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 Політика України
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 Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті, - Сивохо. ВIДЕО

Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо заявив, що в Україні існує багато конфліктів, зокрема "бурштинова республіка на Волині" і "гранітна в Житомирській області".

Про це він заявив, представляючи Національну платформу примирення і єдності, передає Цензор.НЕТ.

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"Національна платформа примирення і єдності - це не організація, це не фонд. Це центр, який об'єднує державні і громадські ініціативи навколо спільної ідеї національної єдності і розвитку країни. Чому платформу назвали національною? Тому що в нашій країні конфлікт не тільки ж на Донбасі - анексія Криму, бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми і на Закарпатті. Але саме Донбас уже 6 років перебуває у фазі збройного конфлікту. Там вогонь і нам тому "болить", - заявив Сивохо.

Також читайте: Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". ВIДЕО

"Ми всі пам'ятаємо той Донбас, який був раніше, який так любили, яким пишалися. Пам'ятаємо олімпійські рекорди. Пам'ятаємо рекорди видобутку вугілля. Донбас дивував і медичними досягненнями, і будівництвом нових стадіонів. Ось такий ось Донбас ми хочемо повернути. А разом ми можемо це зробити", - додав він.

"Сьогодні реальність така: за офіційною статистикою, за шість років через війну було вбито понад 13 тисяч громадян України, з них понад 150 дітей, поранено більш як 30 тисяч осіб. Економічні втрати обчислюються десятками мільярдів доларів. Контрабанда, корупція, свавілля, договорняки навколо лінії зіткнення і на КПВВ. За 6 років збройного конфлікту на ньому хтось збагачується, а хтось помирає і ховає рідних дітей. Ми повинні відповісти собі на питання: чи готові і хочемо ми жити так далі? Пріоритет державної політики президента - мир в Україні. Але досі не сформована єдина система розробки і реалізації державної політики з реінтеграції Донбасу і Криму. Ми готові залучити громадянське суспільство і разом розробити дієву державну політику реінтеграції Донбасу, щоб вона стала фундаментом в роботі з реінтеграції українського Криму. Президентом Володимиром Зеленським озвучено це завдання. Ну, а я, власне кажучи, повинен його виконувати. Час настав", - резюмував Сивохо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3180940
 
 
 Топ коментарі
 
Закончилась платформа примирения и единства так и толком не начавшись Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье, - Сивохо - Цензор.НЕТ 3298
Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье, - Сивохо - Цензор.НЕТ 2194
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сивуха действительно может обьединить украинцев только в одном - в желании его пиндить, пиндить и пиндить. как один вошьдь завещал.
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Сивохо -- сепарская пропавшая консерва иди на хутор со своими конфликтами и своими добаскими шахтерами и трактористами
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Україна не хоче повертати донбасян, повернуться в Україну тільки території та проукраїнське населення ОРДЛО! Всі решта будуть виселені і назад їм буде заборона на в'їзд! На звільнених територіях будуть евакуйовані заводи, розібрані багатоповерхівки і заборонене поселення кацапів та проросійських мешканців! Донбас буде одноповерховим, аграрним та українським!
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Головне - усвідомити суть питання : ********* це вороги, чи зрадники Неньки України. ? А потім відповідно і діяти.
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СИВОХО ТЕБЕ УБЛЮДОК МАЛО ДАЛИ СЕГОДНЯ ХОЧЕШЬ ПАМЯТНИКОМ СТАТЬ.. хавальник закрой непотриб еврейский вся проблема в ЖЖЖЖ@@АХ ВО ВЛАСТИ ВМЕСТЕ С МАЛЬЧИКОМ В БРОНИРОВАННЫХ ПАМПЕРСАХ ЗЕЛЕНСКИМ.. которого первым надо в топку Революции бросить......
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и еще скажу попробует Зеля идиот гавкнут в адрес черта баканова и Портновского ГБР вместе с мутным Авакяном про угловное дело так это будет последнее что клоун успеет сделать в своей жизни Янукович куда оказался умнее и просто свалил аж молнии сверкали эти младые овцы даже не понмиают что динамитная шашка давно у них в руках с зазженным фитильком...
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ЭТО ЖИРНОЕ,ЗЕЛЕНОЕ ЧМО ЛУЧШЕ БЫ НА СЦЕНЕ КВАКАЛО,А НЕ ЛЕЗЛО В ПОЛИТИКУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Це він звіздів до того, чи після того, як пицярою підлогу замітав?
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сравнил жопу с пальцем... отмазки посыпались со всех карманов
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сивуха действительно может обьединить украинцев только в одном - в желании его пиндить, пиндить и пиндить. как один вошьдь завещал.
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в цьому він ризикує вже випередити шухрича
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В спиртовой жиже головьі Сивухи мозга не обнаружено.

