 В Одесі під будівлею, де відбуваються збори ОПЗЖ, сталися сутички: під час бійки розпилили сльозогінний газ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Між ними і прихильниками ОПЗЖ (чоловіками спортивної зовнішності) періодично спалахують бійки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.
Хтось навіть розпилив сльозогінний газ. Поліція намагається розділити сторони і не допустити ескалації конфлікту.
Учасники бійки пом'яли капот припаркованої машини.
"З боку патріотів у подіях беруть участь активісти "Дії", "Автомайдану" Євгенія Резвушкіна і "Нацкорпусу", ОПЗЖ захищають співробітники охоронної фірми "Зевс" і приблизно сотня "спортсменів", які приїхали вчора до міста Київською трасою. Між входом у готель і патріотами стоять люди депутата Богдана Гіганова, співробітники охоронного агентства і поліцейські", - зазначає видання.
"Став відомий порядок денний конференції ОПЗЖ. На ній хочуть усунути Миколу Скорика з посади т.в.о. керівника облорганізації партії і перевести на посаду голови міської організації. Замість нього обласне відділення очолить Вадим Рабинович, якого затвердять кандидатом у мери Одеси. Засідання вже почалося, незважаючи на облогу з боку патріотів. Медведчука, Скорика та Рабиновича немає. У президії депутат облради Вадим Шкарівський і нардеп Тетяна Плачкова. Головуючим на конференції обрали Шкаровського. Скорика перевели на посаду голови міськорганізації. Рабинович став головою обласного осередку", - пише видання.
Це все справи рук кацапа труханова, кримінального злочинця, агента фсб та корєша сивого зрадника та мародера порошенка.
Аж позаздрити можна.
Сергій Стерненко
@sternenko
·1 ч
Тим часом в Одесі ОПЗЖ з Рабіновичем та Медведчуком намагаються провести свою конференцію, тітушки обіймаються з мусорами (буквально), щоб не пустити до російської агентури місцевих патріотів.
Весело.
Якщо держава не каратиме покидьків, буде ще веселіше.
опзж= переобутые рыги бандюки сразу после масквы взялись за одессу,готовят к кризису
ребята я не знаю как правильно, но это не дело, что они заседают!!!
Парни на войне , а эта мерзота решила ,что они это Украина!!
14г.мусора+бычки у облсовета.Днепр
14г.мусора+бычки против майдановцев.Одесса.
16г.мусора+бычки у памятника Славы.Днепр
20г.мусора+бычки защищают коллаборантов.Одесса.
зэ,тебя если не мы,то -мусора и их вождь-бэбэбэков.
А що на то влада і спецслужби?
А Вони воюють з патріотами.
Сподіваюсь, що рано чи пізно зявиться щось подібне до СБ ОУН, щоб агенти впливу окупанта не казились від безкарності.
Источник:https://censor.net.ua/v3181045
Что у них общего с конфедерастом Билецким?
После Одессы с Трухановым попрутся в Харьков с Гепой.....
ОтП.ЗЖенные раз и навсегда. При малейшем поползновении подняться - опять
ОтП.ЗЖенные..
Минув рік.
Вибрали не бариг. Начебто нових і чесних. Так пищала більшість виборців. Ні магазинів у цих нових немає, які красиві і смачно пахнуть. Ні фабрик. Ні Свинарчуків.
Прямо нью-комунізм.
Де це все?
Як можна було це все втратити менше, ніж за рік і без всяких зовнішньо-внутрішніх потрясінь? Що ви таке?
Саранча? І та б стільки не зжерла. Луснула би.
Адже і не вкрали. Багато що просто тупо про**ано.
Янукович хоч 100 тисяч на рахунку залишив. Межигір'я і страусів.
А після Зеленського - як після атомної війни. Пустеля і дірка на всю країну.(с)
у бабы на последней фотке - реклама сумки Ив Сен Лоран.
но блин выглядит все равно дешево - как так?
какие большие дядьки титушки с бородами
и это живет в украине и завтра но не факт пойдет на работу..какой то шабаш...
а сумка YSL у cоски, наверняка, с М.Арнаутской.))
-ГЛАНЫЙ ВЕРТУХАЙ КРЕМЛЁВСКОГО ТРУПНОГО СОЮЗА (ТС) ПРОДАЖНЫЙ ИУДА - МЕРТВЕЧУК!
Дійсно на розкопках грецьких поселень знайшли черепки з написами давньогрецькою. Жаль що усские не знають, що кирилиця біль ніж на половину складається з грецьких літер і створена Кирилом і Мефодієм за пів тисячоліття до появи самого слова "РОССИЯ"!