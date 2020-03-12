 Українця, який повернувся з Польщі, госпіталізували з підозрою на коронавірус, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Ляшко повідомив, що з підозрою в лікарню потрапив громадянин України, який повернувся з Польщі.

"Коли ми йшли на брифінг, нам повідомили про один випадок у чоловіка, який приїхав з Польщі. У нього підозра на зараження, вже є пневмонія", - заявив він.

За його словами, медики вже відібрали зразки на дослідження.

"Це людина похилого віку, група ризику. Це нова підозра, яка є, найбільш свіжа ... і найімовірніше, що це буде випадок коронавірусної хвороби", - додав Ляшко.

Також читайте: У Вашингтоні через стрімке поширення коронавірусу ввели надзвичайний стан