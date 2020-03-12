 Поляк намагався незаконно ввезти в Україну вертоліт, - прикордонники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Вантажівка з гелікоптером прибула напередодні в пункт пропуску "Краковець". Прикордонники Мостиського загону раніше отримали інформацію про спробу незаконного ввезення товару і з'ясували під час перевірки, що у громадянина Польщі не було дозвільних документів для ввезення.

"Вертоліт Мі-2, турбінні авіаційні двигуни і головний редуктор вагою 4 тонни і вартістю понад 20 тис. доларів США іноземець мав доставити в Бердичів", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українець намагався вивезти за кордон майже 11 тис. медичних масок. Загальна сума конфіскату - 356 тис. грн, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Про вантаж, який, імовірно, є товаром подвійного призначення, поінформовано компетентні органи, додали в Держприкордонслужбі.