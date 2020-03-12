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 Політика України, Суспільство
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Все про:війна (2088) журналістика (986) Зеленський (4767) Донбас (15525)

 "Ми очі цієї війни", - журналісти загальнонаціональних телеканалів вимагають зустрічі із Зеленським та пояснень заборони роботи на передовій. ВIДЕО

Журналісти загальнонаціональних телеканалів вимагають зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, щоб отримати пояснення з приводу заборони роботи на передовій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою вимогу журналісти озвучили у своєму відеозверненні, яке опублікували в соцмережах.

"Ми журналісти, які щодня працюють на передовій, просимо вас, пане президенте, у будь-якій зручній для вас формі пояснити, чому нам систематично забороняють працювати на передовій без вагомих на те причин підстав. Нам кажуть, що кореспондентів не допускають на місця трагедій із міркувань безпеки, але кожен журналіст, який працює на війні пройшов спеціальну підготовку, отримав акредитацію і розуміє ризики. Ми можемо самі вирішувати що буде для нас небезпечно, а що - ні? ... Чи вважаєте ви, що російсько-українська війна має бути присутньою у всіх випусках новин? Чому з'являються факти приховування обстрілів бойовиками позицій ЗСУ?" - сказано у зверненні.

Читайте також: Зеленський схвалив допуск іноземних військових на навчання в Україну

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181087
 
   
 Топ коментарі
 
Зеля, що правди боїшся від журнілістів??? ))
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Як діти малі. Ви не розумієте чому вам це заборонили?
Бо та реальність, що ви показуєте, руйнує вигадане Зеленським "перемир'я". Ви заважаєте здавати Україну ворогу!
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Пісяє Владімір Ляксандрович допустити журналістів на передову. Допустить, і вся Україна дізнається, яка ЗРАДА твориться ГАВНокомом на фринті. А тамі до протестів недалеко, які закінчуються ...остовом.
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A це спроба ввести цензуру в Україні та приховати реальний стан справ щодо війни та втрат.
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Запрещают потому чтобы вы не снимали каждый день как оккупанты "просто перестали стрелять".
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Запрещают потому что выплывают потери наших воинов реальные а Вовочка хочет этого чтоб не знали и считали его стратегом от бога а так он пораженец
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У барыги потери ВСУ считались, а потери добробатов не считались. А у шмаркли иногда делится на два, а иногда на другие дни переносится. Особенно после отвода войск ВСУ, когда потери Украины возросли.
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Яка ще війна? ЗЕсерло її вже закінчило.
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Вірно, раз "нема війни" чого ж тоді журналістів не допускати, яка може бути небезпека. Хоча яка є логіка взагалі в діях влади, одні експромти.
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сциклі вже пора свій велосипедний кортеж збільшити десь до 40 машин, бажано броньованих
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Да это прямая угроза спокойствию и безмятежности "зеленой кучки"!!!
Как вы посмели???
Сейчас обо засядет строчить заявы в ГБР, это гребанное ничтожество.
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Если вы будете на передовой то расскажите как опущенцы и федерасты обстреливают и убивают Украинских бойцов И бла-бла -бла про перэмыръя от зеперезе не прокатит А он дяде вове пукину пообещал
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шоб нарід случайно не узнал, шо в глазах войны мира ну никак не увидишь.
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согласен. В зоне ООС должны быть цензура. Таковы реалии войны.
Если бы в 14-15 гг журналисты и просто балаболы меньше трепались в Интернете - сколько жизней это бы сохранило!
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А Андрієві Цаплієнку з г+г ще можна раша-українську війну висвітлювати? Чи також зась?!
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позорные укрыватели, шестёрки кремля.
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Нужно вообще собирать прессконференцию и не просить, а требовать присутствия на ней зе для отчёта перед украинцами. Зе прячется от народа и это видно - поэтому пора вызывать его на откровенный разговор с украинскими журналистами.
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Пля - и эти всё "пояснень"...


Подавайте в суд и требуйте привлечения к уголовной ответственности за препятствование работы журналистам в государственном масштабе...


всё разговаривают пока Портнов действует...
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зе-гнида должна сидеть на нарах! точка.
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в зоне ООС законодательство ограничивает многие гражданские права. Это война.
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"Мы глаза этой войны"..
"Глаза", не спрашивайте - что, как и почему у "ж.пы".
Ж.пе страшно, трусно и она хочет "мира" любой ценой.
И вообще, где вы видели ж.пу с глазами ?..
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ботве зарплату дали, правильно, пусть журналисты снимают репортажи про наших хлопцев, сепарам потом легше их искать, да и при журналисте даже допрос по "человечески" не проведёшь - низя, нарушение прав человеков
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Можно конечно гнать на Янелоха, но нашим продажным журналюгам из которых половина готовы сливать имфу русне - на передовой нечего делать...
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Що тут не зрозуміло? Шмаркля хоче приховувати вбивства наших содат. Рейтенг то падає.
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***** побеждает бо его журнашлюхи говорят народу то что нужно кремлю.
А наши журнашлюхи говорят то что видят и украина сосет.
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зейло, кто запретил журналистам работать на передовой, кто ответит за предательский отвод войск?
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Не дай бог журналист с передовой принесет правду и об этом узнают люди.... Запретить!!
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