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Все про:бійка (519) Одеса (2399) Рабінович (129) Скорик (20) Опозиційна платформа - За життя (49)

 В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти патріотичних організацій Одеси намагалися увірватися в готель "Брістоль" на розі Пушкінської і Буніна, де проходить конференція партії "Опозиційна платформа - За життя".

Між ними і прихильниками ОПЗЖ (чоловіками спортивної зовнішності) періодично спалахують бійки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Хтось навіть розпорошив сльозогінний газ. Поліція намагається розділити сторони і не допустити ескалації конфлікту.

Учасники бійки пом'яли капот припаркованої машини.

"З боку патріотів у подіях беруть участь активісти "Дії", "Автомайдану" Євгенія Резвушкіна і "Нацкорпусу", ОПЗЖ захищають співробітники охоронної фірми "Зевс" і приблизно сотня "спортсменів", які приїхали вчора до міста Київською трасою. Між входом у готель і патріотами стоять люди депутата Богдана Гіганова, співробітники охоронного агентства і поліцейські", - зазначає видання.

Дивіться також: Делегація ОПЗЖ на чолі з Медведчуком і Рабіновичем відвідала Держдуму РФ у день, коли Путіна зробили "вічним" президентом. ФОТО

"Став відомий порядок денний конференції ОПЗЖ. На ній хочуть усунути Миколу Скорика з посади т.в.о. керівника облорганізації партії і перевести на посаду голови міської організації. Замість нього обласне відділення очолить Вадим Рабинович, якого затвердять кандидатом у мери Одеси. Засідання вже почалося, незважаючи на облогу з боку патріотів. Медведчука, Скорика та Рабиновича немає. У президії депутат облради Вадим Шкарівський і нардеп Тетяна Плачкова. Головуючим на конференції обрали Шкаровського. Скорика перевели на посаду голови міськорганізації. Рабинович став головою обласного осередку", - пише видання.

В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 01
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 02
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 03
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 04
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 05
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 06
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 07
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 08
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 09
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 10
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 11
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 12
В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, відбулися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ 13

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3181045
 
 
 Топ коментарі
 



Сергій Стерненко

@sternenko

·1 ч

Тим часом в Одесі ОПЗЖ з Рабіновичем та Медведчуком намагаються провести свою конференцію, тітушки обіймаються з мусорами (буквально), щоб не пустити до російської агентури місцевих патріотів.
Весело.
Якщо держава не каратиме покидьків, буде ще веселіше.

В Одессе под зданием, где проходит собрание ОПЗЖ, произошли стычки: в ходе потасовки распылили слезоточивый газ - Цензор.НЕТ 449
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криминал и вата,их там много
опзж= переобутые рыги бандюки сразу после масквы взялись за одессу,готовят к кризису
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Це вони голосують: скільки коштів виділити путьонишу Зєйлу як премію за здачу національних інтересів України?
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Це все справи рук кацапа труханова, кримінального злочинця, агента фсб та корєша сивого зрадника та мародера порошенка.
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Это жах. Зеленая власть охраняет от народа предателей Украины ОПЗЖ, которые живут за счет украинцев, их налогов в бюджете. Это просто пипец и писец.Это так Зеленский борется с преступностью, криминалом и предателями Украины.
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Пряма , народна демократія в дії. Лушперити колаборастів відвертих, щоб потім перейти на цвєтних колаборастів..
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Сергій Стерненко

@sternenko

·1 ч

Тим часом в Одесі ОПЗЖ з Рабіновичем та Медведчуком намагаються провести свою конференцію, тітушки обіймаються з мусорами (буквально), щоб не пустити до російської агентури місцевих патріотів.
Весело.
Якщо держава не каратиме покидьків, буде ще веселіше.

