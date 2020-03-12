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Все про:Нацполіція (9161) Національний корпус (236) Сивохо (27)

 Нацкорпус пікетує відділення поліції, де перебувають затримані на презентації Сивохо активісти. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Представники Національного корпусу влаштували пікет біля Печерського управління поліції в Києві, куди відвезли затриманих під час презентації платформи радника секретаря РНБО Сергія Сивохо активістів.

Відеотрансляцію з місця акції протесту веде Національний корпус, передає Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз біля Печерського управління поліції в Києві представники Нацкорпусу намагаються забрати ветеранів російсько-української війни, яких безпідставно затримали після пресконференції "Національної платформи примирення та єдності" Сергія Сивохо. Закликаємо всіх підтягуватися на Московську 30! У Києві організовують ватний шабаш, а звинувачують патріотів", - йдеться в описі до відео Нацкорпусу.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності. Поліція затримала 15 осіб, серед яких представники Нацкорпуса.

Також читайте: Нацкорпус: Ми прийшли на презентацію платформи, яку організував ватник Сивохо, а він утік

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180990
 
   
 Топ коментарі
 
Підтримую хлопців на 100% зелена вата розповзається !!!
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Підтримую активістів!!!
Геть зелену погань! Бажано в крематорій!
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Є гарний досвід Хорватії,коли хорвати за тиждень змусили сепаратистів-сербів швиденько покинути країну,яку вони ненавиділи.
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а шо чекають? Скільки можуть тримати без пред'яви? Два часа?
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Глупый пИнгвин жирно прячет тело робкое в утесах...
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Не страшні кацапські воші,а нашії гниди,
А жирний Сівохо має інші різновиди,
Бо у нас такі Сівохи -
Є московські блохи.
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нє, хлопці стоять, а служба йде - капєйка капаєт (нє мінімалка) із буджета. А чому ця сіліща не на дамбасі відвойовує українську землю???
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нє, ну дорогойє шоу. Прі том, нєінтєрєснойє
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і главноє, білєти продани всєм налогоплатєльщікам - хош сматрі, а хош - нє сматрі, но платі
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Это армия Зеленого во главе с Аваковым.
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Сама зелена сволота провокує людей такими провокативними антиукраїнськими діями! Невже таким ... мало Небесної сотні і 13 тис. загиблих на Донбасі????!!!
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Как ловко ***** вбивает клин между украинцами!
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Мене враження що він ніби чекав, щоб впасти..
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Вони би так оперативно зутримували сракоблок після поїздки до х...ла!
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А на хрена там кого-то задержали?По-моему:продолжение следует,ждём...
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"избирательные" хунвейбіни теж були помічниками мао...де вони зараз?...там будуть і "нацжони"
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за противоправные действия - хулиганов к ответу по закону.
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За зраду України зесракоблоком - ст. 112!!!
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ничего они не напали, смотрел я видио, Своха, когда бежать хотел от страха в ногах запутался(такое бывает когда бздишь)и упал, сам упал.
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верно. одна поправка. актывисты, когда бежать хотели от страха в ногах запутался(такое бывает когда бздишь) и упали, сами упали.
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шо чекають? Вже чотири часа пройшло - затримання без пред'яви обвинувачень не більше двох годин!!! Вже тра тиснути
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мона поки шо намняти бока ватним блохєрам
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А что там пикетировать! Разнести по кирпичикам это отделение. Енты не люди! А потом разнести офис клоунов вместе с жидовскими п#дарасами.
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а йєстьчьо оні називалі тєбя зємляним чєрвяком
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блR!!! стоко народу бєс толку шатаєца!!! Це ж мона дамбас освободіть до тємноти
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з такими націоналістами тільки ґав ловити
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Согласно законодательства это хулиганство. Вломить сколько там положено и бомжи успокоятся!
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А чё 3 толстяка вместе не ходят: Сивохо, Русик Стефанчук и Юзик? Активисты-националисты отвлекались бы и релаксировали - врезали б в натоптанные дупы по пенделю и смотрели бы - у кого щёчки с ошейками игривей затрясутся или чья морда лица удивлённей станет. Опять же в случае нарушения общественного порядка втроём бы перданули бы, активисты-националисты сразу бы узнали каково́ оно ка́ково пришлось французам 22.04.1915 под бельгийским городом Ипр.
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Сивохо та Зеленський - шоумени, але не ідіоти. Вони точно усвідомлювали наслідки своїх гуманітарних ініціатив, - журналістка
12.03.2020, 14:32 • 1380 • 5

