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 Політика України
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 Суд заарештував на 2 місяці Мисливого, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Сергію Мисливому, підозрюваному у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокуратури і обрав підозрюваному у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького Сергію Мисливому запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 60 діб без права внесення застави.

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Суд заарештував на 2 місяці Мисливого, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 01
Суд заарештував на 2 місяці Мисливого, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 02
Суд заарештував на 2 місяці Мисливого, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 03
Суд заарештував на 2 місяці Мисливого, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 04
Суд заарештував на 2 місяці Мисливого, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 05
Суд заарештував на 2 місяці Мисливого, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 06
Суд заарештував на 2 місяці Мисливого, підозрюваного у викраденні Вербицького та Луценка під час Євромайдану 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, підозрюваного у викраденні та вбивстві Вербицького під час Майдану Сергія Мисливого було затримано 10 березня 2020 року.

Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала впродовж декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про місце свого перебування. Пізніше в тому ж районі було знайдено тіло Вербицького.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180998
 
   
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Ну, не пройшло і 6 років. Та це ще нічого не значить. Там де суди затягують та саботують винесення вироків злочинцям це ще нічого не значить.
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Апеляція звільнить і обміняє з таксистом
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