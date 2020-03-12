 Система відеофіксації порушень ПДР у перспективі має запрацювати по всій Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Про це сказав Зеленський під час презентації системи в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ.
"Відеофіксація, вибачте мені за таке порівняння, це така війна всередині країни. Безпека людини всередині нашої країни залежить, в цьому випадку, тільки від нас", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що в перспективі відеофіксація має запрацювати по всій території країни.
"Ми говоримо не тільки про відео фіксацію в Києві і області. Ми хочемо, щоб відеофіксація була по всій території України", - додав він.
За словами Зеленського, буде довгий випробувальний термін, щоб люди побачили, як система працює. Президент сподівається, що такі заходи допоможуть в десятки разів зменшити смертність на українських дорогах.
объясните кто нибудь этому мудаку его обязанности...
Об этом сказал Зеленский во время презентации системы в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net.ua/n3180967
пусть годик поработает там
интересно как неприкасаемые штрафы будут платить
спецбаза номеров будет? как раньше?
зеленский подрабатывает у мусоров клоуном ...