В Одессе под зданием, где проходит собрание ОПЗЖ, произошли стычки: в ходе потасовки распылили слезоточивый газ - Цензор.НЕТ 449
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Що там поліція робить? Чому вони не в приміщенні товариства сліпих обшук не проводять?
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Когда проходят собрания патриотических сил их почему то так не охраняют. Верней вообще не охраняют.
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Зеленского и его кодлу дегенератов повесить на фонарных столбах.
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Клоуны сами разбегутся, а вот медведчуковский жопоблок нужно вешать...
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И как -титушки. И фиг кто его знаеи шо там за толпа.
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криминал и вата,их там много
опзж= переобутые рыги бандюки сразу после масквы взялись за одессу,готовят к кризису
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или в целях экономии, титушню загнать в гостиницу, обложить дровами и никого не выпускать.
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Тільки такий зашквар ніколи не буде зайвим.
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Интересное фото, где подставка под флажок упустила глаза. Видимо понимает что продешевил и 200 грн. его в жизни не спасут. Но не суть. По поводу ОО "Зевс". На правах одессита говорю, это та контора которую держат местные коллоборанты, в том числе труха. Они не раз прямо заявляли, что у них уже все готово что б мочит укров. И кстати, многие из них в 2014 г. участвовали в антимайданах, ходили к дому профсоюзов на кулеково. Чую второе мая будет веселым.
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зажиддевых рыгоаналов нужно вообще запретить как подельников ху@ла!
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Пусть они путина в Одессу пригласят чаю попьют!!!
ребята я не знаю как правильно, но это не дело, что они заседают!!!
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в доме профсоюзов им надо было собраться. там место для жопников намоленное.
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Прям мысли прочитал. Намоленное и сокральное.
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"В Одессе под зданием, где проходит собрание ОПЗЖ, произошли стычки: в ходе потасовки распылили слезоточивый газ" - смерть кремлёвским оккупантам!.
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Спортсменов этих отловите- кто они!!!???? Ну что это за бардак!!!!!
Парни на войне , а эта мерзота решила ,что они это Украина!!
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Да никто там ничего не распылял.. Это они сами "навоняли", сказали что это "русьцкий мир" издает такие вот "ароматы". Да и откуда на Украине "газ" ( что бы его еще и распылять, это что картину рисовать "маслом") , газ у нас известно у кого , у "Газпрома".
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Куди дивляться воєнкоми. Стільки призовників-спортсменів стоять, чекаючи призову.
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у них плоскостопие по всей голове, не возьмут
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опять дежавю.
14г.мусора+бычки у облсовета.Днепр
14г.мусора+бычки против майдановцев.Одесса.
16г.мусора+бычки у памятника Славы.Днепр
20г.мусора+бычки защищают коллаборантов.Одесса.

зэ,тебя если не мы,то -мусора и их вождь-бэбэбэков.
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полиция опять вместе с титуханами как 2 мая...
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Коли ж цих гнид буде передавлено в прямому і в переносному сенсі?
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В свій час Одеса сказала "такі Так", потім зашкварилась вата (там, правда, або самі ідіоти, або хтось поміг, але їх рятували ті в кого вони нещодавно стріляли). А тут рабіновича ліплять. Шановна наша столиця гумору, надавайте пенделів шлімазлам.
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Тобто є агенти впливу ворога, вони проводять свої зїзди, пропагують позицію окупанта, по суті майже відкрито не ховаючись дають зрозуміти що у випадку чого будуть стріляти в спину і проводити деверсійну роботу.

А що на то влада і спецслужби?
А Вони воюють з патріотами.

Сподіваюсь, що рано чи пізно зявиться щось подібне до СБ ОУН, щоб агенти впливу окупанта не казились від безкарності.
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участвуют активисты "Дії", "Автомайдана"
Источник:https://censor.net.ua/v3181045

Что у них общего с конфедерастом Билецким?
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Короче, начались сепарские гастроли !
После Одессы с Трухановым попрутся в Харьков с Гепой.....
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Як по вказівці, активізувались всі ватники: вчора в Мінську, попри всі смерті попри обстріли на місцях розведення, знову домовленості про нові зони розведення та створення якоїсь консультативної ради з лугандонами, в Київі сивоха мириться невідомо з ким,в Одесі з'їзд опжопи, а перед цим поїздка на рашу . Отака х.рня малята...
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Молодці одеські патріоти - не дозволили захопити місто у 2014 році, впевнений не дозволять і зараз... А взагалі то вважаю що досить панькатись з колаборантами Ху#ла, - час гнати їх за поребрик
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С ОПЗЖ, этой мертвечуковской партией, должна быть только одна ассоциация:
ОтП.ЗЖенные раз и навсегда. При малейшем поползновении подняться - опять
ОтП.ЗЖенные..
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Ітогі падведьом.(с)

Минув рік.
Вибрали не бариг. Начебто нових і чесних. Так пищала більшість виборців. Ні магазинів у цих нових немає, які красиві і смачно пахнуть. Ні фабрик. Ні Свинарчуків.
Прямо нью-комунізм.
Де це все?
Як можна було це все втратити менше, ніж за рік і без всяких зовнішньо-внутрішніх потрясінь? Що ви таке?
Саранча? І та б стільки не зжерла. Луснула би.
Адже і не вкрали. Багато що просто тупо про**ано.
Янукович хоч 100 тисяч на рахунку залишив. Межигір'я і страусів.
А після Зеленського - як після атомної війни. Пустеля і дірка на всю країну.(с)
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Кооожаная сумка Прада... я не знаю как мне быыыть..
у бабы на последней фотке - реклама сумки Ив Сен Лоран.
но блин выглядит все равно дешево - как так?
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