за кордон майже 11 тис. медичних масок. Загальна сума конфіскату - 356 тис. грн, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Про вантаж, який, імовірно, є товаром подвійного призначення, поінформовано компетентні органи, додали в Держприкордонслужбі.

Поляк намагався незаконно ввезти в Україну вертоліт, - прикордонники 01

Поляк намагався незаконно ввезти в Україну вертоліт, - прикордонники 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181107
 
 
 Топ коментарі
 
ну і що? хай би завозив
я своім дворовим собакам постійно кажу: гавкати треба, коли хтось чужий щось виносить з двору, а якщо заносить, то гавкати не треба!
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...и шо?..классно, не вывозил же.. Поляк пытался незаконно ввезти в Украину вертолет, - пограничники - Цензор.НЕТ 122
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Поляки пропустили, а Украинские пограничники требовали дать на лапу, за доставку вертолета для нужд предприятия в Украину. Классно будете летать на воробьях
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Нет. Он думал что собрал все нужные документы. Как оказалось - наши пограничники и таможенники не зря хлеб едят - придумали новые бумажки и весь вертолет конфисковали.
молодцы, ничего не скажешь.
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Влетная масса вертолета Ми-2 3500Кг а у вас только главный редуктор ВР-2 весом 4 тонны???
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"Гелікоптер МИ-2, турбінні авіаційні двигуни та головний редуктор вагою 4 тонни та вартістю понад 20 тис. доларів США, іноземець мав доставити у Бердичів."

митники скоріше всбого мали на увазі судячи по тексту, що всього гелікоптер з усім причандаллям 4 тонни
а перекладача Цензора треба в куток поставити
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Так у них, и не только у них, система приписок, перепроверять не будут, а выглядит солидно, столько мол поймали, на такую офигенную суму лярдов спасли госбюджет, предотвратили то-то и так далее,
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Для резонанса пресс-службы все всегда приписывают.
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ну і що? хай би завозив
я своім дворовим собакам постійно кажу: гавкати треба, коли хтось чужий щось виносить з двору, а якщо заносить, то гавкати не треба!
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Если тебе не дать пожрать будешь гавкать и бросаться на всех подряд. Вот погранцам и не дал на лапу, те и начали гавкать что с документами, что то не так, а люмпен Украины схавает все что скажет зелёная плесень
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Таможенные собаки приучены гавкать на хозяна добра
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У меня у соседа в гараже самолет стоит , на вопрос на хрена он ему говорит мечта ,пусть будет
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да не небольшой метров 6-7 , ну суть не в этом ,ну на хрена он ему Поляк пытался незаконно ввезти в Украину вертолет, - пограничники - Цензор.НЕТ 1170..,на ходу лет 5 уже стоит и не летал Поляк пытался незаконно ввезти в Украину вертолет, - пограничники - Цензор.НЕТ 9866
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Зря он не поделился с Аваковым. Думал демпингнуть. У Рюкзакова такие вертолеты по 20 мультов
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Поляки пропустили, а Украинские пограничники требовали дать на лапу, за доставку вертолета для нужд предприятия в Украину. Классно будете летать на воробьях
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Теперь весь Бердичев останется без вертолета. Злые пограничники занимаются вредительством.
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У меня есть кухонный нож - тоже двойного назначения: можно картошку чистить, а можно перерезать всю Вэрховну Раду и Кабинет Министров.
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а, так єто ті один из боевиков Надьки Савченко? красава. скока вас человек на Раду готовили? а бьіли ли какие предпочтение - какую фракцию первой резать?
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Можна.В чистці картоплі бачу сенс.У вбивстві парламенту і КМУ-не дуже.
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Да, нужно подождать пока кму укомплектуется)))
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Ти міл, чєловєк займісь етім лучше с своєй Государствєнной Думой.
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Вообще-то я насмехаюсь над термином "подвійного призначення". А если кто хочет, могу нож одолжить, режьте хоть Путина, хоть Кима, хоть Трампа - это ваше желание.
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ладно. шо не томагавк или першинг. а то пшеки оне такие..
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мусора наживаются на всём, чем можно
слава зеленскому, кидале и брехуну
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Бляхеры уже ваще суровыми стали... Поляк пытался незаконно ввезти в Украину вертолет, - пограничники - Цензор.НЕТ 1886 уже вертолёты завозят...
Скоро Боинги начнут завозить... Поляк пытался незаконно ввезти в Украину вертолет, - пограничники - Цензор.НЕТ 1886
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Все самолеты бизнес-класса на иностранной регистрации, но это другая история. Чувак хотел законно привезти в Украину и оформить все документы на таможне.
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Кто-то через польский ОЛХ купил вертолёт... с ОЛХ доставкой... Теперь не получит посылку! Поляк пытался незаконно ввезти в Украину вертолет, - пограничники - Цензор.НЕТ 5300
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В Европе нет границ - вези чего хочешь... А тут граница есть... Думаю, дело в этом. Или было обязательство - порешать...
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Вибачте, але якась майчня. Ввезти "вертольот" непоміченим не можливо!
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Да ясно что инфа фуфло. У нас реально вертолей практически не делают. В смысле на потоке. Любые причём. Есть спрос---предложение будет всегда. Но пока не у нас. Тундра, совдепия. ментовщина, жлобство, кугутня! Где были, там и остались.
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было бы странно если бы пограничники Мостиского отряда заранее не получили информацию о попытке незаконного ввоза товара и не начали выяснять все обстоятельства, и еще более странно было бы если бы они не заметили такую махину в таком ярком цвете
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И уж совсем было бы странно, если бы пограничники спокойно предупредили поляка обо всех этих невероятно важных документах, шоб потом не ловить его геройски на границе
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