Зачем преЗедент назначил и держить этлго дегенерата в СНБО ?
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Не зачем...а почему...
Потому что мозга в голове презЕдента тоже нет...
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Закончилась платформа примирения и единства так и толком не начавшись Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье, - Сивохо - Цензор.НЕТ 3298
Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье, - Сивохо - Цензор.НЕТ 2194
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закончилась примирением участников в вопросе избиения ватного говна
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Как по мне так очень слабо. Символом *примирения* с врагом должно быть фото вылетающего из окна Сивохи
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Лиха беда начало. Надеюсь дальше по веселей пойдет Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье, - Сивохо - Цензор.НЕТ 7404
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пойдет как по маслу, как бубочка The gardian лапшал
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все кремлевские темники собрал, мудило...
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Как можно в одностороннем порядке реинтегрировать территорию захваченную врагом? Ублюдок.
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Слева что за араб,какой то герой Сирии или Кувейта?
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сивуха, ты ничего не должен.. ты можешь залезть обратно в ту дыру, из которой выполз, так будет лучше...
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ану нагадайте, яка у нас там стаття за підбурювання до сепаратизму?
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Это угроза? Хочет перебросить "фазу вооруженного конфликта" во все остальные части страны?
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Короче жирная свинья начала плодить новые республики отводя подозрение от самого страшного врага
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Стыдно за этого земляка. Мелет шо зря. Лучше бы толстяк и оставался клоуном.. - Проблемы есть. Но есть ли там танки,грады,мины и снайперы.- Шо зря...
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Бл... ну это же п...ц! Сравнивать околокриминальные разборки за янтарь или гранит с войной с другим государством с применением сотен танков, арты и РСЗО!
Когда уже эта с...ка уймется???
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Мало били, он ничего не понял. Repetitio est mater studiorum.
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оденьте ему кляп..... квн головного мозга....
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Колбасно-сосичная "**********, в безмогло-сепарской башке Сивохо
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ой, які ми всі погані, тіко русські хароші, а ця Україна вічно у конфліктах, і тіко Сивохо може всіх об`єднати... я так розумію, шо "заблудшим овцам" буде розповідати які вони хороші і як правильно вчинили в 2014 році, шо почали воювати проти своеї країни, бо обіделися, шо Україна була зайнята Майданом и Данбас нікто нє слишал?
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Повторю ще раз - а може досить ділитись на порохоботів і зебілів? Може пора вже зрозуміти, що є впороті ідіоти, як та сивуха, а є люди, які адекватно сприймають те, що відбувається? Може саме в тому і буде примирення? Не з пуйлом, а між собою, в першу чергу?
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от же ж... яке може бути примирення, якшо купа вбитих людей?!!! якшо громадяни України хотіли вкрасти у нороду України частину державної території, заводи, річки, ліси, не розуміючи, що це все належить всім а не окремій купці проживающіх на окремих територіях... не говоріть про примирення поки злодії і вбивці не покарані. Справедливості!!!! а потім помиримось.
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Блін, та тут, між собою! Ми, стараннями зеленої мерзоти вже так пересрались, що добром то може не закінчитись. По іншому ні ту сивуху, ні всю цю зелену мерзоту, а тим більше, пуйла, ми не переможемо. От про що я.
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так нам не замирюватись потрібно а об`єднуватись і боронити державу на всїх напрямках, а для цього потрібно чітко визначити принципи за якими ми об`єнуємось - цілісність держави, хто наш ворог?, що ми хочемо досягнути... навіть наш молодий президент сказав: що не красти замало, треба мізки і серця. Вони щось казали про червоні лінії, то ж нам потрібно їх накреслити
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убито более 13 тысяч граждан Украины, из них более 150 детей, ранено более 30 тысяч человек. - спасибо жителям бамбаса.
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Хотелось бы услышать комментарии СБУ. А лучше ветеранов.
Мало дали.
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Лайнолантух Сивоха , там нет русского мира .то не твое дело . То разберемся и Параша идет наХ.
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ну да ,только в харькове и одессе проблем нет...бо там ваты-завались
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сытое тупое чмо!!!
Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье, - Сивохо - Цензор.НЕТ 8408

а пиццы для освобожденных из плена кто пережрал???
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Кодлан Коломойского как пособник Путина наработал на высшую меру / Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский/Сергей Сивохо заявил, что боевые действия на территории Донбасса - это внутренний украинский конфликт.Юрий Бутусов: Во время войны такие слова - государственная измена. А вот вопрос, почему же за этот внутренний конфликт военнослужащих ВС РФ награждают званием Герой Российской федерации? /Пора прислушаться к Коломойскому, требующему введения в Украине смертной казни.
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янтарная республика на Волыни??? гранитная в Житомирской области ???



