 Нацкорпус пікетує відділення поліції, де перебувають затримані на презентації Сивохо активісти. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відеотрансляцію з місця акції протесту веде Національний корпус, передає Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз біля Печерського управління поліції в Києві представники Нацкорпусу намагаються забрати ветеранів російсько-української війни, яких безпідставно затримали після пресконференції "Національної платформи примирення та єдності" Сергія Сивохо. Закликаємо всіх підтягуватися на Московську 30! У Києві організовують ватний шабаш, а звинувачують патріотів", - йдеться в описі до відео Нацкорпусу.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності. Поліція затримала 15 осіб, серед яких представники Нацкорпуса.

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