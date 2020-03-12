 "Ми очі цієї війни", - журналісти загальнонаціональних телеканалів вимагають зустрічі із Зеленським та пояснень заборони роботи на передовій. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою вимогу журналісти озвучили у своєму відеозверненні, яке опублікували в соцмережах.

"Ми журналісти, які щодня працюють на передовій, просимо вас, пане президенте, у будь-якій зручній для вас формі пояснити, чому нам систематично забороняють працювати на передовій без вагомих на те причин підстав. Нам кажуть, що кореспондентів не допускають на місця трагедій із міркувань безпеки, але кожен журналіст, який працює на війні пройшов спеціальну підготовку, отримав акредитацію і розуміє ризики. Ми можемо самі вирішувати що буде для нас небезпечно, а що - ні? ... Чи вважаєте ви, що російсько-українська війна має бути присутньою у всіх випусках новин? Чому з'являються факти приховування обстрілів бойовиками позицій ЗСУ?" - сказано у зверненні.

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