это что за бред? что за "республики" ?
ватный мудак сильно впечатлился чтением рашистских инфо-помоек?
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100%
этот сепар только хуже делает своей "национальной платформой"
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т.е. ватный мудак ставит знак равенства между экономическими проблемами, коррупуцией, контрабандой, что в той или иной мере есть во всех странах.
и = аннексией украинской территории и вооруженной агрессией паРаши?

разчавити ватнiй сволотi сивохi тупу макiтру в пiццу!




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МОЖЕТ ПОРА СБУ ЗАНЯТСЯ СИВОХО? ВЕДЬ ОН ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ СВОИМИ ПЛАТФОРМАМИ! ПРИМИРЕНИЕ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ А НЕ ВО ВРЕМЯ!
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а как бАкланов им займется если они в одной "команде"
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На этих клоунов не надо смотреть их ****...ь надо и украшать елочки.
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А воно хоть там було про що говорить це смердяче сепарське сало?
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Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо заявил, что в Украине существует много конфликтов, в частности "янтарная республика на Волыни" и "гранитная в Житомирской области". Источник: https://censor.net.ua/v3180940

Хто свина пустив у владу ? Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті, - Сивохо - Цензор.НЕТ 157 Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті, - Сивохо - Цензор.НЕТ 157 Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті, - Сивохо - Цензор.НЕТ 157 Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті, - Сивохо - Цензор.НЕТ 157 Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті, - Сивохо - Цензор.НЕТ 157

Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті, - Сивохо - Цензор.НЕТ 5865
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а почему та мразь сИвошская не едет с его "платформой" в те анклавы - почему там не "презентует"...., может ему там объяснят по-пулярней... Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті, - Сивохо - Цензор.НЕТ 268
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сівуха забродила. Весняне загострення брожіння. Всякі конфлікти ввижаються: бурштинові, гранітні, громадянські... Цього, ватного ушльопка, час здавати в поліклініку - для дослідів. Дисертація, по темі "сівохо", гарантована.
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Оппаньки! У нас виявляється конфлікт ще й на Волині, Житомирщині та Закарпатті! І що, там кожен день теж гатять з артилерії та мінометів, постійно вбиті та поранені? Цей Сивуха що, з клубники рухнув? Чи клею нанюхався? Риторичні запитання в принципі.
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"... бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми і на Закарпатті." - як на мене, то це розпалювання сепаратизму, посягання на територіальну цілісність України. І боров дивується, що українці йому хочуть по п'ятаку надавати?
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Так, він говорить про проблеми, яких нема. Ніяких "бурштинових" республік нема. Є прокацапські колоборанти у країні, як Сівоха - це проблема.
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Сивуха з переляку видав, що це не його ініціатива, а вуха бубочки за нею стирчать. "Национальная платформа примирения и единства - это центр, который объединяет государственные и общественные инициативы".
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Сивохо, по-моєму, державний службовець, а як же володіння державною мовою?
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конфликт янтарной республики это чересчур громко сказано, обычное воровство и это наказуемо
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Сівохо хоче повернути розграблений кацапами донбас, з затопленими шпхтами і втирає, падло, про внутрішній конфлікт. На яких дебілів це розраховано? А, на 45% зелебобів.
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сепарам территории, янтарекопателям янтарь, веграм разрешить забить на мову, и только всем остальным дубинки
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Він не "придурок" і не "тлуста свиня" - він ВОРОГ. Пора це усвідомити без істерик.
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Гнида, яка підтримала прихід до влади бандитів із партії регіонів тепер всіх повчає, як повернути мир.
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Хоча каб усё гэта выглядала як унутраныя канфлікты?
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Да спитайте його за бук і МН17... Боїнг притарабагений з Росії - це внутрішній конфлікт?
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ах ты гнида..
предателям - веревку. Врагам - пулю.
Машингвери штурмгевери відкривай падлюко двері
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А МН17 - це яка республіка? Диспетчера Карлоса?

Зебобіки центру і заходу, ну ви зрозуміли яких ви людей повибивали? А тепер поясніть різницю між Янеком і Зеленський? І за що тоді народ стояв на Майдані?
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хотять поделить Украину на маленькие госсударства .если вы еще не поняли
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сивохо типичный продукт советского строя У него и пионерские шортики с галстуком наверняка в шкафчике хранятся И Украину такие ватноголовые не признают как независимое гос-во и своими действиями будут делать всё что -бы втянуть Украинцев в кацапское болото
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...в нашей стране конфликт ведь не только на Донбассе - аннексия Крыма, янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы и на Закарпатье. © Сивохо
А Сивохо усе про своє, про сепарське...
Так, конфлікти є багато де. Але ні на Волині, ні на Житомирщині ніхто не волав "Расія, прійді! Путін, памагі!" Навіть на Закарпатті не кликали Орбана. Це сталося лише у Криму та на Донбасі. І там не конфлікт, а, відповідно, анексія та війна з паРашею.
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