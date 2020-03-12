 Нацкорпус пікетує відділення поліції, де перебувають затримані на презентації Сивохо активісти. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відеотрансляцію з місця акції протесту веде Національний корпус, передає Цензор.НЕТ.
"Прямо зараз біля Печерського управління поліції в Києві представники Нацкорпусу намагаються забрати ветеранів російсько-української війни, яких безпідставно затримали після пресконференції "Національної платформи примирення та єдності" Сергія Сивохо. Закликаємо всіх підтягуватися на Московську 30! У Києві організовують ватний шабаш, а звинувачують патріотів", - йдеться в описі до відео Нацкорпусу.
Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.
12 березня радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності. Поліція затримала 15 осіб, серед яких представники Нацкорпуса.
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А жирний Сівохо має інші різновиди,
Бо у нас такі Сівохи -
Є московські блохи.
https://www.youtube.com/watch?v=7qJJOlfGJWA
12.03.2020, 14:32 • 1380 • 5
Сергій Сивохо таки влаштував Національну платформу примирення. Щоб примирятися було легше, зробив напередодні заходу недвозначну заяву: в України немає перспективи членства в НАТО через внутрішній конфлікт.
На презентацію Платформи примирення багатьох ветеранів не пустили, але тих, хто прорвався було досить: після 20-хвилинного спічу про способи примирення з Донбасом, Сивохо почали перекрикувати колишні азовці.
У повному хаосі він вирішив залишити захід. Поки йшов до виходу, його оточили журналісти і ветерани - питали, хто ще вважає війну на Донбасі внутрішнім конфліктом і чи Зеленський такої ж думки. Сивохо почав обгрунтовувати своє бачення, у натовпі його штовхнуло в спину і заступник секретаря РНБО впав.
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На всіх відео помітно, що його прес-секретарка штовхалася, кричала і робила заяви, які спокою в ситуацію принести не могли.
Модератор Андрій Куликов докладав усіх зусиль, щоб між сторонами міг відбутися цивілізований діалог. Але захід було зірвано. Ветеранів арештовано. Влада посилає меседж про те, що припинення війни не хочуть лише українські радикали. А Путін, ОРДЛО та українська влада хочуть миру.
Чи нормально штовхати посадовця РНБО? Ні. Штовхати будь-кого - це не цивілізовано.
Чи нормально назначати відповідальним за Донбас в РНБО кавеенщика і шоумена? Ні. Креативним радником - можливо. Без політичного досвіду в таких тонких справах можна наробити багато біди.
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Чи доречний сьогодні був цей захід? Ні. Країна і без цього занурюється в паніку, їй загрожує втрата керованості.
Сивохо та Зеленський - шоумени, але не ідіоти. Вони точно усвідомлювали наслідки своїх гуманітарних ініціатив. І точно знали, що і без цього заходу в Україні сьогодні неспокійно - люди панікують.
Вони точно знали, яку істерію роздмухають довкола цього російські ЗМІ та їхні молодші партнери, медіа Медведчука.
Значить, влада свідомо качає ситуацію. В момент, коли світ охопила пандемія, а економіка летить у прірву. Навіщо?
Відповідь кожен може додумати сам.
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Тетяна ДАНИЛЕНКО
K0५EGAR
@Rage4oK
Арестовали не тех, кто взывал к примирению с русскими убийцами, а тех, кто протестовал против узкого мира. Так выглядит внутренняя оккупация Украины, так начинался Дамбас и КрымНаш. Словами классика: "Мужики, держитесь, через месяц мы в расии!"
Ведают, что творят?