Сергій Сивохо таки влаштував Національну платформу примирення. Щоб примирятися було легше, зробив напередодні заходу недвозначну заяву: в України немає перспективи членства в НАТО через внутрішній конфлікт.
На презентацію Платформи примирення багатьох ветеранів не пустили, але тих, хто прорвався було досить: після 20-хвилинного спічу про способи примирення з Донбасом, Сивохо почали перекрикувати колишні азовці.
У повному хаосі він вирішив залишити захід. Поки йшов до виходу, його оточили журналісти і ветерани - питали, хто ще вважає війну на Донбасі внутрішнім конфліктом і чи Зеленський такої ж думки. Сивохо почав обгрунтовувати своє бачення, у натовпі його штовхнуло в спину і заступник секретаря РНБО впав.
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На всіх відео помітно, що його прес-секретарка штовхалася, кричала і робила заяви, які спокою в ситуацію принести не могли.
Модератор Андрій Куликов докладав усіх зусиль, щоб між сторонами міг відбутися цивілізований діалог. Але захід було зірвано. Ветеранів арештовано. Влада посилає меседж про те, що припинення війни не хочуть лише українські радикали. А Путін, ОРДЛО та українська влада хочуть миру.
Чи нормально штовхати посадовця РНБО? Ні. Штовхати будь-кого - це не цивілізовано.
Чи нормально назначати відповідальним за Донбас в РНБО кавеенщика і шоумена? Ні. Креативним радником - можливо. Без політичного досвіду в таких тонких справах можна наробити багато біди.
Читайте також: Таблетка памяти для "сивохеров": такой "мир" обернется только большей войной
Чи доречний сьогодні був цей захід? Ні. Країна і без цього занурюється в паніку, їй загрожує втрата керованості.
Сивохо та Зеленський - шоумени, але не ідіоти. Вони точно усвідомлювали наслідки своїх гуманітарних ініціатив. І точно знали, що і без цього заходу в Україні сьогодні неспокійно - люди панікують.
Вони точно знали, яку істерію роздмухають довкола цього російські ЗМІ та їхні молодші партнери, медіа Медведчука.
Значить, влада свідомо качає ситуацію. В момент, коли світ охопила пандемія, а економіка летить у прірву. Навіщо?
Відповідь кожен може додумати сам.
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Тетяна ДАНИЛЕНКО
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K0५EGAR

@Rage4oK


Арестовали не тех, кто взывал к примирению с русскими убийцами, а тех, кто протестовал против узкого мира. Так выглядит внутренняя оккупация Украины, так начинался Дамбас и КрымНаш. Словами классика: "Мужики, держитесь, через месяц мы в расии!"
Нацкорпус пікетує відділення поліції, де перебувають затримані на презентації Сивохо активісти - Цензор.НЕТ 9027
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Вот из-за этого началась внутренняя оккупация

Нацкорпус пікетує відділення поліції, де перебувають затримані на презентації Сивохо активісти - Цензор.НЕТ 5142

Нацкорпус пікетує відділення поліції, де перебувають затримані на презентації Сивохо активісти - Цензор.НЕТ 6510

Ведают, что творят?
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якесь сивохо перечипилось та гепнулось на кендюх - і оттакий різонанс! А як хлопців щодня розриває на шматки мокшанськими бомбами, то ніхто і не почухаєця
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степане ільковичу, не позорся - тобі там не місце. Там шантрапа зібралась хайпова
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*****, печерский суд на улице московской, только сейчас узнал
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хлопці охляли, хоча п води чи глінтвейну їм винесли
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ідут два парня в одінаковом. Спросіл нє ґєї лі оні? А оні мєня арєстовалі
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